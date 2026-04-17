熟睡アラーム × merihariがコラボ「睡眠を犠牲にしないパフォーマンス習慣」を提案 ー アプリ会員限定で10%OFFキャンペーン開始

Livran株式会社

Livran株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役社長：石田駿佑）は、睡眠管理アプリ「熟睡アラーム」とのコラボレーションを開始いたしました。熟睡アラームは、日々の睡眠状態を可視化し、良質な睡眠習慣へ導くアプリです。本コラボでは、同アプリの会員を対象に、ナチュラルエナジーゼリー「merihari」(URL: https://meri-hari.com/ )を10%OFFで提供いたします。

本取り組みは、「日中のパフォーマンス」と「夜の睡眠」を切り離さず、一日を通して整える新しいコンディション習慣の提案を目的としています。

■ 背景

近年、働き方の変化やストレスの増加により、

・日中のパフォーマンスを上げる為に無理をする

・その結果、夜の睡眠の質が下がる

・翌日のコンディションが崩れる

といった課題が顕在化しています。

本来、集中とリラックス、活動と回復は分断されるものではなく、連続したひとつのサイクルとして捉える必要があります。

■ コラボの狙い

今回のコラボでは、

・熟睡アラーム：睡眠の質を整える

・merihari：日中のコンディションを整える

という役割に加え、merihari自体も、リラックスやコンディション調整に配慮した設計であることから、「日中のパフォーマンスを支えながら、夜の睡眠を妨げない」という共通思想のもと、コラボレーションが実現しました。これにより、日中と睡眠、どちらも整うリズムの構築をサポートします。

■ merihariについて

merihariは、カフェインや強い刺激に頼らず、植物由来成分によって思考とこころのコンディションを整えるナチュラルエナジーゼリーです。

・カフェインフリーで夜のリズムを崩しにくい

・集中だけでなく、リラックス状態にも配慮

・日中のストレスや脳疲労のケアをサポート

これにより、無理にエネルギーを引き上げるのではなく、整えた状態でパフォーマンスを持続させることを目指しています。

「上げすぎないから、崩れにくい」

そんな新しいエナジー習慣を提案しています。

■ コラボ内容

熟睡アラーム会員限定特典 - merihari ナチュラルエナジーゼリー 10%OFF

【購入方法】

１.「熟睡アラーム」アプリをダウンロード 【URLはこちら(https://apps.apple.com/us/app/nightwell-smart-sleep-tracker/id827600695)】

２.アプリ画面上部「熟睡アラームプレゼントキャンペーン」をタップ

３.専用ページより購入

■ 日中と睡眠をつなぐ体験

merihariで日中を整え、熟睡アラームで睡眠を見える化する。

その両方を組み合わせることで、日々のコンディションの変化をより実感しやすくなります。整えた一日が、睡眠にどう影響するのか。ぜひその変化を確かめながら、日中と睡眠が整うリズムを習慣として定着させていただければと考えています。

今後もmerihariは、睡眠・仕事・運動など様々な領域と連携し、「一日を通して整うリズムをつくる」という新しい価値を提案してまいります。

■ 会社概要

会社名 ：Livran株式会社

所在地 ：東京都調布市西つつじヶ丘3－25－41

新井ビル3F

代表者 ：代表取締役CEO 石田駿佑

設立 ：2024年5月21日

資本金 ：600万円

事業内容：「バランスサポート」をテーマとした

食品・健康サプリの企画・販売

URL ：https://meri-hari.com/

Instagram: https://www.instagram.com/merihari_official/

お問合わせ窓口 ： info@meri-hari.com