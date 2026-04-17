【GW催事】仙台駅新幹線改札前で「焼きたて陣中牛タン」シリーズと、“冷たいままがおいしい”牛タン弁当3種を販売

株式会社陣中仙台名物・厚切り牛タン。“温めることを前提としない”新しい牛タン弁当。

株式会社 陣中（本社：宮城県名取市閖上東三丁目9-1、代表取締役：福山良爾）は、2026年5月1日（金）から5月15日（金）までの15日間、仙台駅新幹線改札口前の特設催事場にて、「焼きたて陣中牛タン」シリーズを期間限定で販売いたします。

今回、“冷たいままがおいしい”ことをコンセプトに開発した「焼きたて陣中牛タン弁当」3種類も販売。ゴールデンウィークの旅行や帰省など、移動シーンにおいても楽しめる新しい牛タン弁当として提案します。

■“焼きたて”の味わいを冷たいままで楽しめる「焼きたて陣中牛タン」

焼きたて陣中牛タン 丸ごと一本 食べ比べセット

「焼きたて陣中牛タン」は、二段階熟成によって旨みとやわらかさを引き出した牛タンを、職人が溶岩石で一枚一枚丁寧に焼き上げた商品です。特殊な冷凍技術によって“焼きたて”の味わいを封じ込めており、温めることなく、香ばしい香りや厚切り牛タンのジューシーさ、やわらかな食感をそのまま楽しむことができます。

2026年4月発売の焼きたて陣中牛タン 冷蔵タイプ

今回の催事では、贈り物やお土産に適した化粧箱入りの冷凍商品に加え、冷蔵タイプでそのまま食べられる商品や牛タン弁当を販売します。新幹線の車内や移動先でのおつまみやお食事としてお楽しみいただけます。

■“冷たいままがおいしい”牛タン弁当の新提案

仙台名物として親しまれている牛タン弁当には、冷たい状態で食べることを前提に作られた駅弁タイプと、専門店の味を持ち帰れるテイクアウトタイプがあります。それぞれに特長がある一方、冷たいままでも満足感のある牛タン弁当という選択肢は多くありませんでした。

今回、こうした両者の特長に着目し、「駅弁の食べやすさ」と「専門店の厚切り牛タンの満足感」を両立させた牛タン弁当として開発しました。さまざまなシーンで満足感のある牛タン弁当という、新しい選択肢を提案します。

長く親しまれてきた駅弁のように、旅の思い出に残る味となることを目指しています。

焼きたて陣中牛タン弁当 シリーズ

焼き味そのもの 上タンのお弁当＜霜厚切＞

厚切りの上タンを贅沢に使用した、食べ応えのある牛タン弁当。

価格 3,300円（税込）

焼き味そのもの 牛タン丸ごとのお弁当＜霜～赤身＞

本場仙台の厚切り牛タンをしっかり楽しめる定番の牛タン弁当。

価格 2,400円（税込）

焼き味そのもの 牛タンとネギの五穀ご飯＜霜～赤身＞

一口サイズの牛タンに白髪ネギを合わせ、さっぱりと楽しめる牛タン弁当。

価格 1,400円（税込）

■ 今後の展望

本催事を通じて、「焼きたて陣中牛タン」の新たな提供シーンの創出を図るとともに、“冷たいままがおいしい”という価値をより多くのお客さまにお届けしてまいります。

今後は催事や販路の拡大に加え、場所を選ばず楽しめる商品開発にも取り組み、全国どこでも楽しめる牛タンの新たな提供価値の確立を目指します。

■ 販売概要

販売場所：仙台駅 新幹線改札口前 特設催事場

販売期間：2026年5月1日(金)～5月15日(金)

販売商品：焼きたて陣中牛タン シリーズ （お土産、おつまみ、お弁当）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 陣中

〒981-1204 宮城県名取市閖上東三丁目9-1

電話番号(代表)：022-796-4101

広報担当：堀 のぞみ

電話番号：090-7321-4129

メールアドレス：nozomi.hori@jinchu.jp

＜公式サイト＞

コーポレートサイト：https://www.jinchu.jp/

公式オンラインショップ：https://shop.jinchu.jp/

＜陣中直営店＞

牛タンスタンド 本店：https://www.gyutan-stand.com/about

仙台駅 おみやげ処せんだい1号：https://www.jinchu.jp/shop/omisen1.html

仙台駅 おみやげ処せんだい2号：https://www.jinchu.jp/shop/omisen2.html

仙台国際空港店：https://www.jinchu.jp/shop/airport_shop.html

株式会社陣中

本社所在地：〒981-1204 宮城県名取市閖上東三丁目9-1

代表取締役社長：福山良爾

事業内容：牛タン加工食品の製造・販売、牛タンレストランの経営

設立：2001年4月