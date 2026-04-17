【4/24(金)開催】「採れない・辞める」の連鎖を断つ3つの最新データ戦略

株式会社ブレイン・ラボ

採用を増やし、離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」（サービスサイト：https://myric.jp/retention/(https://myric.jp/retention/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260417)）を提供する株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役：中江典博）は、株式会社DYM、株式会社アスマークの3社共催にて、経営層・人事責任者層を対象とした無料ウェビナー『「採れない・辞める」の連鎖を断ち切り、現場のブラックボックスを解消して自走型組織へと変革する最新メソッド』を2026年4月24日（金）に開催いたします。

■ 開催背景

求人広告を出しても「母集団が形成できない」、せっかく採用しても「3ヶ月以内に辞めてしまう」。この「採用・教育コストの垂れ流し」状態を脱却するには、現場マネジャーの「勘」や「経験」を排除し、客観的なデータに基づいた運用に切り替える必要があります。

本セミナーでは、採用マーケティング、コミュニケーションDX、組織分析のスペシャリスト3社が集結。現場のブラックボックスを可視化し、定着率向上と採用成功を両立させるための具体的な解決策を提示します。

■ 当日の各社登壇テーマはこちら

お申込みはこちらから :https://pages.matchingood.co.jp/260424.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260417

【第1部】最新のアルゴリズム分析による求人広告の攻略法（株式会社DYM）

ターゲット層からの「有効応募」を最大化する、最新の広告運用アルゴリズムと徹底した伴走体制の裏側。

【第2部】早期離職を減らすスタッフの「本音」を引き出すコミュニケーション（株式会社ブレイン・ラボ）

LINEパルスサーベイを活用し、現場に埋もれた「離職の予兆」をリアルタイムで検知・フォローする最新DX術。

【第3部】感覚に頼らない「データ」による組織改善・資産化戦略（株式会社アスマーク）

1万人調査から導き出した「離職要因ランキング」に基づき、客観的なデータで組織を改善する最短ルート。

■ このような企業様・ご担当者様におすすめです

● 広告費を投じても、ターゲット層からの応募が「ゼロ」で頭を抱えている方

● 「掛け捨て」の採用・教育コストに終止符を打ち、早期離職の連鎖を断ち切りたい方

● 「突然の退職届」に振り回されず、スタッフの本音を事前に察知する仕組みがほしい方

● マネジャーの「勘」や「場当たり的なフォロー」による組織運営を脱却したい方

● 現状の支援会社の運用体制やレスポンスの遅さに不安を感じ、パートナーを見直したい方

■ セミナー開催概要

■株式会社ブレイン・ラボについて

- タイトル： 現場のブラックボックスを解消し、定着率を劇的に改善する「可視化」の技術。～活躍層を呼ぶ検索エンジン戦略×LINEパルスサーベイ×統計データによる組織の健康診断～- 開催日時： 2026年4月24日（金） 12:00～13:00- 形式： オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費： 無料お申込みはこちらから :https://pages.matchingood.co.jp/260424.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260417

人材紹介/派遣業界にて売上トップクラスの基幹系システムを自社開発・提供しています。人材大手企業から中小に至るまで1,800社以上に導入されている人材派遣・紹介向けクラウド型業務システム「CAREER PLUS」「MatchinGood」、採用を増やし離職を減らすHRマーケティングツール「マイリク」をサービスとして提供しています。



■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=myr_sem_260417)

［サービスサイト］ 定着支援：https://myric.jp/retention/(https://myric.jp/retention/?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=myr_sem_260417)