出品料・手数料無料！都内中小企業の海外展開を強力サポート！越境EC特設サイト「TokyoMall」の出品商品を4/24（金）まで募集

公益財団法人東京都中小企業振興公社

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：多羅尾 光睦）は、消費者向けの商品を製造する都内中小企業の海外展開を支援することを目的に、海外の主要ECモール内に展開する特設ショップ「TokyoMall」への出品商品を、2026年4月1日（水）～24日（金）の17時まで募集します。

昨今の円安状況や海外需要の高まりを受け、越境ECへの関心が高まる一方で、「英語対応への不安」や「物流・関税の複雑さ」が大きな壁となっています。本事業では、商品説明の翻訳や掲載ページの作成から受注・発送、プロモーションまでを一貫して事務局が代行することで、都内中小企業が「低コスト・低リスク」で海外市場へ挑戦できる環境を提供します。

さらに、2026年4月14日（火）には、AI時代の最新戦略や世界市場の勝ち筋を徹底解説する無料ウェビナー※を開催いたしました。 初めて海外へ挑戦する企業様でも、最新トレンドを掴んだ上で安心してエントリーいただける体制を整えています。

※後日、アーカイブ配信を予定しております

募集サイト：https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/promotion_support/(https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/promotion_support/)

今年からの新展開：世界で高まる「JAPAN FOOD」需要に応え、加工食品を公募開始

近年、海外での日本食への関心は一層高まっており、特に「手軽で高品質な日本の加工食品」へのニーズが急増しています。これを受け、TokyoMallでは今年度より、従来の雑貨や化粧品等に加え、新たに加工食品の取り扱いをスタートします。

対象のイメージ：菓子類、飲料、調味料、乾麺、フリーズドライ食品、レトルト食品など。

支援のポイント：食品輸出の障壁となる複雑な成分規制の確認や、賞味期限管理についても事務局がサポートし、食のプロフェッショナルの海外挑戦を支えます。

海外販売の「お困りごと」をすべて解消。越境EC特設サイト「TokyoMall」の特長

「TokyoMall」は、海外の主要ECモール内に開設する、都内中小企業の優れた商品を集めた特設ショップです。雑貨、文具・玩具、食器、服飾品、伝統工芸品、化粧品、ボディケア商品、日用品、サプリメント、加工食品（常温保存が可能なものに限る）など、延べ250商品にのぼる多彩なラインナップを掲載し、初めて海外展開に挑戦する企業様でも安心して出品できる手厚い支援体制を整えています。

特長１.：出品料・手数料無料

出品料・手数料無料で海外展開にチャレンジすることができます。グローバル市場・中国市場・台湾市場など、複数の越境ECモールに「TokyoMall」を開設し、2027年2月末まで、サイト運営・商品発送・支払いのサポートをしながら、実際に出品する様子を体験していただきます。

※出品商品の日本国内倉庫への発送および掲載期間終了後の返送に関わる送料、プロモーション活動に参加する際のサンプル提供等は企業様負担となります

特長２.：出品代行～プロモーションまで、事務局がワンストップで支援

商品説明の翻訳や掲載ページの作成から、受注・発送、決済処理に至るまで、すべての実務を事務局が代行いたします。さらに掲載期間の中で、ライブ販売やモール内広告など販売促進につながるプロモーションイベントを開催し、出品企業様を強力にバックアップいたします。

※実施時期・掲載するECモールによって、イベント内容は異なります

特長３.：専門家による個別指導

越境ECの知見を持つ専任ナビゲーターが、出品前から期間中まで個別にサポートをさせていただきます。具体的には、海外の消費者に響く掲載情報のブラッシュアップや、実際の販売状況に応じた改善アドバイスなど、一社一社の状況に合わせたきめ細やかな指導を行います。単なる出品代行に留まらず、支援期間を通じて企業様に海外販売のノウハウを蓄積していただくための伴走体制を整えています。

募集要項

■募集締め切り

2026年4月24日（金）17時必着

※結果通知は5月中旬を予定しています

■対象商品

都内中小企業が製造販売する、消費者向けの商品（製造のみ外部委託も可）

例：雑貨、文具・玩具、食器、服飾品、伝統工芸品、化粧品、ボディケア商品、日用品、サプリメント、加工食品（常温保存が可能なものに限る）等

※お取り扱いができない商品：食品（生鮮食品、冷蔵／冷凍食品、酒類等）、医療品、医療機器など

※詳細は、募集要項をご確認ください

■出品モール

eBay（グローバル市場）、京東国際（中国市場）、Shopee（台湾市場、シンガポール市場）、Japan Finds（日本国内越境ECモール）

■費用負担

出品料無料

■応募条件

・東京都内に本社もしくは支店（登記がされていること）がある中小企業であること。

・応募する商品を自ら企画・製造（製造のみ外部委託も可）し、自社商品として販売していること。

（商品、パッケージ、マニュアル等に販売元として自社名が表示されていること。）

・越境ECに適した消費者向けの商品を有していること。

・中国市場へ応募される場合、日本国内で商品（又は商品シリーズ、会社名）が商標登録されていること。

・化粧品の場合、本事業で国内指定倉庫に搬入した時に、当該商品の使用期限が残り2/3以上あること。

・加工食品の場合、本事業で国内指定倉庫に搬入した時に、当該商品の賞味期限が1年以上あること。

※詳細は、募集要項をご確認ください

■詳細・申込方法

以下公式Webサイトより募集要項をご確認の上、申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、応募フォームよりご提出ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/promotion_support/

【無料ウェビナー】 海外ECモールの最新動向や商品出店のポイントを徹底解説！

本事業の募集にあたり、海外ECモールの最新動向や、出店前に知っておくべき準備事項を解説するオンラインセミナーを開催いたしました。後日、アーカイブ配信も予定しておりますので、今回参加できなかった方も是非ご覧ください。

タイトル：2026年版 越境ECの最前線 ー中国・欧米・アジア市場と主要モールの全体ー

開催日時：2026年4月14日（火） 13:00～15:00

開催方法：オンライン開催（ウェビナー）

参加費：無料

登壇者：GMOグローバルEC株式会社 横川 広幸、リレーワークス株式会社 佐野 研二

詳細：

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/promotion_support/R8seminar.html

プログラム：

【第1部】2026年版 AI時代の越境ECの現状と勝ち筋 ー世界市場で選ばれるための戦略と実務（欧米・アジア）ー

1.越境ECの基礎（税制の大変化、法制の理解）

2.欧米市場、アジア市場の概要

3.欧米（eBay）、アジア（Shopee）について

4.売るためのコツ（AI時代の越境ECとは）

【第2部】中国EC事情と京東国際モールの概要

1.中国EC市場の概要

2.今回使用するECモール（亰東国際）の説明

【第3部】支援事業募集の概要・質疑応答

公益財団法人東京都中小企業振興公社について

【公社の概要】

名称：公益財団法人東京都中小企業振興公社

住所：東京都千代田区神田佐久間町1-9

理事長：多羅尾 光睦

事業内容：創業から成長、事業承継まで中小企業の経営ステージに合わせた総合的な支援

TEL：03-3251-7886

ホームページ：https://www.tokyo-kosha.or.jp