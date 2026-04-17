【フライングタイガー】シリーズ累計41万個販売！おうちで″秘密基地″がつくれる『キッズテント』1種が期間限定「お試しプライス」に。

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以降「フライングタイガー」）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。

カテゴリーとして初登場となる新商品や、SNS等で話題の人気商品を、より多くの方にお届けするための特別企画、フライングタイガーの「お試しプライス」。2026年4月24日（金）～5月21日（木） の期間（※1）は、シリーズ累計販売が41万個を突破した（※2）人気アイテム『キッズテント』（全10種を展開中）の中から、サーカスデザインの1種が対象となります。

おうちあそびを充実させたいゴールデンウィークから梅雨時期にかけて活躍すること間違いなしの『キッズテント』。広げるだけで、室内にキッズたちの"秘密基地"が完成します。期間限定で1,650円（税込）となるこの機会に、ぜひ店頭で"お試し"ください。

※1 商品はなくなり次第終了となります。

※2 2013年1月～2026年3月までの累計販売数。『キッズテント』全種が対象

商品のご紹介

このサーカスデザインの『キッズテント』は、お部屋の中に特別な遊び空間をつくれるアイテム。高さ約135cm、幅約100cmのゆったりサイズで、親子で一緒に楽しめるサイズ感です。使わないときはコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単。おうちの中はもちろん、帰省先やちょっとしたおでかけ先でも活躍します。クッションやお気に入りのおもちゃを持ち込めば、より楽しい"秘密基地"に！

▼簡単！テントの建て方＆しまい方【動画】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dI5G63UBZyM ]

＜本動画について＞フライングタイガーの公式スタッフアンバサダーである「サリー（Sally）」（表参道ストア店長）のSNS投稿素材よりご紹介。SNSアカウントでは、独自の視点から、ブランド＆商品の魅力を、"リアルに" "身近に"発信しています。

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【商品詳細】

○サイズ：約135cm（高さ）×100cm（幅）×100cm（奥行）

〇内容物：テント本体×1つ、骨組み×4本、収納バッグ×1つ

〇対象年齢：2歳以上

○その他の特徴：

・骨組み4本をテントの内側に差し込むだけの、簡単に組み立てられるシンプル設計

・使わないときは専用バッグに入れて、省スペースで収納可能

・大人も一緒に入れる広さで親子時間にもおすすめ

・本商品は屋内用です。

「お試しプライス」でご体験ください！

人気アイテムをアフォーダブルなプライスで！4週間限定の特別価格で、この『テント（サーカス）』をお試しください。

＜期間限定「お試しプライス」＞

■期間：2026年4月24日（金）～5月21日（木）

■対象商品：テント（サーカス）

■販売価格：期間限定価格1,650円（税込）でご提供

●販売店舗：全国の店舗（店舗一覧はこちら(https://blog.jp.flyingtiger.com/shoplist)）、オンラインストア（楽天市場ストア(https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/)）

＊商品はなくなり次第終了となります。

＊期間終了後はお試しプライスではなくなります。

アイテムを楽天市場ストアでみる :https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年4月17日現在

<ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

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＜公式スタッフアンバサダー＞

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※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。

※商品は、在庫がなくなり次第終了となります。