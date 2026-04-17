駄菓子にビール、ワークショップに写真館. こどももおとなも、みんな楽しい「PARCO FUN WEEK」

株式会社パルコ

調布PARCO（東京都調布市小島町1-38-1）では、ゴールデンウィーク、こどもの日、母の日シーズンを含む4月24日～5月10日の17日間を、「PARCO FUN WEEK」と銘打ち、館内外で多彩なイベントを実施いたします。

屋外イベントスペースでは、クラフトビールなどを提供するビアカーやキッチンカー、お子様向けのアートイベントなどを、館内では、フォトグラファーによる写真撮影、絵本の原画展、駄菓子祭などを開催。調布に集う様々な世代の方々が、様々なWAKUWAKU（ワクワク）に出会える17日間です。

概要

■タイトル ：PARCO FUN WEEK

■期 間：2026年4月24日（金）～5月10日（日）

■特設サイト：https://chofu.parco.jp/page/funweek/

■イベント内容：

4月14日（火）～5月10日（日）：型染め絵本『にっげろー！』原画展＆フェア

4月24日（金）～5月11日（月）：駄菓子祭

4月25日（土）～4月26日（日）：関町セラービアカー/Santeアートイベント/福田餃子キッチンカー

4月25日（土）：こどもワークショップ フォトフレームづくり

4月29日（水・祝）：きまぐれ写真館

5月2日（土）：ボン・ディマンシュ・マーケット（ヴィンテージ雑貨等）

5月2日（土）～6日（水・祝）：手芸店マーノ・クレアール ワークショップ

5月9日（土）：こどもワークショップ 壁掛けポッケづくり

5月9日（土）～5月10日（日）：青山フラワーマーケット 母の日特設ショップ

通期イベント

＜型染め絵本『にっげろー！』原画展＆フェア＞

■開 催 日 ：2026年4月14日（火）～5月10日（日）

■場 所：５F パルコブックセンター

■内 容： 調布市を拠点に活動する染色作家ユニット・kata kataによるはじめての絵本『にっげろー！』。日本の伝統技法「型染め」を用いて、躍動感あふれる生きものを描き出した本作の原画を展示します。原画だからこそ感じられる、色のムラや、和紙の細かい繊維などを、間近でぜひお楽しみください。手ぬぐいや紙雑貨などの、kata kataのオリジナルアイテムも揃います。

※書籍『にっげろー！』（著者：kata kata（作）発行：手紙社／販売：主婦の友社）＜駄菓子祭＞

■開 催 日 ：2026年4月24日（金）～5月11日（月）

■場 所：1F イベントスペース

■内 容： 昔ながらの駄菓子やおもちゃなど、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめ、 お祭り気分を味わえるような駄菓子店が登場！

4月イベント

＜関町セラービアカー＞

■開催日時： 2026年4月25日（土）～4月26日（日）11:00～20:00

■場 所： 屋外イベントスペース / 雨天中止

■内 容： 上石神井の老舗酒屋でビアバーとしても話題の『関町セラー』がビアカーで出店！クラフトビール7種(Teenage Brewing/Nobody Brewingなど)やクラフトサケなどを提供！

※関町セラー: https://www.instagram.com/sekimachi_cellar/

＜Santeアートイベント＞

■開催日時： 2026年4月25日（土）～4月26日（日）11:00～17:00

■場 所： 屋外イベントスペース / 雨天時：7F バケット前

■内 容： 子供たちが大きなキャンパスに自由にペイントしながら一緒に作品をつくりあげるLiveアートイベント。

■参加方法：予約不要・参加費無料

※Sante：https://www.instagram.com/osmoze_art/

https://www.instagram.com/sante.family

＜福田餃子キッチンカー＞

■開催日時： 2026年4月25日（土）～4月26日（日） 11:00～20:00

■場 所： 屋外イベントスペース / 雨天中止

■内 容：幡ヶ谷の餃子の名店『你好』で学んだ手切肉餃子をメインにした手包みクラフト餃子！

※福田餃子：https://www.instagram.com/fukuda.gyoza.tie.ko3k/

＜こどもワークショップ フォトフレームづくり＞

■開催日時： 2026年4月25日（土）11:00～17:00

■場 所： 屋外イベントスペース / 雨天時：６F ユニクロ前

■内 容： 段ボール素材のL判用のフォトフレームに、絵の具を塗ったり、シールやパーツでデコレーションして自分だけのオリジナルフォトフレームを作ります。

■参 加 費 ：550円（税込）

■参加方法：事前予約 https://online.parco.jp/shop/g/gP028945-00107/

当日参加可能

＜きまぐれ写真館＞

■開催日時： 2026年4月29日（水・祝）10:00～17:00

■場 所： 8Ｆ 調布クレストンホテル

■内 容： photographer玉村敬太がきまぐれに開館する写真館。やわらかい光とカラフルな背景紙で、決まった形を追い求めすぎずにリラックスした撮影になるように心がけます。ひとりでもふたりでも恋人とでも友達とでもご家族でも、あなたの大切な人と一緒にいらしてください。

■参 加 費 ：11,000円（税込） ※受付終了

※写真家 玉村敬太:1988年東京生まれ。雑誌や広告、web媒体を中心に俳優やアーティストなどのポートレートを撮影する傍ら、週末にきまぐれに開館する「きまぐれ写真館」を運営。3人兄弟の父。

https://www.instagram.com/kimagure_shashinkan/

5月イベント

＜こどもワークショップ 壁掛けポッケづくり＞

■開催日時： 2026年5月9日（土）11:00～16:00

■場 所： 7F イベントスペース

■内 容： 段ボールで出来ているポッケに、絵の具で色をつけたり、シールやパーツでデコレーションしてポッケを作ります。ドライフラワーを入れたり、ちょっとした小物を入れてお部屋の壁に飾れます。

■参 加 費 ：550円（税込）

■参加方法：事前予約 https://online.parco.jp/shop/g/gP028945-00119/

当日参加可能

＜ボン・ディマンシュ・マーケット＞

■開催日時： 2026年5月2日（土）11:00～17:00

■場 所： 屋外イベントスペース 荒天中止

■内 容： ボン・ディマンシュとは、フランス語で「素敵な休日」という意味。食器や、アクセサリー、ボタンや古布など、古き良きヴィンテージ雑貨が大集結！

＜青山フラワーマーケットの「母の日」＞

■開 催 日 ：2026年5月9日（土）～5月10日（日）

■場 所： １F コスメキッチン前特設会場

■内 容： 「Sunny Breezes & Smiles for Mom」をテーマに、ナチュラルなジュート素材や軽やかなストライプペーパーを使ったコレクションをお届けいたします。

＜手芸店マーノ・クレアールの「ワークショップ」＞

■開 催 日 ： 2026年5月2日（土）～6日（水・祝）

■場 所： 2Ｆ マーノ・クレアール

■内 容：

5月2日（土）～6日（水・祝）……ビーズ詰め放題（税込600円 予約不要）10:00～20:30

5月2日（土）………刺しゅうミシン体験 タオルハンカチ (税込500円 予約不要）

１.11:00～13:00 ２.14:00～17:00

5月3日（日）………かぎ針モチーフ（税込990円 予約制）

１.10:45～12:45 ２.14:00～16:00 ３.17:00～19:00

5月5日（火・祝）……レースのお守り袋（税込880円 予約制）

１.10:45～12:15 ２.13:30～15:00 ３.16:00～17:30

5月6日（水・祝）……きらカワ☆カスタムラボ（税込770円～ 予約不要）11:00～16:00

■参加方法：ショップにてご予約受付（042-440-1055）※定員に達し次第受付終了