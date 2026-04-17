グランプリ決定！第35回日本プロモーション企画コンテスト／販促・企業ギフト・マーケティングの専門見本市「第73回プレミアム・インセンティブショー」で表彰式と受賞者プレゼン開催
株式会社ビジネスガイド社は4月9日、「第35回日本プロモーション企画コンテスト」の表彰式と受賞者によるプレゼンテーションを、当社主催の販促・企業ギフト・マーケティングの専門見本市「第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026」（PIショー）の会場で開催しました。グランプリは、広島県 商工労働局 観光課の「OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）」に決定しました。
■日本プロモーション企画コンテストとは
企業間のシェア争奪戦略の中で様々な販促プロモーションが展開されている裏では、プランナーや企業のプロモーション担当者が日夜奮闘しています。こういった方々にスポットを当て、さらに優れたプロモーションの創作意欲へのインパクトになれば、というのがこのコンテストの主旨です。
35回目となる今回は、2025年の1年間に展開された数多くのプロモーションの中で企画的に優れ、なおかつ売りの場面でも注目すべき実績を収めた6つの企画を本年2月に受賞企画として選出。受賞企画の中からWEB投票、4月のPIショー会場での投票、審査員投票によりグランプリ賞が決まりました。
＜第35回グランプリ＞
OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）
【企画概要】
広島県出身のアーティストユニットOoochie Koochieの奥田民生さん、吉川晃司さんを応援団長に迎え、映像・音楽・SNS・イベント・交通広告を連動させ、広島の食の魅力を五感で体験できる多層的プロモーションを展開。特設サイト公開、記者発表会、スペシャルムービー、SNSキャンペーン、ラッピング電車、飲食店・企業との連携施策など、県内外の生活者と事業者を巻き込み、継続的な話題化と参加機会を創出した。
グランプリ表彰の様子
【第35回日本プロモーション企画コンテスト受賞企画一覧】※実施企業・団体名五十音順
★『ジップロック(R) ありなし国民大調査』
・実施企業：旭化成ホームプロダクツ株式会社
・広告代理店：株式会社電通、株式会社テー・オー・ダブリュー
・景品サプライヤー：株式会社ビームス
★『令和から、とびだせ！はみだせ！昭和100年 ぽんまつり』
・実施企業：株式会社Mizkan
・広告代理店：株式会社電通
★『宅急便ご愛顧御礼でっかい！感謝祭』
・実施企業：ヤマト運輸株式会社
・広告代理店／景品サプライヤー：大日本印刷株式会社
★『クーリッシュ お風呂あがりだぜ！キャンペーン』
・実施企業：株式会社ロッテ
・広告代理店：株式会社電通
・景品サプライヤー：株式会社テー・オー・ダブリュー
地域キャンペーン特別賞
★『クイズで巡る熊本 プレゼントキャンペーン』
・実施企業：株式会社熊本日日新聞社
地域キャンペーン特別賞
★『OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）』
・実施団体：広島県 商工労働局 観光課
・広告代理店：株式会社電通西日本 広島支社
【審査委員】
・亀井昭宏氏（早稲田大学 名誉教授）
・濱田逸郎氏（江戸川大学 名誉教授）
・辻井良一氏（株式会社バリューマーケティング研究所 代表取締役社長）
・中野香織氏（駒澤大学 経営学部 市場戦略学科 教授）
・芳賀信享（株式会社ビジネスガイド社 代表取締役社長）
受賞者および審査委員一同
■プレミアム・インセンティブショー 次回開催のご案内
プレミアム・インセンティブショーには企業や団体の販売促進関連部門、広告代理店、SPエージェンシーなど多数来場します。4月8日（水）～10日（金）に開催しました第73回の来場者数は3万1688人（延べ、3日間合計）。事務局では現在、次回の開催に向け出展企業を募集しています。
【第74回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー秋2026】
主催：株式会社ビジネスガイド社
会期：2026年10月14日（水）～16日（金）
会場：サンシャインシティ文化会館
テーマ：限定型・体験型で顧客の購買意欲を高め、売上を伸ばす
公式サイト：https://www.pishow.com
■お問い合わせ
株式会社ビジネスガイド社
プレミアム・インセンティブショー事務局
〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2 ぎふとビル
TEL：03-3847-9155
Email：premium@giftshow.co.jp