株式会社ニッケテキスタイルは日本最高峰の国際トレイルラン大会「Mt.FUJI 100」で、トレーサブルなウールＴシャツを初公開します

日本毛織株式会社

ニッケグループの株式会社ニッケテキスタイル（愛知県一宮市）は、日本最高峰のトレイルラン大会「Mt.FUJI 100」に協賛し、2026年4月24日から26日まで開催される「Mt.FUJI 100 EXPO」に出展します。会場では、原料から製品まで完全に追跡可能なTシャツを初公開します。

株式会社ニッケテキスタイルは、レース開催期間中、メイン会場となる富士北麓公園 富士山の銘水スタジアムでおこなわれる「Mt.FUJI 100 EXPO」にブース出展します。

会場では、全ての工程履歴が追跡可能なＴシャツを初公開します。牧場、原毛、糸、生地、染色整理、縫製から製品にいたるまでの履歴を追跡できるだけでなく、工程ごとのCO2排出量を把握することが可能なＴシャツです。

また、トレイルランナーが厳しい環境下でも快適に走り続けるための最高のパフォーマンスをご提供する「NIKKE AXIO」製品もご紹介します。

私たちは羊が育つ牧場から生地になるまでの一つ一つの工程を大切に、安心で確かな品質のものづくりを行ってまいります。

■「Mt.FUJI 100 EXPO」について

「Mt.FUJI 100 EXPO」は、美しい富士山の文化と自然環境のすばらしさ、偉大な挑戦をするランナーたちの表情など、トレイルランニングの魅力を紹介する場所となることを目的に、大会参加者だけでなく、応援者、家族、仲間、ファン・サポーターなどさまざまな方が楽しめる場所です。

会場にはオフィシャルグッズの販売、トレラングッズメーカー＆ショップによる出展ブース、「Mt.FUJI 100」開催自治体の紹介など多数のブースが立ち並び、ゆっくりと時間を過ごしていただけるようにしています。皆様のお越しをお待ちしております。

＜開催日時＞

2026年4月24日（金）8:00～18:00

2026年4月25日（土）8:00～18:00

2026年4月26日（日）8:00～14:00

＜場所＞

富士山麓公園 富士山の銘水スタジアム

〒403-0055 山梨県富士吉田市上吉田立石5000

■Mt.FUJI 100公式サイト

https://mtfuji100.com/

■会社概要

社名：株式会社ニッケテキスタイル

本社所在地：愛知県一宮市今伊勢町本神戸字河原2

HP：https://nikke-textile.jp/