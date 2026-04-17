【JAF札幌】大好評企画が再登場！BENTOSSで何度でも使える、お弁当1個につき50円引のJAFアプリクーポンを配信中

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）札幌支部（支部長 横井 隆）は、株式会社 アイチフーズホールディングスと連携し、2026年5月31日（日）まで、北海道内で人気のお弁当店「BENTOSS(ベントス)」で、お弁当が1個につき50円引となるJAFアプリクーポンを配信しています。

※一部店舗は対象外

大好評企画が再登場

前回実施時には、3か月で延べ600回以上の利用があり、大変好評をいただきました。その反響を受け、今回は対象店舗を1店舗拡大し、同企画を再び実施しています。

本キャンペーンの対象は全道7店舗（札幌市内6店舗、滝川市内1店舗）。JAFアプリクーポンのご利用で、お弁当1個につき50円引でお買い求めいただけます。最大適用個数制限なく、期間中何度でもご利用できるため、大変お得な企画となっています。

BENTOSS（ベントス）

JAFアプリクーポンの詳細はこちら :https://area.jaf.or.jp/area/2026/04/hokkaido/sapporo/special-benefits/bentoss-sapporo-2604?utm_campaign=01prtimes&utm_source=2026-004&utm_medium=referralJAF公式HPへ遷移します

BENTOSS（ベントス）は1981年創業の北海道生まれのお弁当店。栄養バランスの取れたメニューや野菜を豊富に取り入れたメニューなど、健康・安心・安全を心がけた価値あるおいしさをお届けしています。常時50種類以上のお弁当を取り揃え、様々なシーンでご利用いただけます。

■JAFアプリクーポン詳細

優待内容：お弁当1個につき50円引

期 間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

対象店舗：BENTOSS福住店・新琴似店・白石本通店・西線12条店・東苗穂店・手稲本町店

工業高校前店

※最大適用個数制限なし。何回でも利用可能。対象外商品あり。他割引サービス併用不可。店頭支払のみ対象。

JAFアプリクーポンとは

JAFアプリクーポンはJAF会員の方へスマートフォンを通じて提供される優待クーポンです。全国の優待施設で特典や割引を受けることが出来ます。

JAFアプリクーポンの詳細はこちら :https://area.jaf.or.jp/area/2026/04/hokkaido/sapporo/special-benefits/bentoss-sapporo-2604?utm_campaign=01prtimes&utm_source=2026-004&utm_medium=referralJAF公式HPへ遷移します