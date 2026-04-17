【東京・札幌・神戸・大分に初上陸】京都発ベーグル専門店「RABBIT BAGELS」が全国主要都市に続々オープン！

株式会社ピープルズ

株式会社ピープルズ（本社：京都府京都市中京区、代表：伊藤忠弘）グループの株式会社ラビットベーグル（本社：京都府京都市中京区、代表：伊藤忠弘）は、ベーグル専門店「RABBIT BAGELS（ラビットベーグル）」のいずれもエリア初上陸の新店舗として、札幌「伏見店」を2026年4月20日、大分「アミュプラザおおいた店」を2026年4月23日、東京「駒沢店」を2026年5月1日予定、神戸「元町店」を2026年5月8日予定で、順次オープンいたします。

これにより当ブランドは計18店舗となり、京都・関西エリアを中心とした展開から北海道・関東・九州へとエリアを拡大し、全国規模での出店を本格化してまいります。

■ 店舗概要

札幌・伏見店イメージ

RABBIT BAGELS 伏見店

※北海道初出店

〒064-0916

北海道札幌市中央区南16条西19-1-8

TEL：011-206-7755

営業時間：10:00-17:00 ※イートインなし

オープン日：2026年4月20日

札幌市中央区・伏見エリアの住宅地に位置し、車での来店がしやすいロードサイド型店舗として出店。日常使いしやすい立地で、地域に根ざした店舗運営を目指します。

アミュプラザおおいた店イメージ

RABBIT BAGELS 大分駅店

※大分初出店

〒870-8550

大分県大分市要町1-14アミュプラザおおいた1Ｆ

TEL：097-547-7301

営業時間：10:00-20:00 ※イートインなし

オープン日：2026年4月23日

大分駅直結の商業施設「アミュプラザおおいた」内の出店。エキナカという高い利便性を活かし、通勤・通学や観光で訪れる多くのお客様に、日常的にご利用いただける店舗です。

東京・駒沢店イメージ

RABBIT BAGELS 駒沢店

※東京初出店

〒152-0021

東京都目黒区東が丘2丁目11-20 駒沢テラス1F

TEL：03-6453-2230

営業時間：10:00-17:00 ※イートインなし

オープン予定日：2026年5月1日

東急田園都市線・駒沢大学駅近くに位置し、都心における日常利用を意識した店舗として出店。通勤・通学・近隣住民の利用を想定した、利便性の高い立地です。

神戸・元町店イメージ

RABBIT BAGELS 元町店

※兵庫初出店

〒650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目5-9 坂口ビル1F

営業時間：10:00-17:00 ※イートイン3席

オープン予定日：2026年5月8日

JR神戸線・元町駅より徒歩3分の好立地店舗。三宮からも近く、通勤・通学時の日常利用はもちろんのこと、中華街や神戸旧居留地すぐの立地性を活かし、観光の非日常需要も想定できる店舗です。

■ ブランドコンセプト

「RABBIT BAGELS」は、オリジナルブレンドの国産小麦を使用し、店舗で生地づくりから焼成まで行う“オールスクラッチ”を基本として、焼きたてのベーグルを提供しています。ベーグル本来の「もちむぎゅっ」とした食感を残しながらも、食べやすい仕上がりが特徴で、幅広い世代に支持されています。



ベーグルが日常の一食として日本の食生活に定着することを目指し、美味しさだけでなく食べ応えや価格帯も細かく検証を重ねています。昨今のブーム性の高いスイーツ系ベーグルとは一線を画すスタンスで、中長期的な展望をもってブランド認知・ベーグル文化を広げていきたいと考えています。

常時１５SKU以上の焼き上げベーグルを展開季節の食材も取り入れたベーグルサンドも充実

定番商品に加え、季節ごとの限定商品も展開し、日常の中で選ぶ楽しさを提供しています。

一番人気のシュガーバターは発酵バターとザラメの相性が抜群のシンプルで王道の定番ベーグルコンスタントに新商品や季節商品が展開され、毎月ラインナップは変わる。新商品のオイルサーディンクリームチーズ

■ これまでの出店経緯と今後の展望

「RABBIT BAGELS」は2022年1月、京都発のベーグル専門店として京都・丸太町に1号店を出店いたしました。2024年までの3年間は京都に路面店を3店出店、昨年2025年度は関西・九州エリアまで展開範囲を広げ9店出店、今年度より全国展開を目指し、今回の4店舗を含め計15店舗程度の出店を計画しています。2026年度末店舗数は25～28店舗となる予定です。

2022年オープン１号店の京都・丸太町店。２Fがイートインスペースになっている写真はマイング博多駅店。商業施設内でも、焼き立てのベーグルを展開

今後も年間10～15店舗の出店を継続し、2029年度には60店舗体制を築くことで、毎日の食生活に必要とされる国内最大級のベーグルチェーンを目指します。

■ 会社概要

社名 ： 株式会社ラビットベーグル

代表者 ： 代表取締役 伊藤忠弘

本社所在地 ： 京都府京都市中京区道祐町141

設立日 ： 2026年3月1日 ※法人吸収分割により株式会社ピープルズよりベーグル事業承継

業務内容 ： ベーグル事業の運営

URL ： https://rabbitbagels.jp/



社名 ： 株式会社ピープルズ

代表者 ： 代表取締役 伊藤忠弘

本社所在地 ： 京都府京都市中京区道祐町141

設立日 ： 2012年8月1日

業務内容 ： グループ事業会社の運営管理・サポート、新規事業の創出・育成

URL ： https://peoples.holdings/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラビットベーグル 児玉

TEL：075-708-7200

MAIL：kodama@peoples.holdings