Right-on イオンモール KAGOSHIMA BAY店3Fへ移転し、4月24日(金)にリニューアルオープン！

株式会社ライトオン

株式会社ライトオン(所在地:東京都台東区、代表取締役:大峯伊索)は、Right-on イオンモールKAGOSHIMA BAY店を3Fへ移転し、2026年4月24日(金)にリニューアルオープンいたします。

また、リニューアルオープンを記念して、2026年4月24日(金)～2026年5月6日(水・祝)までの期間、店内商品10％OFFのオープニングセールを開催いたします。

MENS・WOMENS・KIDSのプライベートブランドのトレンドアイテムから、Levi’s(R) やEDWINなどのナショナルブランドまで、幅広く豊富に取り揃えております。また、ライフスタイル雑貨も充実、ファミリーでのお買い物をより楽しめる店舗として、ライトオンならではの品ぞろえとカジュアルさをご提案いたします。

■ イベント概要

リニューアルオープンを記念して、期間限定で店内商品10％OFFのオープニングセールを開催いたします。

【開催期間】 2026年4月24日(金)～2026年5月6日(水・祝)

※一部対象外商品あり

■ 店舗概要

Right-on イオンモール KAGOSHIMA BAY店

【リニューアルオープン日】 2026年4月24日(金)

【住所】鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモールKAGOSHIMA BAY 3F

【営業時間】 10:00-21:00

※4月24日(金)・25日(土)・26日(日)は9:00-21:00となります。

https://biz.right-on.co.jp/shop/detail.php?r=10101322

■ 株式会社ライトオンについて

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