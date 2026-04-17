台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」4/24（金）からザクザククッキーのご褒美ドリンク！『タピオカクッキー＆クリーム鉄観音』が期間限定で新発売

株式会社オアシスティーラウンジ

株式会社オアシスティーラウンジ(東京都千代田区、代表取締役 関谷有三)が運営するタピオカミルクティー発祥の台湾カフェ「春水堂(チュンスイタン)」は、2026年4月24日(金)から『タピオカクッキー＆クリーム鉄観音』を期間限定で発売いたします。

タピオカクッキー＆クリーム鉄観音

▼クッキーをたっぷりと使ったご褒美ドリンク

今年の春水堂初夏ドリンクは『タピオカクッキー＆クリーム鉄観音』が新登場いたします。お茶部分にもトッピングにもスイーツをたっぷり使用したご褒美感満載のドリンクです。トッピングにはふわふわのホイップクリームとザクザクのクッキー、チョコクランチを合わせ、食感もワクワクな一杯に仕上げました。お茶は、しっかり焙煎した香ばしさが特徴の台湾産の鉄観音を使用。焙煎による奥行きのある茶感が、クッキー＆クリームのコクのある甘さをほどよく引き締め、後味には烏龍茶の豊かな香りがしっかりと残ります。甘さに偏りすぎない、最後まで飽きずにお楽しみいただける味わいです。本商品は、バニラアイスをトッピングとして乗せるのではなく、鉄観音茶とともにブレンドしスムージー風に仕上げているのも特徴。お茶とアイスが一体となることで、ひんやりとした飲み心地とコクのある味わいを実現しました。初夏の暑さにもぴったりな、爽やかで満足感のある一杯です。

また、春水堂では年に一度、社内レシピアイディアコンテストを開催しており、本商品『タピオカクッキー＆クリーム鉄観音』は、その中で見事優勝を獲得したメニューです。日々お客様と向き合う現場の発想から生まれ、改良を重ねて完成しました。春水堂はこれからも、こだわりを大切にしながら、新たな魅力を感じていただける革新的なアレンジティーをお届けしてまいります。

◆商品概要 ※税込

『タピオカクッキー＆クリーム鉄観音』（アイス 店内935円、テイクアウト756円）

発売日 : 2026年4月24日（金）～ 2026年6月11日（木）

販売店舗 ：全店舗

◆【春水堂SNS】

Instagram : https://www.instagram.com/chunshuitang.jp/(https://www.instagram.com/chunshuitang.jp/)

X : https://x.com/chunshuitang(https://x.com/chunshuitang)

LINE : https://miniapp.line.me/2005082952-bJ1LqMZN(https://miniapp.line.me/2005082952-bJ1LqMZN)

◆【春水堂(チュンスイタン)】とは

タピオカブームの火付け役とも言われる春水堂は台湾・台中で1983年に創業した、台湾全土で60 店舗以上を展開する国民的人気カフェ。2013年に東京・代官山へ日本初出店した際には3時間待ちの行列ができる店となり、ヘルシーで素材感たっぷりのアレンジティーやスイーツで“台湾スイーツブーム”を巻き起こしました。香り高いお茶ともちもちのタピオカのハーモニーが絶妙な『タピオカミルクティー』のほか、鉄観音ラテやタピオカ抹茶ミルクなど50種類以上のアレンジティー、台湾スイーツの『豆花(トウファ)』、ローカルフード『牛肉麺』などの台湾ヌードル・点心が勢揃いしております。革新的アレンジティーと台湾茶食のカフェとして、現在東京、大阪、福岡など全国に展開中。