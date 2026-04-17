未経験者向けGMP超入門セミナーを6/8開催
日本アイアール株式会社
- セミナー名：GMP超入門セミナー《GMP関連業務 未経験者／新任担当者向け》
- 形式：会場受講 / LIVE配信（Zoom）/ アーカイブ配信
- 開催日時：
【会場受講】【LIVE配信】2026/6/8（月）10:30～16:30【アーカイブ配信】2026/6/10～6/24（期間中は何度でも受講可能）
- 会場：日本アイアール(株) 本社セミナールーム（秋葉原駅 徒歩3分他）
- 定員：セミナールーム16名、オンライン30名
- 受講料：59,400円（税込）/1名（複数名受講割引あり）
- 講師：新井 一彦 講師（C&J 代表）
- 医薬品とは（定義、特殊性）
- 日本の法体系とGMP（GMP省令、薬局等構造設備規則）
- GMPとは何だろう？（5S、ソフトとハード、三原則）
- GMPの生い立ち（米国での始まり、日本GMPの位置付け）
- GMPは何を求めているのか？（改正GMP省令、条文構成、GMP事例集2022の活用）
- 医薬品関連企業が守るべきこと（コンプライアンス、品質保証）
- 違反時の影響（違反例、行政対応）
- 不正製造問題（承認書と実態の齟齬、行政処分例）
- 医薬品製造業許可の手続き（許可要件、権者、有効性）
- GMP適合性調査（調査内容、目的、指摘と対応、指摘事例の公表）
- GMP省令で規定される管理業務（品質システム、リスクマネジメント、文書・記録、教育訓練、逸脱・変更管理 等）
＜付録＞初任者が分かり難いグローバル基準（ICHガイドライン含む）や規制当局・業界団体の解説
想定対象
- これからGMPにかかわる方
- GMP経験1年未満の方
- 異動などでGMPの知識が必要になった方
- 教育担当として、基本から知識を復習したい方
- 直接医薬品を製造販売しない、関連設備・機器／原料・資材メーカーの方※上記以外の担当者も参加可能です。
日本アイアール株式会社
50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。
アイアール技術者教育研究所は、GMP未経験者・新任担当者や、医薬品製造所関連ビジネスでGMP対応に携わる方を対象に、GMP省令の基本と全体像を分かりやすく整理して学べる公開セミナーを開催します。
医薬品の品質と安全性を確保するため、製造現場では法令に基づくGMP対応が求められます。一方で、未経験者や新任担当者にとっては、解説書だけでは全体像をつかみにくく、「何が要求事項で、目的は何か」「どこから学べばよいか」が分からないことが課題になりがちです。本セミナーは、GMPの基本構造を整理し、実務に向けた理解の第一歩を支援します。
セミナー概要
- セミナー名：GMP超入門セミナー《GMP関連業務 未経験者／新任担当者向け》
- 形式：会場受講 / LIVE配信（Zoom）/ アーカイブ配信
- 開催日時：
【会場受講】【LIVE配信】2026/6/8（月）10:30～16:30【アーカイブ配信】2026/6/10～6/24（期間中は何度でも受講可能）
- 会場：日本アイアール(株) 本社セミナールーム（秋葉原駅 徒歩3分他）
- 定員：セミナールーム16名、オンライン30名
- 受講料：59,400円（税込）/1名（複数名受講割引あり）
- 講師：新井 一彦 講師（C&J 代表）
講座詳細
本セミナーでは、GMPに初めて携わる方がつまずきやすいポイントを押さえながら、GMP省令を中心に基礎から体系的に学びます。
セミナープログラム
- 医薬品とは（定義、特殊性）
- 日本の法体系とGMP（GMP省令、薬局等構造設備規則）
- GMPとは何だろう？（5S、ソフトとハード、三原則）
- GMPの生い立ち（米国での始まり、日本GMPの位置付け）
- GMPは何を求めているのか？（改正GMP省令、条文構成、GMP事例集2022の活用）
- 医薬品関連企業が守るべきこと（コンプライアンス、品質保証）
- 違反時の影響（違反例、行政対応）
- 不正製造問題（承認書と実態の齟齬、行政処分例）
- 医薬品製造業許可の手続き（許可要件、権者、有効性）
- GMP適合性調査（調査内容、目的、指摘と対応、指摘事例の公表）
- GMP省令で規定される管理業務（品質システム、リスクマネジメント、文書・記録、教育訓練、逸脱・変更管理 等）
＜付録＞初任者が分かり難いグローバル基準（ICHガイドライン含む）や規制当局・業界団体の解説
想定対象
- これからGMPにかかわる方
- GMP経験1年未満の方
- 異動などでGMPの知識が必要になった方
- 教育担当として、基本から知識を復習したい方
- 直接医薬品を製造販売しない、関連設備・機器／原料・資材メーカーの方※上記以外の担当者も参加可能です。
※このセミナーの詳細はこちら
https://nihon-ir.jp/seminar/gmp-super-introductory-training/
アイアール技術者教育研究所では、現場で求められる実務理解につながる学びを提供し、受講後に「社内で説明できる」「次の行動に移せる」状態を目指した教育コンテンツの充実に取り組んでまいります。
日本アイアール株式会社
50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。
◆会社HP：https://nihon-ir.jp/
◆アイアール技術者教育研究所：https://engineer-education.com/
〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町15－1 CYK神田岩本町3階
TEL：03-6206-4966