TRANBIユーザーコミュニティ「副業部・M&Aな部」がメンバー数6,000名を突破！体制を強化し、オンボーディングセミナー定期開催へ。

株式会社トランビ

事業承継・M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI（トランビ）」を運営する株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）が運営するM&Aプラットフォームのユーザーコミュニティである「副業部」および「M&Aな部（マナブ）」（以下、「TRANBIコミュニティ」）の参加メンバー数が、6,000名を突破いたしました。



2025年1月の5,000名突破以降も継続的に参加者が増加し、約1年で1,000名の増加となりました。特に直近では参加ペースも伸長しており、副業や個人M&Aへの関心の高まりがうかがえます。

背景

TRANBIは「挑戦者で溢れる社会を創造する」をミッションに掲げ、これまで法人や大企業だけが活用してきたM&Aを中小企業、さらには個人までもが利用し挑戦できる環境を目指しプラットフォーム運営をしてまいりました。

2011年サービス立ち上げ当初は、個人がM&Aに挑戦することは一般的ではなく、多方面でハードルが高かったのですが、2018年頃から個人が副業の選択肢としてM&Aを活用するケースが増えてきました。

そこでより多くの方にM&Aを活用し挑戦してもらいたいという思いから、メンバー同士のコミュニケーションにより「刺激」「共感」「不安解消」によって一歩踏み出す場としてTRANBIコミュニティを立ち上げました。

挑戦に対する心理的ハードル

実際に、コミュニティ活動において以下のような不安の声が多く挙げられています。

- M&Aに失敗した場合のリスクへの不安- 副業として開始した際に、本業との両立への懸念- M&Aにて始めた事業を、未経験の自分にできるか不安

こうした背景から、単なる情報提供だけでなく、実際に挑戦した人のリアルな経験やプロセスに触れる機会が不安解消につながりコミュニティの存在の重要性が増しています。

今後のコミュニティ方針と体制強化

6,000名のメンバーの皆さんの挑戦を応援すべく、今年度から参加者のオンボーディングセミナーの定期開催や体制強化を行って参ります。

新規参加者向けコミュニティ活用セミナーの定期開催

今年度より、新規でコミュニティに参加した方向けにイベントを定期的に開催することとなりました。初回開催は以下の通りです。

初回開催日時：2026年5月1日（金）12:10～13:00

場所：オンライン（zoom meeting）

内容：コミュニティについて

通知設定・プロフィール・買いニーズの整え方

質問・相談チャンネルの使い方

M&Aの心得・注意ポイント

質疑応答

申込方法：セミナーはコミュニティ会員限定イベントとなるため、ご参加希望の方は、１.TRANBIに無料会員登録、コミュニティ参加申込（以下URLより）のうえ、２.コミュニティ内お知らせより本セミナーへお申し込みください。

☆コミュニティへの参加はこちらから：https://www.tranbi.com/community/manabu/

本セミナーは今後毎月定期開催し、新たに参加されたこれから一歩を踏み出す方に向けて、コミュニティを活用しながら挑戦に向けて次なるアクションとなるヒントを提供してまいります。

体制強化

2026年4月より、新たにコミュニティマネージャー2名が加わり、運営体制を強化いたしました。

TRANBIコミュニティでは今後、「実際に成約を経験された方のリアルな声」を、M&Aや継業キャリアに挑戦する方々へ届けることをより一層重視してまいります。

この体制強化により、参加メンバーのオンボーディングやお困りごとへのサポート、イベント開催数の拡充を進め、実践者の知見や経験が多くの方に届くコミュニティを目指してまいります。

■TRANBIコミュニティについて（副業部・M&Aな部）

M&AマッチングプラットフォームTRANBIのユーザーコミュニティとして、「挑戦への一歩を踏み出すきっかけの場」をテーマに運営しています。

メンバー同士の交流を通じて、刺激・共感・不安解消によって、副業やM&Aといった新たな挑戦を後押しするコミュニティです。

副業部はTRANBI会員でなくても参加可能、M&Aな部はTRANBIの無料会員登録により参加可能です。

＞＞TRANBI コミュニティ 公式note：https://note.com/fukugyou_comm

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数6,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2026年には登録ユーザー数が22万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/

【会社概要】

■株式会社トランビ （https://www.tranbi.com）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

＊ 公式note https://note.com/tranbi

＊ Facebook https://www.facebook.com/tranbima/

＊ X https://twitter.com/tranbi_tw

＊ Instagram https://www.instagram.com/tranbi_ma/