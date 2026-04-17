『真空断熱ケータイマグ（JOWシリーズ）』4月17日新発売

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、サーモス直営店および公式オンラインショップで限定展開中のシリーズ「サーモス スタイリングシリーズ LOGO」の新ラインアップとして『真空断熱ケータイマグ（JOW-600TSS/800TSS/1000TSS）』を2026年4月17日（金）に新発売します。

当社では、サーモス直営店・公式オンラインショップ限定商品「サーモス スタイリングシリーズ」を展開しています。その中のひとつである「サーモス スタイリングシリーズ LOGO」は、サーモスブランドを象徴する大きなロゴデザインが特長で、シンプルかつスタイリッシュなデザインが、幅広い世代にご好評をいただいています。

このたび、日常使いからスポーツシーンまで幅広く活躍するキャリーハンドル付きの『真空断熱ケータイマグ（JOWシリーズ）』をラインアップに追加しました。本製品は、サーモス直営店・公式オンラインショップにてお買い求めいただけます。

◆「サーモス スタイリングシリーズ LOGO」特集ページ

https://www.shopthermos.jp/shop/pages/tss_logo.aspx

＜製品ラインアップ＞『真空断熱ケータイマグ（JOW-600TSS/800TSS/1000TSS）』

0.6L

JOW-600TSS

左から OLV：オリーブ、LOGO-B：ロゴブラック、ASWH：アッシュホワイト

0.8L

JOW-800TSS

左から OLV：オリーブ、LOGO-B：ロゴブラック、ASWH：アッシュホワイト

1.0L

JOW-1000TSS

左から OLV：オリーブ、LOGO-B：ロゴブラック、ASWH：アッシュホワイト

『真空断熱ケータイマグ（JOW-600TSS/800TSS/1000TSS）』 仕様一覧

◆販売場所

・サーモス 直営店

https://www.shopthermos.jp/shop/pages/storelist.aspx

・サーモス 公式オンラインショップ

https://www.shopthermos.jp/shop/pages/tss_logo.aspx

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。