“支える側を支える”5年の取り組み～「チョコラBB(R)」「イータック(R)」「ザーネ(R)」ブランドが、子どもの入院に付き添う家族を応援～

エーザイ株式会社

コンシューマーhhc事業部ブランドマネジメント部は、認定NPO法人キープ・スマイリングが全国の小児入院の付き添い家族を対象に支援している「付き添い生活応援パック無償配付事業」に賛同し、継続的な支援を行っています。本活動は、今年で5年目を迎えました。

認定NPO法人キープ・スマイリングとの出会いは、2021年に遡ります。当時、同法人と縁のあったブランドマネジメント部員を通じて、子どもの入院に付き添うご家族が、慣れない病院環境の中で長期間寝泊まりをしながら看護を続けるという厳しい現状を知りました。子どもを支えるために、自分の体調や生活を後回しにせざるを得ないご家族の状況に、私たちは深く心を動かされました。

「子どもを支えるご家族を、私たちにも何かの形で支えることができないだろうか」そうした想いから部内で話し合いを重ね、この活動はエーザイの企業理念*とも重なる取り組みであると考え、ブランドマネジメント部として支援を開始しました。

当初は支援物資の無償提供からスタートしましたが、現在ではブランドマネジメント部員が実際に現地で支援品の梱包作業や、入院の付き添いをされているご家族に対し、栄養バランスの良い手作りのお弁当をご家族へお届けする支援活動「ミールdeスマイリング」へも定期的に参加しています。

このように、子どもの入院に付き添うご家族、同法人の活動を支援しているスタッフの方々の想いに触れながら、支援の輪を広げ、活動を継続しています。

2025年度は、年間でザーネクリーム（医薬部外品）2,640個、イータック抗菌化ウェットシート（雑貨）13,888個、チョコラBBローヤル２（指定医薬部外品）3,000個、美チョコラ（栄養機能食品）240個、そして製品だけではなく、病院へお届けするために必要な巾着袋 8,400個、段ボール2,900セットを無償提供しています。

また提供するだけでなく、ブランドマネジメントの全部員がローテーションで隔月に一度、提供品を梱包するお手伝いに伺うとともに、より応援の気持ちをお伝えしたいという想いから、手書きのメッセージカードを添えて提供をしています。

■エーザイの支援物資を手に取ってくださった方のご感想（一部抜粋）

・「付き添い入院は孤独に感じることも多い中、誰かが応援してくれているというだけで心強かったです」

・「保湿クリームなど、自分（ママ）の美容の商品が嬉しかった。付き添いをしているとどうしても自分のことは後回しで肌もカサカサなったりしたから、とても嬉しいです」

・「病院が思っていたよりも乾燥していて、子どもの保湿クリームは持ってきていましたが自分用がなく、大変重宝しています！」

・「私が特にうれしかったのは、チョコラBBローヤル２。エネルギーチャージできそう。お昼ご飯はカップ麺などで過ごしがちだったので、とてもうれしかったです。ありがとうございます」

・「チョコラBBローヤル２は嬉しかったです。 疲れが出てきていると思いながらも、なかなか必要最低限以外の自分の為の物を購入する気にならず、元気が出る商品を頂けてとても嬉しかったです！！」

■認定NPO法人キープ・スマイリング理事長 光原ゆきさんコメント

小児病棟では、多くのご家族が子どものそばで寝泊まりしながら、慣れない環境の中で長期間の付き添い生活を送っています。十分に眠れず、自分の体調管理は後回しになりがちな日々のなかで、ちょっとした生活用品や体をいたわる品の存在は、大きな支えとなります。しかし、こうした“日常を支えるもの”は支援の対象になりにくく、私たちNPOにとっても安定的に届け続けることは簡単ではありません。

以前より、エーザイ様より「付き添い生活応援パック」専用ダンボールや「付き添い生活応援パックライト」専用巾着袋といった活動の基盤を支える資材に加え、チョコラBBローヤル２、イータック、ザーネクリームなど、付き添い家族の体調管理や衛生環境を支える品々をご提供いただいています。さらに隔月で社員の皆さまがボランティアとして梱包作業にご参加くださり、現場を共に支えてくださっていることは、私たちにとって何より心強い応援です。

こうした地道で継続的な力添えがあるからこそ、私たちは毎月欠かすことなく「付き添い生活応援パック」や「付き添い生活応援パックライト」を届けることができます。受け取ったご家族からは物的支援を通じてそこに宿る温かい心や気持ちを受け取ったとのお声が届いています。これからも企業の皆さまと力を合わせ、入院する子どもとその家族が少しでも安心して過ごせる環境づくりを進めてまいります。

■エーザイ株式会社コンシューマーｈｈｃ事業部ブランドマネジメント部のコメント

私たちブランドマネジメント部は、キープ・スマイリング様の“子どもが入院しても、子どもと家族のみんなが笑顔を失わないでいられる社会のために”という想いに深く共感し、この5年間、支援品の提供を中心に活動を継続してまいりました。

そして、現場で必要とされている支援を確実に届けるキープ・スマイリング様の活動や、熱意に深く心を動かされてきました。今後もパートナーとして寄り添い、誰もが前向きに笑顔で暮らせる社会の実現に向け、私たちエーザイにできることを着実に積み重ねてまいります。

■キープ・スマイリングについて

認定NPO法人キープ・スマイリングは病気の子どもが早く回復するためには『親が元気で、笑顔でいることが大切である』という理念のもと、2014年11月に設立されました。

子どもの入院に付き添うご家族をおいしいごはんやお弁当で応援する「食支援」、付き添い入院生活をサポートする「付き添い生活応援パック」の無償配布等「物的支援」、経験者の口コミを活かした「情報支援」、また小児病棟における付き添い生活環境の課題が広く社会に知られるように啓発活動や改善に向けての政策提言も行っています。

2025年には付き添い生活の実態を把握すべく、付き添い家族・病院・自治体を対象に大規模調査を実施。第一弾として都道府県における付き添い環境改善に向けた取り組み状況の調査結果を速報として発表。入院中の子どもに付き添う親を対象とした環境整備が進み始めた反面、今後の課題が明確になってきて来ていることが明らかになりました。

調査結果速報はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000067289.html

キープ・スマイリングについてはこちら：https://momsmile.jp/

*エーザイは、「患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献し、世界のヘルスケアの多様なニーズを充足する」ことを企業理念として掲げ、その想いを象徴する理念を「hhc（ヒューマン・ヘルスケア）」と呼んでいます。

社員一人ひとりが現場に出向き、生活者の方々の声にならない不安や願いに触れ、同じ目線で考える姿勢を何より重視しています。

この理念を実践するため、私たちは就業時間の1％を、生活者の皆さまと直接向き合う活動に充てています。そこで得た気づきを事業に生かし、よりよい価値を社会へ届けることを目指しています。