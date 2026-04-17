歯科業界特化の求人サービスを展開するクオキャリアが「優良募集情報等提供事業者」に認定されました

株式会社クオキャリア

歯科業界の人材採用支援を行う株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区）は、2026年3月31日付で「優良募集情報等提供事業者」として認定されたことをお知らせいたします。

■「優良募集情報等提供事業者」認定制度とは

「優良募集情報等提供事業者」認定制度は、求職者・求人者がより安心してサービスを利用できるよう、法令の遵守、募集情報の的確な表示、個人情報の適正な取り扱い等について一定の基準を満たした事業者を認定する制度です。

多くの募集情報等提供事業者（求人メディア）が存在するなか、現時点で認定を受けているのは全国でわずか42事業者です。

認定制度の詳細は下記サイトをご覧ください。

https://yuryonintei.com/

■認定の背景と当社の取り組み

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア(https://www.webqua.jp/)」を通じて、歯科医師・歯科衛生士をはじめとする求職者と、求人者である歯科医院の採用活動を支援してまいりました。

求人サイトの運営、求人情報誌の制作・配本、就活イベントの開催といった複数のメディアを通じた採用支援を行う中でも、常に正確な募集情報の提供や法令遵守を重視してまいりました。

このたびはそうした取り組みが評価され、認定に至ったものと考えております。

今後も、求職者・求人者双方に安心して選んでいただける企業であり続けられるよう、サービスの品質向上と信頼性の強化に努めてまいります。

■認定サービス一覧

- 歯科衛生士求人クオキャリア（新卒）｜https://www.webqua.jp/ndh- 歯科衛生士求人クオキャリア（転職）｜https://www.webqua.jp/dh- 歯科医師求人クオキャリア｜https://www.webqua.jp/dr- 新卒 歯科衛生士 就活BOOKクオキャリア｜https://www.webqua.jp/dh/magazine- 歯科医師向けキャリア啓発マガジン Quacareer BRUSH｜https://www.webqua.jp/dr/magazine

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

■関連URL

●求人サービス紹介サイト https://info.quacareer.com

●歯科専門求人メディア「クオキャリア」 https://www.webqua.jp

●その他歯科情報メディア

＜キャリア支援＞

・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』 https://www.webqua.jp/pocket

・歯学部生向け『Quacareer BRUSH』 https://www.webqua.jp/brush

＜開業医インタビュー＞

・歯科経営者向け『歯科経営者100人の肖像』 https://www.webqua.jp/ism

＜予防歯科啓発＞

・一般向け『予防の歯医者さんTV』 https://haisyasan.tv

＜歯科衛生士向けSNS＞

・Instagram https://www.instagram.com/quacareer_dh

・X https://x.com/quacareer

・LINE https://lin.ee/IZoPsO8