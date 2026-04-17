Apple Watchバンド専門店「BELTIES」、新宿マルイアネックスにてPOPUP開催

株式会社メディアエクシード

Apple Watch（アップルウォッチ）バンド専門通販「BELTIES（ベルティーズ）」を運営する株式会社メディアエクシード（本社：東京都新宿区）は、2026年4月24日（土）～5月2日（土）の期間、新宿マルイアネックスにて期間限定POPUPイベントを開催いたします。

本イベントでは、自社ブランド「Bandee Joy（バンディージョイ）」をはじめ、最新ガジェットブランド「AULUMU（オルム）」の日本初リアル展示を実施。

実際に手に取って体験・購入できる機会をご提供いたします。

■ POPUPイベント概要

・開催期間：2026年4月24日（土）～5月2日（土）

・開催場所：新宿マルイアネックス

・内容：Apple Watchバンドおよび関連ガジェットの展示・販売

■ BELTIESのPB「Bandee Joy」

Bandee Joyは、「Apple Watchを、自分らしく。」をコンセプトに展開する自社ブランドです。

従来の機能的なアクセサリーとしての枠を超え、ファッション・ライフスタイルの一部としてApple Watchを楽しむためのプロダクトを提案しています。

特に、黒を基調としたミニマルで洗練されたデザインは、都市で働く30代～40代男性を中心に支持を集めています。

■ 日本で実機を体験できるのはここだけ

本POPUPでは、最新ガジェットブランド「AULUMU」の製品を日本国内で実際に手に取って体験できる貴重な機会を提供いたします。

AULUMUは、ミニマルかつ機能美を追求したデザインで注目を集めるブランドであり、今回のPOPUPでは数量限定での販売も予定しています。

■ 多彩なブランドとラインナップ

本イベントでは以下のような商品も展開予定です。

・ウルトラマンコラボバンド

・完全日本製の姫路レザーバンド

・ハイグレードケース一体型バンド「Y24」

・Timberland / Daniel Wellington / Vivienne Westwood などのブランド商品

・BELTIES厳選のセレクトアイテム

■ 実際に試着して選べる体験

ECでは伝わりづらいサイズ感や質感を、実際に試着しながら選ぶことが可能です。

「自分に合う1本」をその場で見つけられる体験を提供いたします。

■ ガジェット専門サイト「Gadgeties」の商品も展開

本POPUPでは、Apple Watchバンドに加え、姉妹サイトであるガジェット専門通販「Gadgeties（ガジェッティーズ）」の人気アイテムも一部展開いたします。

Gadgetiesは、Apple製品との親和性が高いガジェットを中心に、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムをセレクトしている専門サイトです。

今回のPOPUPでは、以下のようなブランド・アイテムをご用意しております。

・耐衝撃ケースブランド「SUPCASE」

・撮影・配信機材で人気の「Ulanzi」

・新感覚アクセサリー「mouseRingmo」

Apple Watchユーザーを中心に、日常をより便利かつスタイリッシュにするガジェットを、実際に手に取って体験いただけます。

■ 来場者限定施策

・購入者限定 大抽選会

・SNS投稿特典

・POPUP限定価格

・先着限定割引

■ Apple Watch市場の拡大とファッション化

近年、Apple Watchは単なるスマートウォッチから、ファッションアイテムとしての側面を強めています。

BELTIESはその変化に着目し、「選ぶ楽しさ」「スタイルとしての価値」を提供することで、新たな市場価値の創出を目指しています。

■ 関連リンク

公式サイト：https://belties.shop/

Bandee Joy：https://bandeejoy.jp/

AULUMU：https://aulumujapan.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社メディアエクシード

所在地：東京都新宿区新宿2丁目3-11 VORT新宿御苑 7F

URL：https://mediaexceed.co.jp/