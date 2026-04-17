こどもの日のお祝いは“ほっかほっか亭”で！4月19日（日）よりせいろで蒸した「中華ちまき」＆やわらか「ほっかローストチキン」新発売！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、2026年4月19日（日）より、「中華ちまき」および「ほっかローストチキン」の発売を開始いたします。

また、株式会社Joshin（本社：大阪府大阪市、代表取締役 兼 社長執行役員CEO：高橋徹也）とコラボし、人気ゲーム機「PlayStation(R)5」が抽選で3名さまに当たる「こどもの日プレゼントキャンペーン」を実施いたします。

■ ＼豊かな知恵と感性を育む／「中華ちまき」シリーズ

4月19日（日）よりせいろで蒸した「中華ちまき」＆やわらか「ほっかローストチキン」新発売！

関西では、こどもの日のお祝い事の定番である「ちまき」を、ほっかほっか亭ならではの形でお届けするため、育ち盛りのお子さまにも嬉しい、具だくさんで食べ応えのある「中華ちまき」を新発売します。

店内のせいろで丁寧に蒸し上げ、もちもちの食感に仕上げた、店内せいろメニュー第2弾です。

鶏肉、しいたけ、たけのこ、ほしえびを、もち米と一緒に炊き込み、具材の旨みをじっくり染み込ませました。ごろごろとした大きな具材たちは食感も楽しく、しっかりと食べ応えを感じられる一品です。

古くからの風習に触れ、店内のせいろで蒸し上げる本格的な香りと食感を楽しむことで、お子さまの知恵と感性が豊かに成長することを願って、一つひとつ店内で仕上げています。

ほっかほっか亭 中華ちまき

・中華ちまき

1コ：280円（税込）【写真左】、2コ：560円（税込）、3コ：840円（税込）

・からポテ＆中華ちまきコンボ：670円（税込）【写真中央】

・ほっかローストチキン＆中華ちまき弁当：850円（税込）【写真右】

中華ちまき 1コからポテ＆中華ちまきコンボほっかローストチキン＆中華ちまき弁当

※一部取扱いのない店舗がございます。

■ がぶり！ほっろほろ！「ほっかローストチキン」シリーズ

オリジナルのしょうゆベースのたれに漬け込み、ほんのり甘い和風味に仕上げた、ほっかほっか亭オリジナルの骨付きボリュームチキンです。じっくりと、ふっくら焼き上げて、お箸でも切れるほどのやわらかさで、お子さまでも食べやすくなっています。

また、インパクトのある見た目で話題になった「ほっかローストチキン ライス付」が今年も再登場！ほっかローストチキンを、ごはんのすすむおかずとしてもお楽しみいただける、ほっかほっか亭ならではのメニューです。

・ほっかローストチキン ライス付：680円（税込）【写真左】

・単品1本：570円（税込）【写真右】

・3本セット：1,700円（税込）

ほっかローストチキン ライス付ほっかローストチキン 単品1本

※西日本店舗での仕様と価格になっています。一部、店舗によって金額が異なります。

※秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

■ 【ほっかほっか亭×Joshin】ほっかアプリ会員さま限定！こどもの日プレゼントキャンペーン！

ほっかほっか亭では、こどもの日を祝って、家族みんなに笑顔をお届けするため、株式会社Joshinとコラボし、「こどもの日プレゼントキャンペーン」を実施いたします。ほっかほっか亭のお弁当を食べて、人気のゲーム機や最新家電をお得に手に入れるチャンスをお見逃しなく！

【ほっかほっか亭×Joshin】ほっかアプリ会員さま限定！こどもの日プレゼントキャンペーン● その１：抽選で3名さまに当たる！PlayStation(R)5プレゼントキャンペーン

・内容：ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」のモバイルオーダー（オンライン決済）で、期間内に税込3,000円以上ご購入の方から抽選で3名さまに、PlayStation(R)5をプレゼント

・賞品：PlayStation(R)5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language：Japanese Only (CFI-2200B01)

・応募期間：2026年4月19日（日）～5月5日（火・祝）

・応募方法：「ほっかアプリ」内の応募フォームより必要事項をご入力のうえご応募ください。

PlayStation(R)5

※プレゼントの発送は2026年5月中旬～6月中旬を予定。発送をもって当選者発表といたします。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

● その２：ほっかローストチキンをご購入で当たる！「Joshin専用QUOカードPay」プレゼントキャンペーン

・内容：ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」のモバイルオーダー（オンライン決済）で、「ほっかロースト

チキンシリーズ」をご購入の方から抽選で、Joshin店舗で使用できる「Joshin専用QUOカードPay」をプレゼント

・賞品

1等（当選人数3名さま）：10,000円（税込）分 Joshin専用QUOカードPay

2等（当選人数10名さま）：5,000円（税込）分 Joshin専用QUOカードPay

3等（当選人数40名さま）：500円（税込）分 Joshin専用QUOカードPay

・応募期間：2026年4月19日（日）～5月5日（火・祝）

・応募方法：「ほっかアプリ」内の応募フォームより必要事項をご入力のうえご応募ください。

※当選発表は6月中旬ごろを予定。メールにて当選のご連絡をいたします。

＜ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」 ダウンロード先＞

・AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1371369490)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hurxley.app.hurxley&hl=ja&pli=1)

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年6月で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国786店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii