NOK株式会社、35歳以下の経営幹部候補育成に「レンタル移籍」を初導入。 若手社員２名が選抜で、ベンチャーで1年間の実践経験へ
株式会社ローンディール（東京都港区、代表：後藤 幸起・大川 陽介）は、NOK株式会社（代表取締
役社長 執行役員グループCEO：鶴 正雄）に対して、人財が元の組織に在籍しながら期間を定めて他
社で働く「レンタル移籍」の提供を開始しました。2026年4月から12ヶ月間、2名がベンチャー企業
へ参画しています。
*「レンタル移籍」とは、人材が元の組織に在籍しながら一定期間ベンチャー企業に越境する人材育成の仕組みです。
NOK株式会社は、グローバルでの成長を牽引する次世代リーダーの育成に力を入れています。
2023年からは、35歳以下の社員を対象とした次世代幹部候補育成プログラム「アンダー35プログラ
ム（U35プログラム）」を推進。本プログラムを通して、不確実なテーマでも自ら目標を設定し、周
囲を巻き込みながら推進できる人財の育成を目指しています。
このたび同プログラムの一環として、レンタル移籍の導入を決定しました。現業を離れ、ベンチャー
という異なる価値観・環境に身を置くことで、前例にとらわれずに考える「ゼロベース思考」や成果
に向けてやり切る「達成思考」の習得が期待されています。
【レンタル移籍先について】
2名のレンタル移籍者と移籍先は以下の通りです
K.Sさん（31歳）
・移籍先：株式会社セツロテック（本社：東京都中央区、代表取締役社長：竹澤 慎一郎）
・移籍先での業務：ゲノム編集技術を活用したゲノム編集受託サービスを展開する会社にて、新規事
業や業務の仕組みづくり等の推進。
T.Iさん（33歳）
・移籍先：天創堂株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：粕井 健次）
・移籍先での業務：ご当地商品・ご当地ブランド事業を展開する会社にて、営業企画や事業企画に携
わる。
【導入ご担当者のコメント】■NOK株式会社 人財企画部 人財開発課 高田 賢さん、中本 達志さん
2023年に立ち上げた「アンダー35プログラム」は、8年後に部長クラスを担う次世代リーダーを育
て上げることを目的としています。一年間の研修を経て選抜されたメンバーはタフアサインメントと
して他部署への異動、あるいは越境学習へと進みます。大きな組織ならではの共通言語や確立された
プロセスから離れ、全く異なる環境に身を置くことで、本質的なゼロベース思考を鍛えることができ
ると考えます。ベンチャー企業では経営全体を俯瞰しやすく、自ら動かなければ何も進まない。そう
した環境で視座・視野を高め、自分のキャリアと言葉を持ってNOKに戻ってきてほしいと思っています。
※導入経緯についての詳細は、お2人へインタビューした記事もぜひご覧ください。
「次世代幹部候補育成の“次の一手”」
NOKが“ベンチャーへの越境”を選んだ理由とは【人事担当者の声】(https://loandeal.jp/loandeal-hr-nokgrp/)
今後も、ローンディールは「レンタル移籍」を通じて、大企業における人材育成や、イノベーション
を創出できる個性・多様性を活かした組織作り、およびベンチャー企業の事業推進を支援してまいり
ます。そして、一人でも多くの人が境界を超えてお互いに刺激を与えあい、挑戦が波紋のように広が
っていく社会の実現に向けて取り組んでまいります。
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参考｜株式会社ローンディールについて
「越境」をコンセプトに、人材育成・イノベーション創出・キャリア自律等、企業の人事・組織課題に応じた複数の事業を展開しています。 創業事業である「レンタル移籍」は2015年9月にサービスを開始し、2025年11月現在、導入企業は日産自動車・経済産業省・野村證券など大企業82社、387名となっています。
オープンイノベーションの仕掛けとしても注目され、2019年に内閣府が主催する第一回日本オープンイノベーション大賞において「選考委員会特別賞」を受賞しています。その他、2020年「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門」、2024年「キャリアオーナーシップ経営AWARD2024」人事/HRの変革部門（中堅・中小企業の部）最優秀賞など、多数の受賞歴があります。
【主な事業】
- レンタル移籍：https://loandeal.jp/
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