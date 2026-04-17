SEO/AIトレンドを基に解説！強い自社求人サイト構築に求められる要素とは？

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260424?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0417#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社ウィルビーと共同で「その自社メディア、大手と差別化できていますか？強い自社サイト構築に求められる要素をSEO/AIトレンドを基に解説(https://lp.porters.jp/seminar_260424?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0417#contact-form)」と題した無料セミナーを2026年4月24日（金）13:00～14:00でオンラインにて開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

大手求人媒体やスカウト媒体の利用料値上げにより採用コストが高騰し続けている現在、多くの中小紹介企業が利益率改善に向けて自社サイト立ち上げに取り組むものの、求人数の多い大手企業に集客面で勝てず、結局広告を最大限に活用しなければならないといった事例が多く見られます。

では、大手企業に負けないSEO的に強い自社サイトを構築するにはどうしたら良いのでしょうか？



本セミナーでは求人サイト構築サービスを提供する株式会社ウィルビー代表取締役の江本亮氏が登壇。

求人数が少ない中で、大手に負けない自社求人サイトを作る方法をSEO/AIOトレンドと、実際の成功事例を用いながら解説します。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・媒体依存に伴う利益率の低下に強い危機感を持っている方

・自社の強みをブランド化して選ばれるエージェントになりたいと考えている方

・大手に勝つために自社集客をして差別化が必要だと理解しているが、具体的な勝ち筋が見えていないと悩む方

▼▼登壇者の紹介▼▼

▼▼開催概要▼▼

詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar_260424?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0417#contact-form株式会社ウィルビー代表取締役 江本 亮氏ポーターズ株式会社浅見 澪[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/208_1_ae5f1d0ef70efe41d08d2241bb95931d.jpg?v=202604171151 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260424?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0417#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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