株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊『ピアノソロ 「超かぐや姫！」』を、2026年5月18日に発売いたします。

★初のオフィシャル楽譜！ ★カラー歌詞コンテンツ＋ryo （supercell）スペシャルインタビュー付き！ 公開前からアニメファン、ボカロファンの注目を集め、配信直後よりSNSやアニメ映画チャートを席巻している『超かぐや姫！』。ryo （supercell）が書き下ろしたメインテーマ「Ex-Otogibanashi」をはじめ、名曲「ワールドイズマイン」や「メルト」がRemixバージョンで登場し、音楽も話題沸騰中！ この楽譜集では、豪華ボカロP陣が手掛けた8曲の劇中曲をピアノソロ譜で収載しました。巻頭には、劇中ビジュアルをふんだんに使った歌詞コンテンツのほか、本作品に対するryo (supercell)の想いを深堀りしたスペシャルインタビューを掲載。見て！読んで！弾いて！作品の世界観を余すところなくお楽しみください。 【収載曲】 Ex-Otogibanashi 【ryo (supercell) 】／Remember 【yuigot】／星降る海 【Aqu3ra】／私は、わたしの事が好き。【HoneyWorks】／ワールドイズマイン CPK! Remix 【ryo (supercell) 】／瞬間、シンフォニー。 【40mP】／Reply 【kz （livetune）】／メルト CPK! Remix 【ryo (supercell) 】 -全8曲-

【商品詳細】

ピアノソロ 「超かぐや姫！」

定価：2,530円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/80ページ 発売日：2026年5月18日 ISBN：978-4-636-12555-9 商品コード：GTP01102940 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102940

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311874

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