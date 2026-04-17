NOK株式会社、35歳以下の経営幹部候補育成に「レンタル移籍」を初導入。 若手社員２名が選抜で、ベンチャーで1年間の実践経験へ

株式会社ローンディール

株式会社ローンディール（東京都港区、代表：後藤 幸起・大川 陽介）は、NOK株式会社（代表取締

役社長 執行役員グループCEO：鶴 正雄）に対して、人財が元の組織に在籍しながら期間を定めて他

社で働く「レンタル移籍」の提供を開始しました。2026年4月から12ヶ月間、2名がベンチャー企業

へ参画しています。

*「レンタル移籍」とは、人材が元の組織に在籍しながら一定期間ベンチャー企業に越境する人材育成の仕組みです。

NOK株式会社は、グローバルでの成長を牽引する次世代リーダーの育成に力を入れています。

2023年からは、35歳以下の社員を対象とした次世代幹部候補育成プログラム「アンダー35プログラ

ム（U35プログラム）」を推進。本プログラムを通して、不確実なテーマでも自ら目標を設定し、周

囲を巻き込みながら推進できる人財の育成を目指しています。

このたび同プログラムの一環として、レンタル移籍の導入を決定しました。現業を離れ、ベンチャー

という異なる価値観・環境に身を置くことで、前例にとらわれずに考える「ゼロベース思考」や成果

に向けてやり切る「達成思考」の習得が期待されています。

【レンタル移籍先について】

2名のレンタル移籍者と移籍先は以下の通りです

K.Sさん（31歳）

・移籍先：株式会社セツロテック（本社：東京都中央区、代表取締役社長：竹澤 慎一郎）

・移籍先での業務：ゲノム編集技術を活用したゲノム編集受託サービスを展開する会社にて、新規事

業や業務の仕組みづくり等の推進。



T.Iさん（33歳）

・移籍先：天創堂株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：粕井 健次）

・移籍先での業務：ご当地商品・ご当地ブランド事業を展開する会社にて、営業企画や事業企画に携

わる。

【導入ご担当者のコメント】

■NOK株式会社 人財企画部 人財開発課 高田 賢さん、中本 達志さん

2023年に立ち上げた「アンダー35プログラム」は、8年後に部長クラスを担う次世代リーダーを育

て上げることを目的としています。一年間の研修を経て選抜されたメンバーはタフアサインメントと

して他部署への異動、あるいは越境学習へと進みます。大きな組織ならではの共通言語や確立された

プロセスから離れ、全く異なる環境に身を置くことで、本質的なゼロベース思考を鍛えることができ

ると考えます。ベンチャー企業では経営全体を俯瞰しやすく、自ら動かなければ何も進まない。そう

した環境で視座・視野を高め、自分のキャリアと言葉を持ってNOKに戻ってきてほしいと思っています。

※導入経緯についての詳細は、お2人へインタビューした記事もぜひご覧ください。

「次世代幹部候補育成の“次の一手”」

NOKが“ベンチャーへの越境”を選んだ理由とは【人事担当者の声】(https://loandeal.jp/loandeal-hr-nokgrp/)

今後も、ローンディールは「レンタル移籍」を通じて、大企業における人材育成や、イノベーション

を創出できる個性・多様性を活かした組織作り、およびベンチャー企業の事業推進を支援してまいり

ます。そして、一人でも多くの人が境界を超えてお互いに刺激を与えあい、挑戦が波紋のように広が

っていく社会の実現に向けて取り組んでまいります。

■関連セミナーのご案内

『なぜイノベーター資質は“越境“で伸びるのか？260名のデータが示す、育成効果とメカニズム』

経営人材・次世代リーダーに求められる資質を、どのように伸ばすことができるのか？

レンタル移籍を経験した260名のデータ分析をもとに、育成メカニズムやプロセスを解説するオンラ

インセミナーを開催します。

500社以上のイノベーターDNA診断実績を持つ株式会社インディージャパン、および統計分析を担っ

た株式会社VITAL DESIGNとの共催により、実践とデータの両面から人材育成のあり方を紐解きます

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● 日時： 2026年4月22日（水）朝 9:00～10:00 オンライン開催

● 形式： オンライン（Zoomウェビナー）

● 参加費： 無料

詳細・お申込み :https://loandealevent20260422.peatix.com

参考｜株式会社ローンディールについて

「越境」をコンセプトに、人材育成・イノベーション創出・キャリア自律等、企業の人事・組織課題に応じた複数の事業を展開しています。 創業事業である「レンタル移籍」は2015年9月にサービスを開始し、2025年11月現在、導入企業は日産自動車・経済産業省・野村證券など大企業82社、387名となっています。

オープンイノベーションの仕掛けとしても注目され、2019年に内閣府が主催する第一回日本オープンイノベーション大賞において「選考委員会特別賞」を受賞しています。その他、2020年「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門」、2024年「キャリアオーナーシップ経営AWARD2024」人事/HRの変革部門（中堅・中小企業の部）最優秀賞など、多数の受賞歴があります。

【主な事業】

- レンタル移籍：https://loandeal.jp/大企業の人材を半年～1年間ベンチャー企業の事業に参画させ育成する、次世代リーダー向けプログラム- outsight：https://outsight.jp/オンラインでベンチャー企業の経営者と議論を交わす他流試合プログラム- side project：https://sideproject.jp/20%・3ヶ月ベンチャー企業のプロジェクトに参加する社外兼務型研修プログラム- WILL-ACTION Lab.：https://wal.loandeal.jp/「WILL発掘ワークショップ」「CAN抽出ワークショップ」などを通じて、自律型人材を育て組織を活性化する研修を提供