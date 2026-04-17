【月額約5,000円の低価格帯スクール】子どものスポーツ機会を創出する、多種目展開型「L-Spo（エルスポ）」が新たに開校

リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、14種目目となる新ブランドとして、幼児・低学年特化の多種目展開型スポーツスクール「L-Spo（エルスポ）」を開校いたします。本スクールは、ユニフォームの購入廃止や、専門学校等の施設の活用により、スポーツの圧倒的な「はじめやすさ（低価格）」を実現しました。物価高における子どものスポーツ機会の創出と、運動の楽しさを知るきっかけづくりを提供してまいります。

■ 開校の背景：物価高時代に寄り添う、圧倒的な「はじめやすさ」の追求

実質賃金の下落や物価上昇が続く中、子どもの習い事にかかる経済的負担は保護者にとって大きな課題となっています。そこで当社は、スポーツを「もっと身近に」感じてもらうため、初期費用を大幅に下げた新ブランド「L-Spo（エルスポ）」を開校いたします。競合他社や既存スクールを大きく下回る、月会費4,800円（運営管理費含）という低価格での提供を実現。また、高額な専用ユニフォームの購入を免除し、チーム分け等に多角的に使用可能な「リバーシブルビブス」を採用することで、保護者の経済的負担を大幅に軽減しました。

■ 「L-Spo（エルスポ）」の3つの特徴

「L-Spo」は、ただ価格が安いだけでなく、子どもたちが安全に楽しく成長できる環境を提供します。

１. 1つのスクールで複数競技を横断的に経験：

特定の競技に絞らず、サッカーや野球など様々なスポーツを横断的に経験できるプログラムを提供。幼児や低学年の「まずは遊び感覚で始めたい」というニーズに応え、子どもたちの「好き」を見つける機会を創出します。

２. 一人ひとりに目が届く、手厚い指導・安全管理体制：

1クラスにつき2～3名の「学生クルー」を配置するだけでなく、当社の正社員が現場の安全管理とOJTを徹底して行います。これにより、一人ひとりの子どもたちの特性に合わせた環境と、高い指導クオリティを維持します。

３. 成長に合わせたスムーズなステップアップ：

「L-Spo」で培った基礎体力を活かし、特定のスポーツを本格的に学びたくなった際には、既存のリーフラススポーツスクール（全13種目）へスムーズに移行できる仕組みを構築しています。

※移行先のスクールでは、年会費免除やユニフォームの無料プレゼントなどの特典を用意しています。

■「L-Spo（エルスポ）」サービス概要

対象年齢： 園児（3歳～6歳）、小学低学年（6歳～9歳）

料金： 入会金 5,000円、月会費 4,800円（運営管理費含・税込）

詳細・お申し込み： 随時、公式Instagram等で発信してまいります。

▶ 公式Instagram：https://www.instagram.com/p/DWliuFIlN3A/

■「L-Spo（エルスポ）」無料体験会のご案内

新ブランドの開校に先立ち、実際の指導やスクールの雰囲気を体感いただける無料体験会を開催いたします。スポーツが初めてのお子様も「遊び感覚」で安心してご参加いただけます。

開催日時： 2026年4月25日（土）

9:30～10:30（小学1～3年生）／11:00～12:00（年少～年長）

開催場所： 春日公園 球技場前芝生広場（福岡県春日市原町3丁目2）

参加費： 無料

対象年齢： 3歳～小学3年生まで

体験内容： 低年齢児向けスポーツ体験（サッカーなど）

お申し込み方法： 以下の専用フォームよりお申し込みください。

▶ 体験会お申し込みフォーム：https://lin.ee/s0CXh4d

※公式LINEからお申込みください。

▶体験会の様子１.▶体験会の様子２.

■ リーフラス株式会社について

リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、社会課題をスポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。

子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約70,000名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽力してまいります。

【会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）：LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関する詳細や、取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。

■一般のお客様・企業様向け窓口

リーフラス株式会社 お問い合わせフォーム

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■メディア関係者様向け窓口

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