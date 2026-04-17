『機動戦士ガンダム』より、チョコクランチ入りハロポーチが登場、4月18日(土)より、STRICT-G 各店舗にて販売！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、『機動戦士ガンダム』チョコクランチ入りハロポーチを、2026年4月18日（土)より、STRICT-G各店舗(東京お台場店、東京ソラマチ店、NEOPASA静岡（下り）店、多賀SA（下り）店)にて販売いたします。

(発売元：株式会社バンダイ)

【商品紹介】

『機動戦士ガンダム』より、チョコクランチ入りハロポーチが登場、「ハロ」のデザインが、ふんわりした手触りの立体的なサガラ刺繍にて施された帆布ポーチ、中には個包装されたチョコクランチが８個入っています。ポーチはリップなどのコスメ、ペンなどの文房具、スマートフォンなど、バッグの中で紛れやすい小物を仕分けて収納するのにぴったりのサイズ感、家族や友達、大切な人へのおみやげとしてもおすすめです。

・STRICT-G『機動戦士ガンダム』チョコクランチ入りハロポーチ

・価格 ：2,200円(税込)

・商品サイズ ：W190×H140mm

・原材料 ：●ポーチ：ポリエステル80%、綿20% ●チョコクランチ×8：

準チョコレート（砂糖、植物油脂、ココア、カカオマス）（国内製造）、小麦粉、コーンフレーク、砂糖、鶏卵、植物油脂／膨張剤、乳化剤、香料（一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む）

＜一般販売：2026年４月18日(土)＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『ガンダムシリーズ』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なメンズアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内４店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

「STRICT-G」https://www.strict-g.com/

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