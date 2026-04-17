元町・中華街の隠れ家カフェ「cafe Tasha」が「Barky Life」イベント限定特典に協賛　― YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring に出店 ―

株式会社Vis Creation

オリジナル無添加ドッグトリーツブランド「Barky Life」を運営する株式会社VisCreation（所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6階、代表者：藤川 進人、URL：https://viscreation.co.jp/）は、2026年4月25日（土）・26日（日）にパシフィコ横浜 臨港パークで開催される『YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring』に出店することをお知らせいたします。

あわせて、今回のイベントに向けて「cafe Tasha」（所在地：神奈川県横浜市中区元町1-59-2）より、イベント限定特典への協賛が決定いたしましたのでご報告いたします。

■ YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring 出店概要

Barky Lifeは同イベントにオリジナル無添加トリーツの販売ブースとして出店いたします。ご来場のお客様全員にもれなくおやつ缶をプレゼントするほか（なくなり次第終了）、前述のガチャガチャも実施いたします。

■ 協賛特典について

- 日時：2026年4月25日（土）10:00～18:00 ／ 4月26日（日）10:00～17:00- 会場：パシフィコ横浜 臨港パーク（横浜市西区みなとみらい1）- 入場料：無料- 公式サイト：https://www.yokohama55fes.com/

今回のイベントでは、会場にてトリーツをご購入いただいたお客様を対象に、ハズレなしのガチャガチャを実施いたします。その景品のひとつとして、cafe Tasha様より「大人気のケーキ or パイ＋ドリンク」のカフェチケット」をご提供いただきます。

愛犬同伴で利用できる元町・中華街の隠れ家カフェで、イベントの余韻をそのままに特別なカフェ体験をお楽しみください。

■ cafe Tashaについて

「cafe Tasha」は、横浜・元町商店街から徒歩1分、元町・中華街駅から徒歩3分の好立地にある、裏元町の静かな隠れ家ガーデンカフェです。

都会の喧騒からひと足離れた落ち着いた空間で、愛犬とともに自由にカフェタイムを楽しめる一軒として、地元の愛犬家を中心に人気を集めています。

アンティーク調のダイニング手作りケーキ

最大の特徴は、愛犬を自由に離して遊ばせられるドッグラン併設のプライベートガーデン。

テラス席では愛犬とともに開放的な時間を過ごすことができ、貸切にも対応しているため、愛犬の誕生日会や仲間同士のプライベートパーティにも活用されています。

BBQや撮影会、個展など多彩な利用シーンにも対応しており、ただのカフェにとどまらない自由な空間づくりが魅力です。

プライベートガーデンプライベートガーデン

料理はすべて素材にこだわった手作り。ティラミスやガトーショコラ、アップルパイ、ミートパイなど、バラエティ豊かなスイーツが揃い、愛犬をモチーフにした特別なケーキの注文にも対応しています。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

ガトーショコラミートパイ- 店舗名：cafe Tasha（カフェ ターシャ）- 所在地：神奈川県横浜市中区元町1-59-2- 営業時間：10:00～22:00（月曜定休）- アクセス：元町・中華街駅 徒歩3分- Instagram：https://www.instagram.com/cafe._.tasha/

株式会社VisCreationは、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を展開する会社です。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp