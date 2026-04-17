AUGUST×DMM GAMES『あいりすミスティリア！』アプリリリース7周年記念キャンペーン開催！！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、4月17日（金）より『あいりすミスティリア！』にて、最大200回召喚無料や最大3000個のフレアライトを獲得できるログインボーナスなどを実施しております『アプリリリース7周年記念キャンペーン』を開催しておりますことをお知らせいたします。

▼『アプリリリース7周年記念キャンペーン』開催！！

『あいりすミスティリア！』はApp Store版、Google Play版のリリースから7周年を迎えました！

これもひとえに、皆様のご愛顧のおかげです。本当にありがとうございます！

アプリ版リリースの7周年を記念して、『アプリリリース7周年記念キャンペーン』を開催します！

◆秘跡・深憶聖装ステップアップセレクト召喚

各周1ステップ目の召喚実行前にピックアップテーマに沿った秘跡・深憶聖装の中から好きな3着を選んでピックアップできる『秘跡・深憶聖装ステップアップセレクト召喚』を期間限定開催！

ステップアップでは1周目のみステップ6 ～ 10があり、5・7・9ステップ目にはSSR聖装が1着以上確定、ステップ10では秘跡/深憶聖装が1着以上確定！

また、1周目の1・3ステップ目は半額でご利用いただけますよ！

【開催概要】

開催期間：2026年4月17日 0:00 ～ 4月22日 23:59

※2周目以降はステップ5までとなります

※個別の出現確率につきましては召喚画面より対象の召喚の『召喚詳細』にてご確認いただけます

※異界のキャストは出現しません

※秘跡/深憶聖装の開花の輝石は蒼粒子ショップの交換対象には追加されません

※ピックアップ聖装は2026年1月31日までに登場した『知・理・心属性の秘跡・深憶聖装』から選択いただけます

※1ステップ目の召喚実行以降、最終ステップの召喚を実行するまでピックアップ聖装を選び直すことができません

※ピックアップ対象に含まれていない秘跡/深憶聖装についても排出対象には含まれており、確率で出現いたします

◆有償限定深憶確定秘跡・深憶聖装ステップアップセレクト召喚

4月23日 0:00からは『有償限定深憶確定秘跡・深憶聖装ステップアップセレクト召喚』も開催します！

1ステップ目の召喚実行前に『今までに登場した全ての深憶聖装の中から好きな3着』を選んでピックアップすることができます！

ステップアップでは、1ステップ目にはSSR聖装が1着以上確定、2ステップ目にはSSR聖装が3着以上確定、そして3ステップ目では召喚実行前に選択した3着の深憶聖装から1着確定の全3ステップの召喚です！

【開催概要】

開催期間：2026年4月23日 0:00 ～ 4月30日 16:59

※有償フレアライトでのみ召喚を行うことができます

※ピックアップ聖装は2026年3月31日までに登場した深憶聖装から選択いただけます

※1周限定の召喚です

※『有償限定深憶確定秘跡・深憶聖装ステップアップセレクト召喚』では『秘跡の彩片』は獲得できません

※異界のキャストは出現しません

◆有償限定秘跡確定秘跡・深憶聖装ステップアップセレクト召喚

5月2日 17:00からはゴールデンウィークキャンペーンの一環で『有償限定秘跡確定秘跡・深憶聖装ステップアップセレクト召喚』も開催します！

1ステップ目の召喚実行前に『今までに登場した全ての秘跡聖装の中から好きな3着』を選んでピックアップすることができます！

ステップアップでは、1ステップ目にはSSR聖装が1着以上確定、2ステップ目にはSSR聖装が3着以上確定、そして3ステップ目では召喚実行前に選択した3着の秘跡聖装から1着確定の全3ステップの召喚です！

【開催概要】

開催期間：2026年5月2日 17:00 ～ 5月10日 23:59

※有償フレアライトでのみ召喚を行うことができます

※ピックアップ聖装は2026年2月28日までに登場した秘跡聖装から選択いただけます

※1周限定の召喚です

※『有償限定秘跡確定秘跡・深憶聖装ステップアップセレクト召喚』では『秘跡の彩片』は獲得できません

※異界のキャストは出現しません

◆アプリリリース7周年チケット10回召喚

アプリリリース7周年を記念して4月17日より毎日1枚ずつ、合計20枚まで『7周年10回召喚チケット』をプレゼント！

期間中ログインするだけで最大で200回の召喚ができます！

※チケットはログイン後にギフトから受け取ることができます

【開催概要】

開催期間：2026年4月17日 0:00 ～ 5月17日 23:59

受け取り期間：2026年4月17日 0:00 ～ 5月10日 23:59

※個別の出現確率につきましては召喚画面より対象の召喚の『召喚詳細』にてご確認いただけます

※7周年10回召喚チケットは2026年5月17日 23:59までの使用期限があります

※使用期限を過ぎたチケットは削除されます

◆アプリリリース7周年記念ログインボーナス

期間中、フレアライトがもらえるログインボーナスを開催！

ログインボーナス期間は17日間！フレアライトは最大3000個貰えますよ♪

毎日ログインしてゲットしましょう！

【開催概要】

開催期間：2026年4月17日 0:00 ～ 5月10日 23:59

※その日最初のログインのタイミングで1日1回のみの受け取りとなります

※既に全ての報酬を受け取られた場合、再度報酬を受け取ることはできません

◆アプリリリース7周年記念ミッション

SSR確定召喚チケットや宝石がもらえる特別ミッションを開催！

バトルや学園をプレイしてゲットしましょう！

【開催概要】

開催期間：2026年4月17日 0:00 ～ 4月29日 23:59

◆アプリ7周年福袋

内容が異なる松・竹・梅の3種類の福袋が登場！

『松』には2026年4月16日までに登場したSSR聖装の中から1着を選べる『プラチナ聖装券』が入っています！

【販売概要】

販売期間：2026年4月17日 0:00 ～ 4月29日 23:59

※『プラチナ聖装券』には入手から30日間の使用期限があります

※使用期限を過ぎたプラチナ聖装券は自動的に削除されます

※秘跡/深憶聖装・異界のキャストは、プラチナ聖装券による交換、および召喚チケットによる召喚では獲得できません

◆特・アプリ7周年冒険/学園セットSP

フレアライトとBP回復薬がセットになった、2種類の『特・アプリ7周年冒険セット』と

フレアライトとAP回復薬がセットになった、2種類の『特・アプリ7周年学園セット』の4種類のお得なセットが登場しました！

SPセットは特にお得になっていますよ♪

【販売概要】

販売期間：2026年4月17日 0:00 ～ 4月29日 23:59

◆アプリ7周年シラズの養水セット

無償フレアライト4900個、各種シラズの養水がおまけでついてくる、お得なセットが登場します！

【販売概要】

販売期間：2026年4月17日 0:00 ～ 4月29日 23:59

◆全収集クエストドロップ量4倍キャンペーン

キャンペーン期間中、すべての収集クエストのドロップが4倍になります！

蒼粒子や、学園で獲得できるスキップパスと経験値珠のドロップも4倍に！

お得なこのチャンスをお見逃しなく！

【開催概要】

開催期間：2026年4月17日 0:00 ～ 5月10日 23:59

※魔札は通常ドロップとは異なる処理の為対象外となります

※冥界銭ハントは冥界銭のドロップ量が4倍となります

◆獲得経験値が4倍にブースト！

キャンペーン期間中、対象クエストで獲得できる経験値が4倍になります！

育成に便利なこのチャンスをお見逃しなく！

※遠征、試練、追想クエスト、練磨クエスト、デートクエスト、果てなき奈落、異形の楽園は対象外となります

【開催概要】

開催期間：2026年4月17日 0:00 ～ 5月10日 23:59

対象：

・メインストーリー

・イベントクエスト

・収集クエスト

・模擬戦

・冥界銭、蒼粒子ハント

・深淵の封穴

・お誕生日クエスト

・技片クエスト

・魔札クエスト

◆ポレン獲得量2倍キャンペーン

キャンペーンの期間中、学園でのポレン獲得量が2倍になります！

ポテンシャル、EXポテンシャルの育成に便利なこのチャンスをお見逃しなく！

※学園実行時に獲得できるポレンのみ2倍になります

※成功、大成功、極大成功に応じた数が2倍されます

【開催概要】

開催期間：2026年4月17日 0:00 ～ 5月10日 23:59

◆追想クエスト消費BP半減＆ポイントドロップ量3倍

追想クエスト消費BP半減＆ポイントドロップ量3倍キャンペーンを開催しました！

期間中、対象クエストの消費BPが半分になり、イベントポイントが3倍になります！

育成に便利なこのチャンスをお見逃しなく！

※消費BPは小数点以下切り捨てになります

※追想クエストでドロップするポイントのみ3倍になります

※初回報酬でもらえるポイントについては対象となりません

【開催概要】

開催期間：2026年4月17日 0:00 ～ 5月10日 23:59

対象クエスト：

・追想クエスト

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/imys

▼『あいりすミスティリア！』公式サイト

https://dmm-imys.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/imys_staff

▼『あいりすミスティリア！』（あいミス）とは

あいりすミスティリア！は「千の刃濤、桃花染の皇姫」や「大図書館の羊飼い」で知られる美少女ゲームブランドAUGUSTとDMM GAMESがタッグを組んでお届けする学園RPGです。

▼シナリオ/イラスト/音楽全てAUGUSTが担当

美少女ゲーム界で多くの人々を魅了してきたAUGUSTの豪華制作陣が『あいミス』の世界を彩ります。

▼クレジット

キャラクターデザイン・原画：べっかんこう／夏野イオ／楠九々

原画補助：徒部ヒロ

シナリオ：榊原拓／内田ヒロユキ／安西秀明／加賀宮考一／８／中由古吉

シナリオ補助：遠井燈火／麩ノ月投網

シナリオ協力：瀬尾順／砥石大樹／御厨みくり／保住圭／かずきふみ／姫ノ木あく／詠野万知子

音楽：ActivePlanets

CG着彩：ぺぺる／ひろた／巻道／竹梅／弥弛 ほか

背景美術：ぺぺる

想飾イラスト：脳みそホエホエ

4コマ漫画：めざし

▼製品概要

タイトル：あいりすミスティリア！

プラットフォーム：PC(ブラウザ版／DMM GAMES PLAYER版)／App Store／Google Play

権利表記：(C)EXNOA LLC / AUGUST / ARIA

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。