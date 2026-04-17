「担当者に依存し、ナレッジが残らない」現場を変える ― 外部IT人材×ナレッジ活用でDXを成功に導くウェビナー開催 ―

株式会社テンダ

マニュアルトータルソリューションを提供し、企業の業務効率化を支援する株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、株式会社ラクスパートナーズと共に、オンラインセミナー（ウェビナー）『外部IT人材で“今”を解決し、ナレッジで“未来”に残す! ～DXを成功させる最適解とは～』 を2026年5月20日（水）に開催いたします。

本セミナーでは、外部IT人材を活用したスピーディーな課題解決と、ナレッジを組織に残すことで持続的なDXを実現する方法について最新事例を交えてお伝えし、参加企業の業務効率化と競争力向上を支援します。

セミナーの概要

お申込はこちら（無料） :https://www.rakus-partners.co.jp/event/20260520.html?organizationId=762- セミナーに関するお問い合わせ：https://tepss.com/contact/

DX推進の現場では、プロジェクトの増加に対して社内IT人材が不足し、外部ベンダーに頼りきりになった結果、得られた知見が社内に蓄積されず次の施策に活かせないという課題が顕在化しています。

本ウェビナーでは、その“今”直面するリソース不足を外部IT人材の機動力で補完しつつ、プロジェクト遂行の過程で生まれるノウハウを“未来”に残す仕組みへと昇華させる実践的なアプローチを解説します。

テンダは、マニュアル自動作成ツール「Dojo」を活用し、外部IT人材の知見やプロジェクトで得られた業務ノウハウを属人化させることなく組織に蓄積・共有する仕組みづくりについて、具体的な活用事例を交えて解説します。

＜このセミナーで学べること＞

- 限られた社内リソースでもDXを推進するための、外部IT人材の効果的な活用方法- IT人材不足の状況でもプロジェクトを前進させるための進め方- 外部ベンダーに依存せず、自社にノウハウを蓄積するためのアプローチ- 将来の内製化に向けた、業務ナレッジの蓄積・共有の仕組みづくり- 「Dojo」を活用した、ナレッジの可視化と教育・引き継ぎの効率化手法

＜こんな方におすすめ＞

開催概要

- DXを推進したいが、社内リソース不足で思うように進められていない方- IT人材不足の中で、プロジェクト推進に課題を感じている方- 外部ベンダーに依存せず、自社にノウハウを蓄積したい方- 将来的な内製化に向けて、体制づくりを進めたい方- 業務ナレッジを組織に蓄積し、継続的な成長につなげたい方

セミナー名： 外部IT人材で“今”を解決し、ナレッジで“未来”に残す! ～DXを成功させる最適解とは～

開催日時： 2026年5月20日（水）12:00～13:00（LIVE配信）

2026年5月21日（木）12:00～13:00（アーカイブ配信）

形式：オンライン

参加費：無料

登壇企業：株式会社テンダ／株式会社ラクスパートナーズ

PC操作のマニュアルなら、自動作成ソフト「Dojo」について

お申込はこちら（無料） :https://www.rakus-partners.co.jp/event/20260520.html?organizationId=762- セミナーに関するお問い合わせ：https://tepss.com/contact/

「Dojo」は、累計導入社数3,000社以上の実績がある、PC操作のマニュアルを自動作成できる

ソフトです。

普段どおりのパソコン操作を行うだけで、自動で操作画面の取得や文言作成を行い、システム操作のマニュアル、業務手順書、eラーニングコンテンツなどを作成することができます。

さまざまな形式に出力することができ、Excel・Word・PowerPoint形式のドキュメントの他、システムの運用定着に効果的な動画マニュアル、PC操作を疑似体験できるシミュレーションマニュアルも簡単に作成できます。

※“Dojo”（ドージョー）は、株式会社テンダの登録商標です。

- 「Dojo」製品サイト：https://tepss.com/dojo/- 「Dojo」利用シーンと導入効果：https://tepss.com/dojo/scene/- 「Dojo」導入事例：https://tepss.com/dojo/case/- 「Dojo」資料ダウンロード：https://tepss.com/dojo/download/- 「Dojo」お問い合わせ：https://tepss.com/dojo/contact/株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

取材に関するお問い合わせ

株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp