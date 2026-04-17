『魔法少女ノ魔女裁判 クリエイターズアートブック -虚実-』が2026年6月19日(金)に発売決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『魔法少女ノ魔女裁判 クリエイターズアートブック -虚実-』が2026年6月19日(金)より発売することをご案内致します。
『魔法少女ノ魔女裁判』アートブック待望の第2弾 最悪の物語は続く――。
大好評を博した『魔法少女ノ魔女裁判 クリエイターズアートブック -表裏-』 待望のシリーズ第２弾が遂に登場。
超豪華クリエイター陣の贈る“最悪の物語”を是非ご覧ください。
■商品概要
商品名：魔法少女ノ魔女裁判 クリエイターズアートブック -虚実-
仕様：A4判 96P
価格：3,850円(10%税込)
制作：ブシロードワークス書籍編集部
発行・発売：株式会社ブシロードワークス
商品ページURL：https://bushiroad-works.com/manosaba_2/
■参加クリエイター
表紙イラスト：Noyu
祝く月／えいとまん／Lbf5n／A4/えーじ／おさるのかごや
かるかるめ／がーこ／白井もも吉／すがわらおむ×maruchi／soresaki
橘かがみ／てつぶた／とけし／中野ニン／pikuson／ひるね坊
船橋花／みきさい／無知／夜光／ようづき／402.
■取扱い店舗
Amazon/書泉・芳林堂書店/アニメイト/ゲーマーズ/メロンブックス
赤い熊さん/あみあみ/ブシロードオンラインストア/とらのあな/楽天ブックスほか
■購入特典
有償特典
【書泉・芳林堂】B6アクリルプレート(桜羽エマ×二階堂ヒロ：虚) illust：すがわらおむ×maruchi
【書泉・芳林堂】B6アクリルプレート(桜羽エマ×二階堂ヒロ：実) illust：すがわらおむ×maruchi
【アニメイト】A5アクリルプレート(橘シェリー) illust：ようづき
【ゲーマーズ】A5アクリルプレート(城ケ崎ノア) illust：Lbf5n
無償特典
【書泉・芳林堂】A4両面グラフィックボード(夏目アンアン) illust：soresaki
【アニメイト】B6サイズビジュアルボード(二階堂ヒロ) illust：Noyu
【ゲーマーズ】L判ブロマイド(桜羽エマ) illust：祝く月
【メロンブックス】A3ポスター(橘シェリー) illust：えいとまん
【赤い熊さん】L判ブロマイド(遠野ハンナ) illust：とけし
【amiami】L判ブロマイド(宝生マーゴ) illust：ひるね坊
【ブシロード オンラインストア】L判ブロマイド(黒部ナノカ) illust：船橋花
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