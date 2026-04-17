映画 『スーパーガール』日米同時公開に先駆け、スーパーマンが初登場した日を全世界でお祝い!!2026.4.18（土）は「スーパーマンの日」関連グッズの発売やSNSキャンペーンなどお祝い企画を発表！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、昨年公開の『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作『スーパーガール』の日米同時公開を控える今年も、「スーパーマン」が1938年4月18日に発売されたコミックで初めて登場した日を記念し、グローバルで2026年4月18日(土)を「スーパーマンの日」として世界中のファンとお祝いいたします。また日本でも企画を開催いたします。

“スーパーマン・ファミリー”トリオが集結したキービジュアル

＜スーパーマンの日2026キービジュアル＞(C)& (TM) DC.

今年はスーパーガールとスーパードッグ・クリプトが加わり、「スーパーマンの日」を超盛大にお祝い！スーパーマン、スーパーガール、クリプトは数少ないクリプトン星の生き残りで、超怪力・超スピード・飛行能力など同じ能力を持ち、全員が「希望」を象徴する「Sシールド」を身につけています。キービジュアルではそれぞれが独自のヒーローとして活躍しながらもより良い明日のために常に一致団結して戦う姿が表現されており、2026年「スーパーマンの日」のキャンペーン等に使用されます。

＜スーパーマンの日2026ロゴ＞(C)& (TM) DC.

■スーパーマンとは

DCのスーパーヒーロー「スーパーマン」はコミック作家のジェリー・シーゲルとアーティストのジョー・シャスターによって生み出され、1938年4月18日にDCの象徴的なコミックブック「アクション・コミック第１号」でデビューを飾りました。世界初のスーパーヒーローとして人々を魅了し、ポップカルチャーの象徴として映画、テレビ、アニメ、コミックを通じて、世界中の世代を超えて「希望・強さ・優しさ」の国際的シンボルとして愛されるキャラクターです。

■スーパーガールとは

スーパーマンの従妹で、クリプトン最後の生き残りの一人として幼い頃に地球へ送られた「鋼鉄の少女」。超怪力・超スピード・無敵の防御力・飛行能力などスーパーマンと同等の能力を持つキャラクターです。

■スーパードッグ・クリプトとは

スーパーマンの忠実な相棒であるクリプトン出身の犬。超怪力・超スピード・強化された感覚を持ち、必ずしも"お利口さん"ではないけれど、スーパーマンとスーパーガールの頼もしいパートナーとして、困っている人がいればいつでも助けに駆けつけます。

■世界中でスーパーマンをお祝いしよう！

「スーパーマンの日」には、グローバルでこの日限りの特別な体験や新商品の発売、またSNSコンテンツやいくつかのイベントを通して世界中のファンと一緒に「スーパーマンの日」をお祝いする企画を開催いたします。本国のDC公式Instagram（@DCOfficial）では、DCオフィシャルDiscordコミュニティ投票で選ばれた『スーパーマン』(2025)名場面ランキングトップ8などを公開予定。さらに、YouTubeチャンネル「DC Kids」ではショートアニメ「クリプト出動！」シリーズの新エピソードが公開予定です！DCの各公式SNSではその他にも様々なお祝いコンテンツを公開中。ぜひXとInstagramで@DCOfficial、@Superman、@Supergirl、@DCComicsをフォローしてチェックしてほしい！

日本では映画『スーパーガール』の関連グッズが順次発売となるほか、4月18日(土)にはカートゥーン・ネットワークで「アドベンチャーズ・ウィズ・スーパーマン」よりスーパーマンとスーパーガールの“家族の絆”が分かる重要エピソードを厳選して放送いたします。また、日本のDC公式SNSでは、豪華スーパーマングッズが抽選で当たるキャンペーンを実施。奮ってご応募ください！

そして、全世界興収６億ドル超※の『スーパーマン』の大ヒットの系譜を継ぐ待望の新作、『スーパーガール』がいよいよ6月26日(金)に日米同時公開となります！スーパーマンのいとこ、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルが愛犬クリプトを救うために出た旅の中で、過去の喪失と向き合いながら“自分の居場所”を見つけていくこの夏大注目作です。”完璧じゃない”等身大のスーパーヒロイン誕生をぜひスクリーンで見届けてください！

※2025/8/25（月）時点 Box Office Mojo調べ

映画『スーパーガール』6月26日(金)日米同時公開！

昨年夏公開の『スーパーマン』で全世界興行収入950億円※を超える特大ヒットを記録し、華々しいスタートをきったジェームズ・ガン率いる【新生DCユニバース】。あれから１年、そんな彼が次に放つのは『スーパーガール』！

