本とバラで気持ちを届けよう。「サン・ジョルディの日キャンペーン 2026」開催!

株式会社講談社

講談社は、2026 年 4 月 18 日(土)より、コミック編集部横断で「サン・ジョルディの日キャンペーン 2026」を開催いたします。

「サン・ジョルディの日」とは、スペイン・カタルーニャ地方発祥の伝統的な行事で、毎年 4 月 23 日に親しい人へ本やバラを贈る記念日です。

本キャンペーンでは、このサン・ジョルディの日にあわせ、生花店とのコラボレーション施策、全国書店での配布企画、電子書店でのフェア開催など、「本と花」をテーマにした取り組みをさまざまな形で展開いたします。

読者の皆さまに、本と花を贈ることで生まれる新たな発見と、大切な方について改めて考えるきっかけをお届けします。

■「サン・ジョルディの日キャンペーン 2026」実施概要

1 書店施策

場所: 全国の対象書店

期間: 2026 年 4 月 20 日(月)~4 月 26 日(日)

内容:講談社コミックをご購入いただいた方に、「サン・ジョルディの日」特製ショッパーおよびステッカーを配布。書店内には 2026 年限定のポスター、店内 POP、試し読み小冊子なども展開。

【サン・ジョルディの日特製ショッパー】【サン・ジョルディの日特製ステッカー】

2 電子書店施策

電子書店では、＜誰かに贈りたくなるマンガ＞をテーマにした特集を実施予定です。

施策名： 大切なひとに本を贈ろう＜誰かに贈りたくなるマンガ特集＞

期間： 2026年4月20日（月）～5月3日（日）

期間中は、作品の魅力に触れていただけるさまざまな企画をご用意しております。

ぜひこの機会に、誰かに贈りたくなる一冊との出会いをお楽しみください。

※対象コミックスや配信状況などの詳細は、2026年4月20日以降、各電子書籍ストアにてご確認ください。

3 生花店施策

場所: 全国の対象花屋

▪️第一園芸:5店舗(日本橋店 / 東京倶楽部ビル店 / ゲートシティ大崎店 / 田園調布店/ BIANCA BARNET 東京ミッドタウン日比谷店)

▪️レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ:7店舗(大手町店 / 恵比寿店 / 三鷹店 / 亀戸店 /武蔵小杉店 / 浦和店 / 大阪店)

▪️karendo:36店舗(Echika fit銀座店 / 光が丘IMA店 / イオンモールむさし村山店 / ジョイナス横浜店 / トレッサ横浜店 / コレットマーレ店 / ららぽーと海老名店 / イオンレイクタウンkaze店 / イオンモール羽生店 / ららぽーと富士見店 / イオンモール川口前川店 / イオンモール津田沼South店 / ニッケコルトンプラザ店 / ららぽーと柏の葉店 / イオンモール成田店 / ららぽーと安城店 / イオンモール豊川店 / あべのキューズモール店 /ekimo梅田店 / イオンモール四條畷店 / 高槻阪急スクエア店 / イオンモール堺鉄砲町店/ ららぽーと堺店 / アリオ八尾店 / 神戸ハーバーランドumie店 / ピオレ明石店 / さんち

か店 / 阪急西宮ガーデンズ店 / イオンモール和歌山店 / ららぽーと沼津店 / イオンモール橿原店 / イオンモール大和郡山店 / ラスパ西大和店 / イオンモール倉敷店 / 西大寺駅ナカ店 / ららぽーと福岡店)

▪️花キューピット加盟各店

期間: 2026 年 4 月 18 日(土)~4 月 24 日(金)

内容:期間内に店頭でバラをご購入いただいた方に対し、「サン・ジョルディの日」特製試し読み小冊子 4 種類のうち 1 冊をランダム配布します。

※冊子配布は、第一園芸・レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ・karendo の一部店舗での実施となります。小冊子はなくなり次第終了します。

花キューピットの一部加盟店では、サン・ジョルディの日のコラボポスターを掲出しております。また、第一園芸 日本橋店では、サン・ジョルディの日オリジナルフラッグを掲出いたします。

【サン・ジョルディの日小冊子】

■小冊子収録作品（順不同）

【小冊子A】『ゼロとヒャク』『THE BAND』『傷モノの花嫁』

【小冊子B】『妹は知っている』『大正学生愛妻家』『ディグイット』

【小冊子C】『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』『とことんクズな渡良瀬なのに』『おしえて執事くん』

【小冊子D】『消費生活者ターさん』『星降る王国のニナ』『クラスの陰キャに彼氏の才能がありすぎる』

※小冊子はなくなり次第配布終了となります。

※小冊子A～Dには各作品の第1話が収録されています。

■花屋施策 賛同企業（順不同）

・第一園芸株式会社：https://www.daiichi-engei.jp/

・株式会社リベルテ：https://liberte-f.co.jp/

・株式会社花恋人：https://karendo.com/

・一般社団法人JFTD（花キューピット）：https://www.hanacupid.or.jp/sdgs/

■本と花を贈る文化を、全国へ。

サン・ジョルディの日は、スペイン発祥の、大切なひとへ気持ちを届ける記念日です。

本キャンペーンでは、全国の生花店と手を組み、この素敵な文化を日本に根付かせることを目指しています。本と花を通じて人と人とのつながりを育み、新たな作品との出会いが生まれるきっかけになれば幸いです。2026 年の春、ぜひサン・ジョルディの日をきっかけに、大切な方へ本や花を贈ってみてください。

■書店を活性化する必要性

昨年、経済産業省は関係者の指摘やパブリックコメントを受けて顕在化した「書店活性化のための課題」に対し、「書店活性化プラン」を公表しました。出版業界もこれに甘えるだけではなく、本・マンガを身近に感じられるキャンペーンを実施すべく、様々な取り組みを行っています。

講談社は、出版物については紙とデジタルそれぞれに特性があると考えています。特に紙の出版物には装丁や造本も含めた手触りの質感があり、読書体験としての読み聞かせなどが行いやすいのも紙の出版物の特性の一つです。「本を読む」という行為において、読者の方の選択肢を増やすためにも紙の出版物の存在は依然として重要だと考えております。

また、2026 年の元旦、全国各紙に「人類の未来を守るために必要なのは、きっと本屋さんだ。」というメッセージを掲載しました。これは、今まで知らなかった作品との出会いの場となる書店の大切さを伝えるものです。