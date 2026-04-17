『美ST』6月号 本誌・増刊は加藤あいさん！ そして、特別版は本田響矢さんが『美ST』初表紙！ 現品を含むたっぷり試せる豪華付録にも注目！

株式会社光文社

株式会社光文社（本社：東京都文京区、代表取締役社長・巴一寿）発行の女性月刊誌『美ST』2026年6月号は、本誌・増刊・特別版の3パターンで発売。本誌・増刊は加藤あいさんが表紙を飾り、特別版は本田響矢さんが『美ST』初表紙を飾ります。

・『美ST』モデルとなって2年。進化が止まらない加藤あいさんの美の現在地とは？

本誌はブルーのブラウスを身にまとった可憐な笑顔を浮かべる加藤さんと黄色いロゴが、増刊は白の衣装で透明感のある表情を浮かべる加藤さんと水色のロゴが目印！カバーストーリーは「“変わらないね”と言われる 加藤あいさんが変えたこと」をテーマにお届け。ますます輝きが増している加藤あいさん。出会ったみんなを虜にしてしまう“加藤あい”という圧倒的な存在をいろいろな角度から改めて深掘りしてみました。

【加藤あいさんプロフィール】

1982年愛知県出身。雑誌のジュニアモデルで人気を博し1997年ドラマ『ギフト』で俳優デビュー。1999年ドラマ『ベストフレンド』初主演。『池袋ウエストゲートパーク』や『海猿』シリーズなど代表作多数。現在は3児の母、子育て中心のライフスタイルで、『美ST』をはじめとした雑誌や広告などで活躍中。

・デビューから9年。時代を担う俳優としての地位を築きつつある、本田響矢さんの素顔に迫る。

特別版は、黒のTシャツ姿で飾り気のない真っ直ぐな視線をこちらに向ける本田さんが目印です。カバーストーリーは「本田響矢さん 自分で考え、自分なりの回答を。それが正解のない道の楽しみ方」をテーマにお届け。今や時代を担う俳優としての地位を築きながらも、デビューから9年、実は、「わからないことだらけ」という立ちはだかる壁を越える闘いだったとか。地道に努力し続けた、真摯でがむしゃらな素顔をお届けします。

【本田響矢さんプロフィール】

1999年福井県出身。2017年ドラマ「セトウツミ」でデビュー。主な出演作はNHK連続テレビ小説「虎に翼」、ドラマ「波うららかに、めおと日和」など、話題作への出演が続く。2冊目の写真集『ECHOES』発売中。

「試してみたい！」という声の多いアイテムから“現品”まで、盛りだくさんの超豪華付録にも注目！

【本誌付録】

KANEBOの「美しさを更新する美容化粧水＋朝クリーム＆ファンデ」

重ねる年月を成長に変える、新化粧水と新時代の名品セット。「I HOPE.」を掲げ、希望を表現し続けてきたKANEBO。今年登場したローションは、みずみずしい肌に導いて、１本使い切る42日後の肌ももっと先の未来まで楽しみになるようなプログレスケアを叶えます！

ジェネレイティング エッセンシャルズ＜美容化粧水＞30ml

クリーム イン デイ II＜朝用クリーム・化粧下地＞［医薬部外品］肌あれ・あれ性 SPF30・PA+++ パウチ1包

ライブリースキン ウェアII 230 Vanilla＜ファンデーション・美容液＞SPF4・PA+ パウチ1包

※本誌の付録です。増刊・特別版にはつきませんのでご注意ください。

【増刊・特別版付録】

SHISEIDOの「紫外線対策スキンケアセット」

汗や熱、水分で防御膜を強化する、鉄壁のUVガード。UV対策のレベルを格上げする最強のふたつの日焼け止め。「パーフェクト サン プロテクター ローション」は汗や熱、水分で防御膜を強化。「アーバン トリプル ビューティ サンケア エマルジョン」は日中の肌を美しく整えてくれます。

SHISEIDO パーフェクト サン プロテクター ローション SPF50+・PA++++ 2ml パウチ1包

SHISEIDO アーバン トリプル ビューティ サンケア エマルジョン SPF50+・PA++++ 2ml パウチ1包

※増刊・特別版の付録です。本誌にはつきませんのでご注意ください。

【増刊付録】

ハッコウパンダの米発酵液「ハリツヤUPフェイスマスク」

CICA由来のPDRN配合でぷるぷるに！シートが密着し、大人の乾いてしぼみがちな肌をふっくら整え、ツヤ感まで底上げしてくれます。ビタミンC誘導体、ナイアシンアミド、アゼライン酸の機能性美容液成分も配合されているので、週1の集中ケアにも、メーク前の仕込みにもおすすめ！

ハッコウパンダ 発酵高浸透フェイスマスク 1枚入

※増刊の付録です。本誌・特別版にはつきませんのでご注意ください。

【増刊付録】

＼たっぷり8g！／

インフィニティの「朝のツヤ足し洗顔ジェル」

角栓を溶かして、よどみ・くすみを徹底ケア。朝のスキンケアに革命を起こしたあの洗顔が今年パワーアップ！ 朝の肌のタンパク汚れに着目し、毛穴に詰まった角栓も溶かしてすっきり。メークのりも日中の肌ツヤも上げてくれる、泡立てないタイプのジェル洗顔です。

モーニング リニュー EX＜洗顔料・洗い流す美容液＞8g ミニチューブ

※増刊の付録です。本誌・特別版にはつきませんのでご注意ください。

【特別版付録】

＼フェイスマスクは現品！美容液はたっぷり10㎖！／

銀座ハリッチの「ハリ育成極上セット」

東洋医学と現代医学を融合し、鍼灸×スキンケア×インナーケアで美しさの土台にアプローチする銀座ハリッチ。累計販売本数、45万本突破の人気の根幹美容液「ハリッチ プレミアムリッチプラス」と美容鍼フォローアップマスク「フェイシャルグロースマスク」が付録に。

ハリッチ フェイシャルグロースマスク

ハリッチ プレミアムリッチプラス（根幹美容液）10ml ミニボトル

※特別版の付録です。本誌・増刊にはつきませんのでご注意ください。

・大特集は「焼けない＝老けない!! 進化した美肌UVケア」

強い紫外線、長引く暑さ…今年も大人の肌には過酷な季節がやってきます。だからUVケアは“焼けないため”では不十分。潤いやハリ感まで叶える高機能UVをどう選ぶかが分かれ道です。各ブランドから進化した高機能UVが揃った今年、自分にとっての“最高の一本”を見つけるための情報を総力取材でお届けします。

・第2特集は「シミ・シワ・たるみをどう乗り切る？春のスキンケアサミット開催！」

春のゆらぎ、梅雨のジメジメをしのぎながらも着実なエイジングケアを勧めたい世代の美容賢者たちが集結、スキンケア会談を緊急開催！シミ・シワ・たるみ対策について白熱した議論の一部始終を一挙公開します！夏に備えるスキンケアの参考にしてください。

そのほか「はじめまして！の春を乗り切る大人可愛いメーク」「ラグジュアリーブランドの最旬エステが最高のご褒美」、「春の“なんとなくしんどい”は美容が味方になる」など、旬の情報が満載です。

●掲載誌：美ST 2026年6月号

●特集名：「焼けない＝老けない!!進化した美肌UVケア」

●発売日：4月17日（金）

●価格：本誌1,060円（税込み） 増刊：960円（税込み） 特別版1,080円（税込み）

●出版社：株式会社光文社

『美ST ONLINE』https://be-story.jp/