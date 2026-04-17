Glean、次世代AIアシスタント「Glean Assistant」を発表―すべての従業員を“気づき”から“実行”へ導く、エージェント型AIコワーカーが登場―

Glean Technologies, Inc.

*本リリースは2026年2月17日にアメリカで発表されたリリースの抄訳です。



企業向けAIプラットフォームを提供するGlean（本社：米国カリフォルニア州）は本日、AIアシスタント「Glean Assistant」の最新世代を発表しました。Glean Assistantは、AIによって個人の生産性を根本から再定義することを目的に開発されたエキスパート型のエージェントAIコワーカーです。



今回発表された最新世代では、リアルタイム音声、企業ブランドに準拠したスライド生成、高度な分析を可能にするAgent Sandbox、エンタープライズアクション、主体的に動くエージェントテンプレートなどの新機能を追加しました。これによりGlean Assistantは、従業員と並走するAIパートナーとして、より良い意思決定、迅速な業務実行、そして品質や信頼性を維持しながら従来の役割を超えた業務遂行を支援します。



企業におけるAI導入が加速する一方で、多くの組織ではAIを日常業務の成果へ十分につなげられていないという課題が残っています。従業員は、不完全な回答や分断されたツール、かえって業務負荷を増やすワークフローの中で作業を進めざるを得ないケースも少なくありません。その結果、AI活用が停滞し、本来の可能性を十分に引き出せていない状況も見られます。



Glean Assistantは、このギャップを埋めるために設計された企業環境と深く統合されたAIアシスタントです。社内データ、従業員、業務プロセスを理解し、それぞれの従業員の業務コンテキストに適応することで、実際の業務フローの中でAIの価値を発揮します。

今回の機能強化は、AIによって人の可能性を拡張し、より高度でインパクトのある仕事を可能にするというGleanのビジョンをさらに前進させます。これにより従業員は、新たなスキルや自律性を獲得し、より大きな成果を生み出せるようになります。



Glean Assistant：すべての業務を支えるエキスパート型エージェントAIコワーカー



Glean Assistantは、実際の業務の進め方を理解し、従業員それぞれの役割や目標に応じて最適化されたAIアシスタントとして設計されています。業務を前進させるための支援を自発的に提供し、日々の仕事をよりスムーズに進められるよう支援しています。



Glean Assistantは、企業の豊富なコンテキストデータを基盤に、検索、分析、コンテンツ作成、業務実行を一つに統合しています。これにより従業員は、より多くの情報に基づいて、より創造的かつ高度な業務に取り組むことが可能になります。



人間の判断力とAIによるインサイト・アクションを組み合わせることで、これまで難しかった業務にも取り組めるようになります。その結果、ユーザーは平均して1日の業務時間中にGlean Assistantを6回利用しています。



今回の主な機能強化は以下の通りです。

- リアルタイム音声コラボレーションGlean Assistantにリアルタイム音声機能を導入しました。通勤中のブリーフィング、複数システムにまたがる長文ドキュメントの要約、簡単な質問への回答などを、入力不要で自然に行うことができます。- 企業ブランドに準拠したスライド生成既存のドキュメント生成・画像生成機能に加え、企業ナレッジに基づいたプレゼンテーションスライドの生成に対応しました。フォント、カラー、ビジュアルガイドラインなど企業ブランドに沿った資料を自動生成できます。- Canvasによる共同コンテンツ作成新たに追加されたCanvas機能により、Slackメッセージ、メール、ブランドスライドなどのコンテンツをGlean Assistantと共同で作成できます。初稿作成から最終レビューまで、自社のコンテキストを維持したまま進められます。- インサイトから実行までをシームレスに実現Glean Assistantは、Gleanネイティブ機能およびMCP経由で接続されたアプリケーション上で100以上のアクションを実行できます。Assistantを離れることなく、インサイト取得から業務実行までを一貫して行えます。- 高度な調査・分析を可能にするエージェントサンドボックスCLI、コードインタープリター、ファイルシステム、ツールインデックスを備えた安全な仮想環境により、大規模データ分析や長時間実行タスクが可能になります。- パーソナルグラフの可視化とユーザーによる管理ユーザーは自身のパーソナルグラフ情報を確認・編集・削除できるようになりました。役割、プロジェクト、目標、好みに応じたAI支援を提供します。- エージェントテンプレートによる業務整理の自動化会議内容や優先事項からアクションアイテムを抽出し、1日の計画や週間成果を自動整理します。次のステップ提案まで含めて業務推進を支援します。

SwiggyのCTOであるMadhusudhan Rao氏は、次のように述べています。



「Swiggyでは、生成AIを真に有用なものにする鍵は“コンテキスト”にあると考えています。Gleanを活用することで、必要な情報を迅速に見つけ出し、必要なコンテンツを生成しながら、集中を途切れさせることなく業務を進めることが可能になりました。この機能により、当社のテック組織全体における働き方は大きく変わりつつあります。現在では、従業員1人あたり1日約2時間の業務時間を削減できており、チームはより重要なプロダクトの開発やリリースに多くの時間を充てられるようになっています。」



また、GleanのChief Product OfficerであるEmrecan Doganは、次のように述べています。



「現在のAIアシスタントの多くは回答を生成することに重点を置いています。しかし企業における仕事とは、人、知識、システムを連携させながら、実際に成果を生み出すことにあります。企業がAIの実験段階から本格的な導入へと移行する中で、自社のビジネスを理解し、組織全体で安全にアクションを実行できるツールが求められています。Glean Assistantは、企業のコンテキストに基づいたエキスパート型のエージェントAIとして、日常業務のパートナーとなるよう設計されています。これにより、実際の業務内容を理解し、従業員の意図を具体的な成果へと結びつけることを支援します。」



提供状況は以下の通りです。

- 一般提供画像生成、コード作成および検索、CanvasのアダプティブUI、タスク管理エージェントテンプレート、ならびにGleanにネイティブ統合された各種アクション（Salesforce、Jira、Confluence、GitHub、Google Calendar との連携）- ベータ提供スライド生成、リアルタイム音声、MCP経由でAssistant内で利用できる各種アクション- 近日提供Agent Sandbox

Gleanについて



Gleanは、AIを活用してすべての人がよりスマートに働けるよう支援する「Work AI」プラットフォームです。Glean Assistantは、Gleanの Enterprise Graphを通じて企業データに接続し、文脈を理解することで、すべての従業員に強力なエンタープライズAIアシスタントを提供します。また Glean Agentsにより、ユーザーは自然言語を使ってAIエージェントの作成、利用、管理を行うことができます。



Gleanの検索機能とエージェント型エンジンを基盤とするこれらのAIエージェントは、組織全体の業務を大規模に自動化すると同時に、アクセス権限の遵守、参照可能性（トレーサビリティ）、ガバナンス、セキュリティを確保します。



さらに、100以上のコネクタ、LLMの選択肢、カスタマイズ可能なAPIを提供し、高額なプロフェッショナルサービスを必要とすることなく、複雑なAIエコシステムを単一の横断型プラットフォーム上でスケーラブルかつ迅速に導入できる環境を実現します。



より詳しい情報は日本語公式ホームページ(https://www.glean.com/jp?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=jp_glean_assistant_launch&utm_content=apr_2026)をご覧ください。



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