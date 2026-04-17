株式会社クウゼン、「マーケティングWeek -春- 2026」に出展決定

株式会社クウゼン

対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」を提供する株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：太田匠吾、以下、当社）は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek -春- 2026」（主催：RX Japan 合同会社）の「デジタルマーケティング強化 EXPO」ゾーンに出展いたします。

本イベントは、デジタルマーケティング・CX・販促・広告メディアなど多様な領域のソリューションが一堂に会する、来場者数2万名規模の国内最大級のマーケティング総合展示会です。

出展の背景

生成AIの普及により、コンテンツ制作や分析の効率化は急速に進みました。一方で、AIを活用して実際のマーケティング成果に結びつけられている企業は、まだ多くないのが現状です。投資対効果が問われるいま、生成AIを活用したマーケティングに求められるのは「効率化」から「成果の最大化」へのシフトです。当社はこうした課題に向き合う企業様に向けて、対話を起点にしたソリューションをご提案いたします。

クウゼン（KUZEN）の特徴

「クウゼン（KUZEN）」は、LINEをはじめとするコミュニケーションチャネルとCRM・MAツールをシームレスに繋ぎ、顧客一人ひとりとの対話を通じてマーケティング成果を最大化するプラットフォームです。生成AIによる自然な対話で顧客の意図をリアルタイムにデータ化し、検討フェーズに合わせたパーソナライズを実現します。AIと有人の1to1チャットを組み合わせることで、自動化と対応品質を両立。独自データ基盤「KDP（KUZEN Data Platform）」により、蓄積された行動履歴と外部データを掛け合わせて顧客の本質的なニーズを把握し、LINE・Web・メール・SMSを横断したマルチチャネル施策を個別開発なしで実行できます。

このような課題をお持ちの企業様におすすめ

以下のような課題をお持ちのマーケティング担当者の方は、ぜひクウゼンブースへお立ち寄りください。

- LINEやWEBチャットを導入しているが、顧客一人ひとりへのパーソナライズができていない- CRM・SFAのデータを顧客コミュニケーションにリアルタイムで活かしたい- AIによる自動化と、人ならではの対応品質を両立させたい- LINEだけでなくメールなど他のチャネルにも広げ、より多くの層に効率的にアプローチしたい

当日ブースでは、実際の操作画面を用いたデモンストレーションと、700社超の導入実績から生まれた成功事例を個別にご案内いたします。ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。

「マーケティングWeek -春- 2026」開催概要

イベント名： マーケティングWeek -春- 2026

日時：2026年4月22日（水）～24日（金） 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟

主催： RX Japan 合同会社

出展エリア：デジタルマーケティング強化 EXPO

ブース番号：S20-6

参加費：無料（事前登録制）

公式サイト：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず700社以上の企業様に導入されております。2025年下半期BOXIL資料請求ランキングでは総合・大企業・中小企業の各部門で1位を獲得（3冠達成）、ITreview Grid Award 2026 Winterでは最高位「Leader」を受賞しており、第三者評価においても高い支持を得ています。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先：pr@kuzen.io