【5/16開催】2026年9月入学、最後のチャンス。ローラス中高等部 学校説明会を開催

ローラスインターナショナルスクール株式会社

ローラス生が導くスクールツアーを実施。世界基準の「STEM×ケンブリッジ」教育のリアルをお届けします。

2026年に創立25周年を迎えるローラス インターナショナルスクール オブ サイエンス（本部：東京都港区）は、2026年5月16日（土）、11～16歳の中高入学希望者および保護者を対象とした「中高等部 学校説明会」を開催します。本説明会は、2026年9月入学に向けた「最後」の説明会となります。

AI時代の到来により、理数系の素養とグローバルな視点の重要性がかつてないほど高まっています。本説明会では、世界で通用する「STEM教育」と、ケンブリッジ国際カリキュラムによる海外大学進学のロードマップを詳しく解説するとともに、ローラスの生徒によるスクールツアーを実施いたします。

なぜ今、日本の学校からローラスへの転校が増えているのか

日本の学校年度がスタートした今月。新しい環境での学びが始まる中で、「より専門的なサイエンス教育を受けさせたい」「英語『で』高度な数学やテクノロジーを学ぶ環境に身を置きたい」と強く考えるご家庭が増えています。

今はまさに9月から始まる「世界標準の教育サイクル」へスムーズに移行できる、年間で最も重要な準備期間です。本校では、単なる英語習得に留まらず、ケンブリッジ国際カリキュラムに基づいた探究型教育を通じて、AI時代を生き抜く理系脳のお子様を育みます。

2026年9月入学の最終募集となるこの時期、お子様の将来の選択肢を日本の学校から世界規模へと広げる決断は、一生の財産となるはずです。編入生が新しい環境に無理なく馴染めるよう、学習サポート体制を整えております。

2026年9月入学をご検討の方：年度内最後の学校説明会

ローラス中高等部では、9月入学に向けた選考を進めてまいりましたが、今回の5月16日の説明会が2026年9月入学を検討できる最後の機会となります。 日本の学校から、9月入学へのシフトを検討されている方、また海外からの帰国生や他のインターナショナルスクールからの転校をお考えの方にとって、見逃せない最終チャンスです。

本説明会の目玉：現役生徒によるスクールツアー

今回の説明会では、実際にローラスで学ぶ中高等部の生徒たちが校内を案内する「スクールツアー」を実施します。

・生徒の生の声を聞ける： 授業の様子やプロジェクト学習の進め方、学校生活のリアルな雰囲気を生徒に直接質問できます。

・「理系脳」を育む環境を体感： 最新のサイエンスラボやICT設備を、実際に使用している生徒の視点からご紹介します。

特色・強み

1. イノベーター教育＝STEM×起業家教育

本校では、従来型の知識習得型授業にとどまらず、「プロジェクト型学習」「エンジニアリング＆テクノロジー」「ICT／プログラミング」などを学ぶことができるSTEMカリキュラムを導入しています。

イノベーターを育むための起業家教育もカリキュラムとして取り入れており、生徒が自身の関心を探究し、それを社会課題の解決に役立て、そして発信する学びの機会を設けています。

2. 世界基準のケンブリッジ国際教育プログラム IGCSE・A-Level

本校の中高等部では、ケンブリッジ国際教育によるカリキュラムを土台とし、国内外で大学入学資格として認められたIGCSE／A-Levelへとつながる教育体系を整備。

この教育体系により、生徒はグローバルな進学・キャリアを視野に入れながら、英語・科学・数学といった科目を高い水準で学びます。

3. 進学支援

海外大学進学や国際舞台での活躍に向けた基盤を構築し、スクールアドバイザーや経験豊富なカレッジカウンセラーがお子様をサポートいたします。

4. 少人数・メンター制度・プロジェクト型学習環境

本校は生徒一人ひとりの好奇心・才能を伸ばすため、少人数クラス、メンター制度、プロジェクト型学習の環境を重視しています。放課後に実施しているアフタースクールの1つであるフロンティアクラブでは教員・メンターが生徒の探究を伴走し、自分の好きな分野や研究を突き詰めていく時間があります。これらの課外活動が大学入学のアピールポイントや自分自身が学びたい内容を見つける機会となります。

5. 世界・社会とつながる学び

学校内での学びだけでなく、国内外の研究機関・企業・大学との連携を視野に入れており、生徒の将来を見据えた進学・キャリア教育を行っています。

開催概要

日時：2026年5月16日（土）13:00～14:30

対象：11～16歳の中学・高校入学希望者およびその保護者

内容：

・学校概要・中高等部カリキュラム紹介

・STEM／国際教育プログラム紹介

・質疑応答・校舎見学

場所：東京都港区芝4-1-30 芝国際ビル10階

申込方法：公式ウェブサイトからお申込みください

https://www.laurus-school.com/ja/school-visits-information-sessions/secondary-may-2026

学校概要

設立：2001年

所在地：東京都港区芝4-1-30 芝国際ビル7-10階

学園長：日置 麻実

公式ホームページ、Facebook, Instagram, X (Twitter)で情報発信中

スクールツアーの予約はホームページから

・ホームページ https://www.laurus-school.com/ja

・Facebook https://www.facebook.com/2016LISS/

・Instagram https://www.instagram.com/laurus_international/

・X(Twitter）https://x.com/LaurusISS

2026年に創立25周年を迎える当社が運営するインターナショナルスクールは以下11校です。

・ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス 高等部

・ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス 中等部

・ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス 初等部

・ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス プリスクール・キンダーガーテン

青山校、品川校、白金台校、自由が丘校、月島校、文京校、武蔵小杉校、武蔵新城校