未経験者向けGMP超入門セミナーを6/8開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、GMP未経験者・新任担当者や、医薬品製造所関連ビジネスでGMP対応に携わる方を対象に、GMP省令の基本と全体像を分かりやすく整理して学べる公開セミナーを開催します。

医薬品の品質と安全性を確保するため、製造現場では法令に基づくGMP対応が求められます。一方で、未経験者や新任担当者にとっては、解説書だけでは全体像をつかみにくく、「何が要求事項で、目的は何か」「どこから学べばよいか」が分からないことが課題になりがちです。本セミナーは、GMPの基本構造を整理し、実務に向けた理解の第一歩を支援します。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：GMP超入門セミナー《GMP関連業務 未経験者／新任担当者向け》- 形式：会場受講 / LIVE配信（Zoom）/ アーカイブ配信- 開催日時：【会場受講】【LIVE配信】2026/6/8（月）10:30～16:30【アーカイブ配信】2026/6/10～6/24（期間中は何度でも受講可能）- 会場：日本アイアール(株) 本社セミナールーム（秋葉原駅 徒歩3分他）- 定員：セミナールーム16名、オンライン30名- 受講料：59,400円（税込）/1名（複数名受講割引あり）- 講師：新井 一彦 講師（C&J 代表）

本セミナーでは、GMPに初めて携わる方がつまずきやすいポイントを押さえながら、GMP省令を中心に基礎から体系的に学びます。

セミナープログラム

- 医薬品とは（定義、特殊性）- 日本の法体系とGMP（GMP省令、薬局等構造設備規則）- GMPとは何だろう？（5S、ソフトとハード、三原則）- GMPの生い立ち（米国での始まり、日本GMPの位置付け）- GMPは何を求めているのか？（改正GMP省令、条文構成、GMP事例集2022の活用）- 医薬品関連企業が守るべきこと（コンプライアンス、品質保証）- 違反時の影響（違反例、行政対応）- 不正製造問題（承認書と実態の齟齬、行政処分例）- 医薬品製造業許可の手続き（許可要件、権者、有効性）- GMP適合性調査（調査内容、目的、指摘と対応、指摘事例の公表）- GMP省令で規定される管理業務（品質システム、リスクマネジメント、文書・記録、教育訓練、逸脱・変更管理 等）＜付録＞初任者が分かり難いグローバル基準（ICHガイドライン含む）や規制当局・業界団体の解説

想定対象- これからGMPにかかわる方- GMP経験1年未満の方- 異動などでGMPの知識が必要になった方- 教育担当として、基本から知識を復習したい方- 直接医薬品を製造販売しない、関連設備・機器／原料・資材メーカーの方※上記以外の担当者も参加可能です。

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/gmp-super-introductory-training/

アイアール技術者教育研究所では、現場で求められる実務理解につながる学びを提供し、受講後に「社内で説明できる」「次の行動に移せる」状態を目指した教育コンテンツの充実に取り組んでまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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