Luupが自転車の「青切符」導入に合わせ、交通ルール周知のための安全啓発活動を実施

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、2026年4月1日（水）より自転車の交通違反に「交通反則通告制度（青切符）」が適用されることを受け、社会全体の交通ルール遵守意識と理解度向上のため、安全啓発の取り組みを行いました。本施策の一部は、一般社団法人渋谷未来デザインが推進する「渋谷グッドマナープロジェクト」と連携し、渋谷区および一般財団法人渋谷区観光協会が後援する「Shibuya Safe Ride Project」の一環として実施しました。

背景

Luupは、“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、マイクロモビリティシェア「LUUP」を全国で展開しています。電動アシスト自転車と電動キックボードをそれぞれ約半数ずつの規模で全国に提供しており、ファースト・ラストワンマイルの移動手段を確立することで、誰もが快適に移動できる社会の実現を目指しています。

2026年4月1日より改正道路交通法が施行され、16歳以上を対象とした113の自転車の交通違反に「青切符」が導入されました。自転車は身近で便利な乗り物である一方で、体系的に交通ルールを学ぶ機会は限られています。そこで、LUUP利用者のみならず、社会全体の交通ルール遵守意識と理解度向上のため、自転車の交通ルールを学べる学習コンテンツの一般公開をはじめとする様々な取り組みを行いました。

■ 安全講習会

自転車の正しい交通ルールをご理解いただくため、安全講習会を実施しました。当日は、警察による講話から始まり、電動アシスト自転車の試乗体験や、安全走行のポイント（危険予知、ながら運転防止など）に関するレクチャーを行いました。さらに、タブレットを用いて自転車の交通ルールに関する理解を深める「学習コンテンツ」を体験できる機会もご用意しました。

日時：4月5日（日）10時～15時

場所：渋谷区役所前広場・シビルガーデン（東京都渋谷区宇田川町1-1）

主催：株式会社Luup、一般社団法人渋谷未来デザイン

協力：渋谷区、警視庁渋谷警察署、東京海上ホールディングス株式会社及び東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人アジアニューブランド協会（アジア自転車教室）

内容：

- 電動アシスト自転車の試乗体験

- 安全走行のポイント（危険予知、ながら運転防止など）に関するレクチャー

- 警察による講話

- 自転車の交通ルールに関する理解を深める学習コンテンツの体験

- 渋谷区観光協会公式キャラクター「SHIBUYA(ハート)HACHI」登場 など

■ ヘルメットの有人貸出

LUUPの電動アシスト自転車を配置したポートにて、スタッフが対面でオリジナルデザインのヘルメットの貸出を行いました。

日時：4月1日（水）9時～12時

貸出ポート：Shibuya 2.22（東京都渋谷区渋谷2-22-6）

返却ポート：渋谷近辺のポート複数箇所

■ 路上パトロール

繁華街での安全啓発のため、違反行為が確認された際は、警備員が対象者に注意喚起を行いました。

実施日時：2026年4月5日（日）

場所：渋谷駅周辺の繁華街

■ 模範走行

LUUPの電動アシスト自転車を安全にご利用いただくため、渋谷エリアでスタッフが模範走行を実演しました。

日程：4月9日（木）～15日（水）の間で複数回

■ 啓発広告の掲出

自転車への「青切符」制度導入に関する啓発広告を掲出しました。

掲出期間及び場所：渋谷憲章シート広告（4月9日～15日）、MIYASHITA PARK内のサイネージ・パネル（4月1日～15日）、LUUPのポート看板（4月1日～30日）、コンビニ店舗や渋谷駅など

【会社概要（URL：https://luup.sc/）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。