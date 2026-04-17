スリーハンズ株式会社

スリーハンズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：手塚誠人）は、AI技術を活用したWebサイト改ざん検知・防御サービス「PitScan（ピットスキャン）」の提供を開始しました。

https://pitscan.ai/

■ サービス提供の背景（サイバー攻撃の高度化）

近年、企業のWebサイトを狙ったサイバー攻撃は急速に高度化・巧妙化しており、改ざんによる不正な情報改変や外部サイトへの誘導は、ブランド毀損や売上機会の損失といった経営リスクへと直結しています。特に、従来の監視手法では「変更の有無」は検知できても、「その変更が危険かどうか」の判断は難しく、不要なアラートや対応遅延が課題となっていました。

■ 「PitScan」とは（Web改ざん検知＋防御ソリューション）

「PitScan」は、Webサイトの変更差分をAIが解析し、改ざんリスクを自動判定するクラウド型サービスです。単なる監視にとどまらず、改ざんの検知・リスク判定・初動対応（遮断）までを一体化することで、企業のWeb運用におけるセキュリティと業務効率を同時に向上させます。

■ 主な特長

1．AIによる高精度な改ざん検知（不要アラートを削減）

Webページの差分を自動取得し、AIが内容を解析。単なる更新ではなく、危険性のある改ざんのみを抽出することで、アラートのノイズを大幅に削減します。また、サイトごとの特性に応じた判定ロジックのカスタマイズが可能です。

2．改ざん検知後の自動遮断（被害拡大を防止）

改ざん検知時にはメールやSlackで即時通知。さらに、状況に応じて安全な代替ページ（sorryページ）へ自動／手動で切り替えが可能です。これにより、検知から対応までの時間を最小化し、被害拡大を防ぎます。

3．差分可視化とレポート機能（運用負荷を軽減）

変更箇所は差分として視覚的に表示され、直感的に確認可能。クロール履歴やリスクレポートにより、サイト状態の把握や報告業務を効率化します。

4．簡単導入（SaaS型・専門知識不要）

監視対象URLを登録するだけで利用開始可能。サーバ構築不要で、ブラウザから簡単に運用管理が行えます。

■ 実証実績（実際の改ざん検知）

パイロット運用において、外部サイトへの不正リダイレクトを伴うWeb改ざんを検知し、被害拡大の防止に寄与しました。また、サーバ障害による応答遅延の検知にも成功しており、セキュリティおよび運用監視の両面で有効性が確認されています。

■ 導入メリット

・Web改ざんによるブランド毀損の防止

・不正誘導や情報改変による顧客被害の抑止

・インシデント対応の迅速化

・セキュリティ運用負荷の軽減

・監視状況の可視化による管理品質向上

■ 想定利用シーン

・ECサイト：決済ページ改ざん・不正誘導の防止

・金融／会員サービス：フィッシング対策・不正アクセス検知

・メディア：記事改ざん・誤情報掲載の防止

・官公庁／自治体：偽情報拡散の防止

■ 今後の展開

スリーハンズ株式会社では、「PitScan」を通じて、企業規模や業種を問わず導入可能なセキュリティ対策の普及を推進します。今後はAI精度の向上や機能拡張を進め、より高度なWebセキュリティ基盤としての提供を強化してまいります。

■ スリーハンズについて

会社名 ：スリーハンズ株式会社

所在地 ：東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3F

設立 ：2000年 4月 26日

資本金 ：8,800万円

代表者 ：代表取締役 手塚誠人

URL ： https://3hands.jp/

主要事業：ハイブリッドソリューション事業（システム設計・構築及び開発運用、ハイブリッドクラウド設計・構築・マネージドサービス、クリエイティブデザイン製作、AI及びIOT研究開発） 、 IaaS事業、 SaaS事業（メール配信ASP等）

■ お問い合わせ先

スリーハンズ株式会社

担当：君島

sales@3hands.co.jp