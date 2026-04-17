TEX ＆ SUN FLOWER SEED「百年後の世界・アコースティックVer.」ロケットミュージックレーベルより新作MVを公開

ロケットミュージック株式会社

吹奏楽譜出版・販売のロケットミュージック株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：助安博之）はロケットミュージックレーベルに所属するミクスチャー・ロックバンド、TEX ＆ SUN FLOWER SEED「百年後の世界・アコースティックVer.」の新作MVをYouTubeで４月16日に公開した。

米・イスラエルのイランへの攻撃が中東全域に戦火拡大していくリスクに加え、世界的なインフレの加速、日本を含むエネルギー輸入国の経済的打撃、物流の停滞による日用品・食品の高騰など、広範囲に深刻な影響を及ぼす中、TEX ＆ SUN FLOWER SEEDが「百年後の世界・アコースティックVer.」に込めた想いを"現在の世界“に向けて配信する。

「百年後の世界を想像してみる」新たに撮りおろしたMVで届けるメッセージ

「いま、この情勢だからこそ世界に向けて発信する。」メンバー達の強い思いから実現した、リリース予定を前倒してのYouTube先行公開。今回、新たにアコースティック・バージョンとして撮りおろした新作MVを、この瞬間の世界に向けてメッセージを配信した。

混沌とした今だからこそ、私たちが存在していないであろう【百年後の世界】を想像してみる。変わりゆく情勢のなかで、変わることのない願い。

アコースティックVer.の静かな響きに乗せて、彼らは力強くこう謳う。

この今がいとおしいから続いていきますように。

明日も100年先も同じように笑い合えますように。

【想像する事を止めない・いとおしい今を認識すること】がいま、私達に出来る事なのかも知れない。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WsNIZuYAR20 ]

TEX ＆ SUN FLOWER SEED

2002年に結成。レゲエやスカを軸にしたサウンドのレベル・ミクスチャー・バンド。

フジロック・フェスティバルを始めとする野外フェスにも出演する傍ら、各地の「アースデイ」「EARTH GARDEN」「NATURAL HIGH!」「PEACE MUSIC FESTA!辺野古」「さようなら原発1000万人アクション」「RADICAL MUSIC NETWORK」「FIGHTFOR RIGHTS」「選挙フェス」等、社会性の強いイベントにも出演。メンバーは様々なバンドでも活動中。数々の海外ツアーを行っている。略称は『TEX』。

メンバー：

助安哲弥 / Vocal, E.Guitar

鉄観音 / Trombone,Cho

ふくだたくと / Drums,Cho

アッキー / E.Guitar

イッサ / Sax,Cho

児島敏幸 / Bass,Cho

■TEX ＆ SUN FLOWER SEED公式サイト

https://www.tex-sfs.com/index.html

企業概要

■企業名：ロケットミュージック株式会社

■代表取締役：助安博之

■URL：https://www.gakufu.co.jp/

■お問合せ：info@rocketmusic.jp

■所在地：〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-19-10

■事業概要：吹奏楽譜出版及び販売事業・輸入楽譜販売事業・楽器販売事業