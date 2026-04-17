島原に「山の上のレストラン Jaillir（ジャイル）」が2026年4月18日オープン

社会福祉法人悠久会

長崎県島原市上折橋町の「山の上のカフェGarden」敷地内に、完全予約制のランチレストラン 「山の上のレストラン Jaillir（ジャイル）」 が2026年4月18日（土）にオープンいたします。

店内は 9席のみ（カウンター5席・テーブル4席） の落ち着いた空間。

眼下に広がる有明海を眺めながら、時間を忘れてゆったりとお食事をお楽しみいただけます。

メニューは、旬の食材を中心に仕立てる おまかせコース2種類

5,500円（税込）

7,700円（税込）

コース料理は、その時々の食材に合わせて構成するため、訪れるたびに新しい味わいに出会えるのが魅力です。

また、可能な範囲で料理やドリンクのリクエストにも対応いたしますので、予約時にお気軽にご相談ください。

営業は ランチ12時スタート、

ご予約は 二日前までの完全予約制 となっております。

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132948/table/14_1_e8b463de2be2851c12a338771629edc9.jpg?v=202604171151 ]

Instagram

https://www.instagram.com/yama.jaillir/