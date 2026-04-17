月刊誌『散歩の達人』が、5月10日（日）に建築史家・倉方俊輔氏とクロストーク＆神保町さんぽイベントを開催！

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤嘉道）が発行する月刊誌『散歩の達人』は、「『散歩の達人』×建築史家・倉方俊輔さん クロストーク＆神保町さんぽ」を5月10日（日）に開催します（主催：「三省堂書店 めくる塾」）。

今年、創刊30周年を迎え、これまで何度も神保町を特集してきた『散歩の達人』。街歩きのツボはどこにあるのかを、『散歩の達人』編集長・平岩美香と建築史家・倉方俊輔氏のクロストークで探ります。さらに、トーク終了後は、実際に神保町周辺を歩きます。倉方氏のレクチャーのもと、建築に着目して歩くことで、土地の歴史や風土を感じられる楽しさを体感していただきます。

なお、クロストークの前には、『三省堂書店 神田神保町本店』の「知のハイキングツアー（店内ツアー）」を実施します。開店前の時間帯に、店内をじっくりと歩ける貴重な機会です。

■イベント概要

【日時】2026年 5月10日(日) 9：00 受付開始

【集合場所】三省堂書店神田神保町本店靖国通り側出入口（御茶ノ水方面）外

【会場】三省堂書店 神田神保町本店および神保町周辺

【行程】

9：00 開場・受付

9：20 三省堂書店神田神保町本店の「知のハイキングツアー」

10：00 『散歩の達人』編集長・平岩美香×建築史家・倉方俊輔氏によるクロストーク（3Fイベン

トスペース）

10：45 神保町さんぽへスタート

※主な解説ポイント

『矢口書店』『今荘』『一誠堂書店』『文房堂』『南洋堂』『神保町シアタービル』などを予定。途

中、『さぼうる』の店内にも立ち寄ります（飲食の提供はなし）

11：50 ３Fイベントスペース着、さんぽの振り返りや質疑・応答など

12：10 終了予定

【定員】20名

【参加料】4,400円

※ノベルティ：『散歩の達人』特製神保町マップ／三省堂書店神田神保町本店特製クリアファイル

【お申込み】

「三省堂書店めくる塾」Peatixから

https://peatix.com/event/4956902/view?k=68bfa153f611302ad387d915889e658ec04b188d

＊申し込み締切：2026年5月9日（土）9：00

■ガイドプロフィール

●倉方 俊輔（くらかた・しゅんすけ）

1971年、東京都生まれ。建築史家。大阪公立大学教授。5月16～24日に開催される「東京建築祭2026」の実行委員長を務める。著書に『悪のル・コルビュジエ』『東京レトロ建築さんぽ』『東京モダン建築さんぽ』など。近著は『建築を旅する 歴史と地域を楽しむ「建築ツーリズム」のすすめ』（イカロス出版）。

●平岩 美香（ひらいわ・よしか）

1972年、東京都生まれ。『散歩の達人』8代目編集長。1996年、弘済出版社（現 交通新聞社）入社。『JR時刻表』『旅の手帖』『散歩の達人』各編集部を経て、雑誌ブランドを活用したプロモーション、周年史、フリーマガジンの制作を担当。『プロジェクト松 ステキな東京魔窟』（松本英子著）など書籍も多数編集。

●杉本 佳文(すぎもと・よしふみ)

三省堂書店神田神保町本店店長。

■お申し込みされる方は、以下、必ずお読みください

・クラブ三省堂会員様には受講料(税抜)の10％をポイントバック。未登録の方は下のリンクからご登録いただけます（無料）

https://tsunagaru.books-sanseido.co.jp/club/club-regist/

・本イベントは雨天決行です。

・本イベントへのお申し込みには、Peatixのアカウントが必要です。

・チケットの購入はおひとり様につき１枚とさせていただきます。

・集合時に、Peatixアプリに表示されるチケット画面(QRコード)のご提示をお願いします。

・開催直前または当日に、やむを得ない事情によりイベントを中止する場合がございます。また、天候・災害・トラブル等の理由により、イベントを中止、もしくは内容を変更して開催する可能性があります。その際はPeatixにご登録のメールアドレス宛にご案内いたしますので、あらかじめご了承ください。

・会場までの交通費、駐車場代、宿泊費等は、すべてお客様のご負担となります。

・参加中に万が一、事件、事故、盗難などが起こっても主催者は一切責任は負いかねます。交通ルールを守り、十分に気を付けてご参加ください。

・当日はこまめな水分補給や体調管理には気を付けつつ、動きやすい格好でご参加ください。

【『散歩の達人』の歩み】

1995年11月 『旅の手帖』増刊として、大人のための首都圏散策マガジン『散歩の達人』を発売

1996年3月 創刊号『散歩の達人』1996年4月号発売。B5判、平綴じ、定価480円。第1特集は「路地裏の誘惑」

1997年6月号 A4変型判、中綴じにリニューアル

2006年4月号 創刊10周年。10周年記念号の特集は「上野・浅草・千住」

2014年9月号 電子版配信開始

2016年4月号 創刊20周年。20周年記念企画として4～6月号の3号連続で「酒場100軒」「食堂100軒」「喫茶100軒」特集を展開

2019年10月 Webメディア『さんたつby散歩の達人』がローンチ

2023年3月 YouTubeチャンネル『全力編集長』開局

2026年3月 創刊30周年特別号（4月号）「東京と散歩の30年」を発売



創刊30周年関連フェアについては、下記「散歩の達人30周年記念サイト」、Webメディア『さんたつby散歩の達人』および各種SNSにて、最新情報を随時発信していきます。

■交通新聞社「散歩の達人30周年記念サイト」

https://www.kotsu.co.jp/special/sanpo30th(https://www.kotsu.co.jp/special/sanpo30th)

■Webメディア『さんたつby散歩の達人』

https://san-tatsu.jp/(https://san-tatsu.jp/)

■『散歩の達人／さんたつ』編集部【交通新聞社】X

https://x.com/kotsu_sanpo(https://x.com/kotsu_sanpo)

■『散歩の達人／さんたつ』編集部【交通新聞社】Instagram

https://www.instagram.com/san_tatsu(https://www.instagram.com/san_tatsu)

■本件についてのお問い合わせ先

交通新聞社 『散歩の達人』編集部（sampo@kotsu.co.jp）