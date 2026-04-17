抽選販売!! ロッテオンラインショップ限定・数量限定　浮世絵ビックリマンチョコセット 特別シールホルダーおまけ付き

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、2026年4月21日（火）正午～4月23日（木）23:59:59の期間にて、「浮世絵ビックリマンチョコセット 特別シールホルダーおまけ付き」を抽選販売いたします。ロッテオンラインショップ限定・6,000セットの数量限定です。

本商品は、4月21日（火）発売の「浮世絵ビックリマンチョコ」2箱(合計60個）に、特別シールホルダーを1冊おまけに付けています。今回のシールホルダーは、ロッテオンラインショップ史上初の4列3段の特別仕様（通常は3列1段）です。是非、この機会をお見逃しなくご注目ください。

※参考リリース：https://www.lotte.co.jp/info/pdf/20260331173911.pdf(https://www.lotte.co.jp/info/pdf/20260331173911.pdf)

(C)ロッテ/ビックリマンプロジェクトシールホルダー詳細

※4列3段のシールホルダー：全12枚のキャラクターを並べると、背景に『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』をモチーフにした、巨大な1枚絵が完成する特別仕様のシールホルダーです。

商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2635_1_176ef38cc0eb311afb4a5c4c9fa78ce7.jpg?v=202604171151 ]

販売ページ（https://lotte-shop.jp/shop/e/eukiyoe2604/）に記載の注意事項・抽選販売規約をご確認いただき、チェックボックスに同意の上ご応募ください。

当選者の方へのご連絡は、ご登録のメールアドレス宛へ4月24日（金）にお知らせ予定です。また、マイページにて結果の確認も可能です。

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/