スーパーマン／クラーク・ケントのいとこスーパーガール／カーラ・ゾー＝ エル役に超新星・ミリー・オールコックが大抜擢！宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボ役にジェイソン・モモア、さらに“スーパードッグ”クリプトも登場！

この夏、誰もが共感せずにはいられない”完璧じゃない”等身大のスーパーヒロインが誕生する！

※2025/8/25（月）時点 Box Office Mojo調べ

■映画『スーパーガール』作品情報

公開日：2026年6月26日(金)日米同時公開

監督：クレイグ・ギレスピー（『クルエラ』、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』）

出演：ミリー・オールコック（「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シリーズ）、

イブ・リドリー（「三体」）、

ジェイソン・モモア（「アクアマン」シリーズ）他

・公式サイト：https://supergirl-movie.jp/

・ハッシュタグ：#スーパーガール #この夏はスーパーガール

・コピーライト：(C) & TM DC (C) 2026 WBEI

(C) & TM DC (C) 2026 WBEI

スーパーガール他関連グッズが「マクファーレン・トイズ」、「FUNKO」、「Amazon Merch on Demand」より発売！

高い造形力とクオリティーに定評のある「マクファーレン・トイズ」の7インチ・アクションフィギュア「DCマルチバース」シリーズからは「デラックス・シアトリカル・エディション」スーパーガール＆ベイビー・クリプトとロボが発売！

また、ポップカルチャーファン必見のブランド「FUNKO」の、くりくりの目が特徴的な“Funko POP!”シリーズからも映画『スーパーガール』の新作が登場いたします！

「Amazon Merch on Demand」では、Ｔシャツやスマホケースなど、スーパーマン関連アイテム好評発売中。ご自身でお好きなボディカラーとサイズを選択できます。映画『スーパーマン』のアイテムはもちろん、6月26日(金)公開の『スーパーガール』の商品も。さらにコミック版スーパーマンとスーパーガールの新デザインTシャツも新登場しておりますのでお見逃しなく！

【マクファーレン・トイズ】

『DC』【DCマルチバース】7インチ・アクションフィギュア

「デラックス・シアトリカル・エディション」

■ロボ［映画『スーパーガール（2026）』］

■スーパーガール＆ベイビー・クリプト［映画『スーパーガール（2026）』］

各6,800円（税込）

※2026年4月22日（水）予約開始／5月発売予定

トイサピエンス：https://www.toysapiens.jp/

【FUNKO】

■FUNKO Pop! SUPERGIRL WITH PUPPY KRYPTO (90801)

■FUNKO Pop! LOBO (90800)

各2,000円（税込）

※2026年5月予約開始／夏頃発売予定

Funko公式サイト：

https://funko.com/gb/search/?q=Supergirl&search-button=(https://funko.com/gb/search/?q=Supergirl&search-button=)

【Amazon Merch on Demand】

■コミック版スーパーマン、スーパーガール、クリプトの新デザインTシャツ

各2,500円（税込）※発売中

URL：https://www.amazon.co.jp/s?i=specialty-aps&srs=216248614051&s=date-desc-rank&fs=true&ds=v1%3AO4z%2B6PeSIVE27t8KYRuk6F55czXi96xT089Sd6rc1R4&qid=1776050946&ref=sr_st_date-desc-rank(https://www.amazon.co.jp/s?i=specialty-aps&srs=216248614051&s=date-desc-rank&fs=true&ds=v1%3AO4z%2B6PeSIVE27t8KYRuk6F55czXi96xT089Sd6rc1R4&qid=1776050946&ref=sr_st_date-desc-rank)

SUPERGIRL and all related characters and elements (C) & (TM) DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)SUPERMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC (s26)

映画で「スーパーマン」「スーパーガール」の活躍を観よう！

ヨドバシカメラなど「スーパーマンの日」POPが展開中！

ジェームズ・ガン監督『スーパーマン』(2025)をはじめ、スーパーマンとスーパーガールが活躍する過去作のブルーレイ、DVDが好評販売中です。また、ヨドバシカメラなどの店舗では「スーパーマンの日」のキービジュアルを使用したPOPが展開中！ぜひ、6月26日(金)の『スーパーガール』の公開に向けて、過去作のブルーレイ＆DVDをゲットして、お家でいつでも何度でも“スーパーマン・ファミリー”の活躍をお楽しみください。

■『スーパーマン』

4K UHD＋ブルーレイ セット／ブルーレイ＋DVD セット 好評発売中

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売元・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

カートゥーン ネットワークにて「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」の厳選エピソードを放送！ショートアニメ第4弾 「クリプト出動！海岸で大さわぎ」 も日本初放送！

4月18日は「スーパーマンの日」。1938年にDCコミックス『アクション・コミックス』第1号で初登場して以来、世界中で愛され続けるスーパーヒーローの原点を祝う特別な日に、カートゥーン ネットワークでは記念編成をお届けします。

本編成では、『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』の中から、スーパーマンとスーパーガールの“家族の絆”を軸に、シリーズ屈指のドラマ性とスケールを誇る重要エピソードを厳選して放送。ヒーローとしての使命と、ひとりの青年クラーク・ケントとしての葛藤――スーパーマンの「強さ」と「優しさ」の両面を深く描いた名エピソードが並びます。

さらに今回は、スーパーマンの“最強の相棒”としておなじみのクリプトにフォーカス。最新ショートアニメーション第4弾 「クリプト出動！海岸で大さわぎ」 を【日本初放送】でお届けします。

スーパードッグ・クリプトの愛らしさとダイナミックな活躍を描いた最新映像は、ファン必見のスペシャルコンテンツです。

伝説の始まりを振り返りながら、新たな魅力とも出会える――スーパーマンの日にふさわしい、特別なひとときをお楽しみください。

「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」

2026年4月18日(土)9:00~11:30 放送

(C) 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. SUPERMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC. All rights reserved.

HBO Max on U-NEXTでは、スーパーマン、ジェームズ・ガン、DC関連作品を見放題配信中！

HBO Max on U-NEXTでは、すべてのヒーローの原点にして頂点として知られる、ジェームズ・ガン監督最新作『スーパーマン(2025)』からMax Original「ピースメイカー」まで、ジェームズ・ガン、DC関連作を見放題配信中！来たる『スーパーガール』の公開にむけ、ぜひお楽しみください。

独占見放題配信中：

◼「ピースメイカー」 シーズン1~2

◼「クリーチャー・コマンドーズ」

◼「SUPERGIRL/スーパーガール」 シーズン1~6

DC関連作視聴ページ：https://video.unext.jp/browse/genre/MNU0013152/MNU0013156

「ピースメイカー」 シーズン2 (C) 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc

スーパーマン関連作品 放送・配信情報

■デジタル配信

見放題配信中

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ジャスティス・リーグ』： Hulu

『DC がんばれ!スーパーペット』『DCスーパーヒーローズvs鷹の爪団』： Prime Video 『レゴ(R)バットマン ザ・ムービー』『レゴ(R)ムービー2』： Netflix

都度課金で配信中

＜映画＞

『スーパーマン』『スーパーマンII冒険篇』『スーパーマンIII/電子の要塞』『スーパーマンIV/最強の敵』『スーパーマン（2025）』『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ジャスティス・リーグ』

『レゴ(R)ムービー』『レゴ(R)ムービー2』『レゴバットマン ザ・ムービー』『DCスーパーヒーローズvs鷹の爪団』『DC がんばれ!スーパーペット』『ティーン・タイタンズGO！ トゥ・ザ・ムービー』

＜TVシリーズ＞

「SMALLVILLE/ヤング・スーパーマン」「SUPERGIRL/スーパーガール」「KRYPTON/クリプトン」ほか

Apple TV、カンテレドーガ、 Google Play(TM)、J:COM STREAM、TELASA、Netflix、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、music.jp、milplus、Leminoなど (50音順)

≪配信情報についての注意事項≫ ※各プラットホームにより配信期間が異なる為、配信されていない場合がございます。ご了承ください。

※都度課金・見放題など、配信状況については各プラットホームにてご確認下さい。

■テレビ放送 『スーパーマン（2025）』 4/27（月）深夜 12:15 BS10プレミアム

5/7（木）午後3：50 WOWOW

DC公式SNSにて豪華スーパーマングッズが当たるキャンペーンを実施！

DC公式SNSでは、「スーパーマンの日」を記念して、スーパーマンの公式グッズが当たるプレゼントキャンペーンを4/18（土）から開催することが決定！抽選で豪華スーパーマングッズを合計40名様にプレゼントいたします。

詳細の参加方法は、開催当日の午前9時にDC公式XとInstagramで発表いたしますので、フォローしてぜひお待ちください！たくさんのご応募お待ちしております。

【キャンペーン詳細】

■期間：4/18（土）午前9時～

■開催するSNSアカウント

・DC公式X：https://x.com/dc_jp

・DC公式Instagram：https://www.instagram.com/dcjapan/a

■ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ：

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

■ワーナーブラザース・ディスカバリー：

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、TNT Sports、Eurosport、HBO、Max、HGTV、Food Network、OWN、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースアニメーション、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。