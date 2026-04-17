カステラとたっぷりのクリームを楽しめる『クリームと食べるとろ生カステラ』を新発売

株式会社モンテール

洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、ふんわりしっとりとしたカステラをたっぷりのミルククリームとともに味わう「クリームと食べるとろ生カステラ」を2026年5月1日(金)から全国のスーパーマーケットにて期間限定で販売します。

『わスイーツ』シリーズには「わスイーツを通じて、人と人との輪(わ)をつなげたい」という想いを込めています。また、このスイーツを通じて日本の素材のおいしさを楽しんでもらうと共に、日本の食文化や魅力を知ってもらうきっかけになればと、若い世代の方に向けた商品ラインアップを増やしています。

カステラは古くから和菓子の定番として日本人に親しまれ、生地のしっとり感、やさしい卵の味わいはなじみ深い味わいです。そんなカステラを若い世代にも楽しんでもらうようなスイーツとして、生地にクリームをたっぷりと絞り、ビターなカラメルソースと合わせてスプーンですくって食べる新形態のカステラを開発。シーンや気分に合わせて「甘いものを思い切り楽しみたい」という若い世代に向けて、食べ応えのあるボリューム感を出しました。

「クリームと食べるとろ生カステラ」は、カステラ生地にミルククリームをたっぷりと絞り、さらにカラメルソースをトッピングした和洋折衷のスイーツです。カステラ生地には全卵の他、卵黄や蜂蜜を加え、風味豊かな味わいで、ふんわりしっとりと焼き上げています。ミルククリームには北海道産生クリームを使用し、ミルキーでコクのある味わいながらも、後味はスッキリとしたクリームに仕立てました。また、最後までカステラとクリームがマッチするよう、2回に分けてクリームを絞っています。さらに濃厚でビターなカラメルソースをトッピングすることで、カステラ生地の風味豊かな味わいや、フレッシュなクリームの味わいがより際立ちます。また、ほろ苦さがアクセントとなり、ボリューム感があってもどんどん食べ進めることができます。定番のカステラを新しい形で楽しめる、和洋折衷スイーツです。

モンテールはこれからも「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。

《商品概要》

■クリームと食べるとろ生カステラ

販売期間：2026年5月1日(金)～

販売エリア：全国

税込希望小売価格：367円(沖縄のみ 453 円)

《モンテールについて》

モンテールは1954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーで2025年度売上No.1※1を獲得、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで2025年度売上No.1※2を獲得しました。モンテールスイーツのエクレアカテゴリーでのNo.1獲得は2７年連続※3です。

※1：日経POS情報（「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリー2025年1月～12月）

※2：(株)モンテール調べ(日経 POS 情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの2025 年1月～ 12 月のデータをもとにモンテールが調査した)

※3：(株)モンテール調べ(日経 POS 情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの 1999 年 1 月から 2025 年 12 月のデータをもとにモンテールが調査)

《会社概要》

【社名】株式会社モンテール

【代表者】代表取締役 鈴木徹哉

【創立】昭和29年10月

【売上高】318億円（2025年8月期実績）

【所在地】本社 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬三丁目1番地8

※内容が予告なしに変更される可能性がありますのであらかじめご了承下さい。