グランプリ決定！第35回日本プロモーション企画コンテスト／販促・企業ギフト・マーケティングの専門見本市「第73回プレミアム・インセンティブショー」で表彰式と受賞者プレゼン開催

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社は4月9日、「第35回日本プロモーション企画コンテスト」の表彰式と受賞者によるプレゼンテーションを、当社主催の販促・企業ギフト・マーケティングの専門見本市「第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026」（PIショー）の会場で開催しました。グランプリは、広島県 商工労働局 観光課の「OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）」に決定しました。

■日本プロモーション企画コンテストとは

企業間のシェア争奪戦略の中で様々な販促プロモーションが展開されている裏では、プランナーや企業のプロモーション担当者が日夜奮闘しています。こういった方々にスポットを当て、さらに優れたプロモーションの創作意欲へのインパクトになれば、というのがこのコンテストの主旨です。

35回目となる今回は、2025年の1年間に展開された数多くのプロモーションの中で企画的に優れ、なおかつ売りの場面でも注目すべき実績を収めた6つの企画を本年2月に受賞企画として選出。受賞企画の中からWEB投票、4月のPIショー会場での投票、審査員投票によりグランプリ賞が決まりました。

＜第35回グランプリ＞

OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）

【企画概要】

広島県出身のアーティストユニットOoochie Koochieの奥田民生さん、吉川晃司さんを応援団長に迎え、映像・音楽・SNS・イベント・交通広告を連動させ、広島の食の魅力を五感で体験できる多層的プロモーションを展開。特設サイト公開、記者発表会、スペシャルムービー、SNSキャンペーン、ラッピング電車、飲食店・企業との連携施策など、県内外の生活者と事業者を巻き込み、継続的な話題化と参加機会を創出した。

グランプリ表彰の様子

【第35回日本プロモーション企画コンテスト受賞企画一覧】※実施企業・団体名五十音順

★『ジップロック(R) ありなし国民大調査』

・実施企業：旭化成ホームプロダクツ株式会社

・広告代理店：株式会社電通、株式会社テー・オー・ダブリュー

・景品サプライヤー：株式会社ビームス

★『令和から、とびだせ！はみだせ！昭和100年 ぽんまつり』

・実施企業：株式会社Mizkan

・広告代理店：株式会社電通

★『宅急便ご愛顧御礼でっかい！感謝祭』

・実施企業：ヤマト運輸株式会社

・広告代理店／景品サプライヤー：大日本印刷株式会社

★『クーリッシュ お風呂あがりだぜ！キャンペーン』

・実施企業：株式会社ロッテ

・広告代理店：株式会社電通

・景品サプライヤー：株式会社テー・オー・ダブリュー

地域キャンペーン特別賞

★『クイズで巡る熊本 プレゼントキャンペーン』

・実施企業：株式会社熊本日日新聞社

地域キャンペーン特別賞

★『OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）』

・実施団体：広島県 商工労働局 観光課

・広告代理店：株式会社電通西日本 広島支社

【審査委員】

・亀井昭宏氏（早稲田大学 名誉教授）

・濱田逸郎氏（江戸川大学 名誉教授）

・辻井良一氏（株式会社バリューマーケティング研究所 代表取締役社長）

・中野香織氏（駒澤大学 経営学部 市場戦略学科 教授）

・芳賀信享（株式会社ビジネスガイド社 代表取締役社長）

受賞者および審査委員一同

■プレミアム・インセンティブショー 次回開催のご案内

プレミアム・インセンティブショーには企業や団体の販売促進関連部門、広告代理店、SPエージェンシーなど多数来場します。4月8日（水）～10日（金）に開催しました第73回の来場者数は3万1688人（延べ、3日間合計）。事務局では現在、次回の開催に向け出展企業を募集しています。

【第74回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー秋2026】

主催：株式会社ビジネスガイド社

会期：2026年10月14日（水）～16日（金）

会場：サンシャインシティ文化会館

テーマ：限定型・体験型で顧客の購買意欲を高め、売上を伸ばす

公式サイト：https://www.pishow.com

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

プレミアム・インセンティブショー事務局

〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2 ぎふとビル

TEL：03-3847-9155

Email：premium@giftshow.co.jp