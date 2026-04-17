『魔法少女ノ魔女裁判 クリエイターズアートブック -虚実-』が2026年6月19日(金)に発売決定！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『魔法少女ノ魔女裁判 クリエイターズアートブック -虚実-』が2026年6月19日(金)より発売することをご案内致します。





『魔法少女ノ魔女裁判』アートブック待望の第2弾　最悪の物語は続く――。


大好評を博した『魔法少女ノ魔女裁判 クリエイターズアートブック -表裏-』 待望のシリーズ第２弾が遂に登場。


超豪華クリエイター陣の贈る“最悪の物語”を是非ご覧ください。


■商品概要

商品名：魔法少女ノ魔女裁判 クリエイターズアートブック -虚実-


仕様：A4判 96P


価格：3,850円(10%税込)


制作：ブシロードワークス書籍編集部


発行・発売：株式会社ブシロードワークス


商品ページURL：https://bushiroad-works.com/manosaba_2/


■参加クリエイター

表紙イラスト：Noyu


祝く月／えいとまん／Lbf5n／A4/えーじ／おさるのかごや


かるかるめ／がーこ／白井もも吉／すがわらおむ×maruchi／soresaki


橘かがみ／てつぶた／とけし／中野ニン／pikuson／ひるね坊


船橋花／みきさい／無知／夜光／ようづき／402.


■取扱い店舗

Amazon/書泉・芳林堂書店/アニメイト/ゲーマーズ/メロンブックス
赤い熊さん/あみあみ/ブシロードオンラインストア/とらのあな/楽天ブックスほか


■購入特典

有償特典


【書泉・芳林堂】B6アクリルプレート(桜羽エマ×二階堂ヒロ：虚)　illust：すがわらおむ×maruchi


【書泉・芳林堂】B6アクリルプレート(桜羽エマ×二階堂ヒロ：実)　illust：すがわらおむ×maruchi


【アニメイト】A5アクリルプレート(橘シェリー)　illust：ようづき


【ゲーマーズ】A5アクリルプレート(城ケ崎ノア)　illust：Lbf5n



無償特典


【書泉・芳林堂】A4両面グラフィックボード(夏目アンアン)　illust：soresaki


【アニメイト】B6サイズビジュアルボード(二階堂ヒロ)　illust：Noyu


【ゲーマーズ】L判ブロマイド(桜羽エマ)　illust：祝く月


【メロンブックス】A3ポスター(橘シェリー)　illust：えいとまん


【赤い熊さん】L判ブロマイド(遠野ハンナ)　illust：とけし


【amiami】L判ブロマイド(宝生マーゴ)　illust：ひるね坊


【ブシロード オンラインストア】L判ブロマイド(黒部ナノカ)　illust：船橋花



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