【自治体・地域連携 第４弾】教育DX「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！自治体提供プログラム」の新講座を長野県喬木村のたかぎスポーツクラブにて開講

ゲシピ株式会社

eスポーツを活用したメタバース教育スタートアップ企業のゲシピ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：真鍋 拓也、以下「ゲシピ」）は、自治体・地域コミュニティとの連携プロジェクト第4弾として、長野県下伊那郡喬木村の多機能型施設「みんなの広場 アスボ」内で活動する、一般社団法人たかぎスポーツクラブ（以下「たかぎスポーツクラブ」）にて教育DXプログラム「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！ 自治体提供プログラム（仮称）」の新講座を開講いたしました。

◼︎約1年の準備期間を経て、「英語 × デジタルマナー」を学ぶ新講座が開講

ゲシピとたかぎスポーツクラブでは、昨年より約1年間にわたり同クラブ内で開講する講座内容の検討を重ねてまいりました。夏休みの体験講座等を通じて参加者を募り、この度、新設された「クリエイト部門」における土曜・日曜の小学生向けプログラムとして、教育DXプログラム「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！自治体提供プログラム（仮称）」を本格開講いたしました。



ゲシピが提供する「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！」の自治体・地域コミュニティ連携プロジェクト第4弾となる本プログラムは、教育の地域格差などの自治体が抱える課題を、DXの力で解消し、どんな場所からでも最新の教育機会にアクセスできる環境を実現しています。



現在、地域拠点や学校を活用した新しい学びの形として、全国の自治体に広がり始めています。オンラインゲームを通じて、コーチや参加者同士が英語で会話を行いながら、生きた英語力を身に付けるとともに、次世代に必須となる「デジタルマナー」の習得も目指します。

■本講座の3つの特長

1. 夢中が学びに変わる、圧倒的な没頭感 ：子どもたちに人気のオンラインゲームを教材として活用。共通の興味を入り口にすることで、従来の英語学習への心理的ハードルを下げ、楽しみながら自然に発話を促します。

2. 生きた英語と「デジタルマナー」を習得：ネイティブやバイリンガルの講師による少人数レッスン（最大7名）を実施。ゲーム内での協力プレイを通じ、実践的な英語力だけでなく、現代社会で必須となる「デジタルマナー（相手を尊重する態度やネットリテラシー）」や協調性を育みます。

3. いつもの場所で、最新の学びを： パソコンや周辺機器などの必要な機材はすべて施設側（みんなの広場 アスボ）で完結。家庭での機材準備や通信環境の心配をすることなく、慣れ親しんだ地元の施設で最先端のデジタル教育を受けることができます。

◼︎講座の概要について

◼︎頻度・時間：週1回 60分

◼︎クラス定員：最大7名

◼︎開講曜日：土曜日、日曜日

◼︎参加対象：たかぎスポーツクラブ会員および周辺自治体からの参加者

◼︎会費：

・月会費：6,700円(税込)

・年会費：5,000円

◼︎その他：端末等は施設側で準備するため必要な準備などはございません

お申し込み・お問い合わせは、たかぎスポーツクラブ窓口までご連絡ください。

お申し込み・お問い合わせはこちら :https://takagi-sportsclub.jimdofree.com/

◼︎ゲームの時間を、学びの時間に。「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！」とは

「eスポーツ英会話(R)︎(※1) eスピ！(※2)」は、ゲームの世界で学ぶオンライン英語コミュニケーションレッスンです。英語でのアウトプット（発話）に特化しており、英語を使うことに自信がつき英語脳を習得できるプログラムとなっています。これまでに50万回以上の受講実績がある人気のeスポーツ教育プログラムです。

⚫︎公式サイト : https://esports-english.jp/(https://esports-english.jp/)

⚫︎公式instagram: https://www.instagram.com/esports_english_official/

⚫︎サービス紹介動画 : https://www.youtube.com/watch?v=ZHsaFRklt7s

(※1)eスポーツ英会話、eスポーツイングリッシュ、eスポーツ英語は、ゲシピ株式会社の登録商標です。

(※2)eスピ！は、ゲシピ株式会社が登録商標出願中です。

◼︎ゲシピ株式会社について

人生をもっと主体的に生きる、多くの選択肢があり自ら選ぶことができる、誰でもそんな生き方ができる世界を実現したい。eスポーツ・バーチャル世界で、楽しくてわかりやすい教育を展開することで、一人ひとりの可能性を広げる、そんな手助けができると考えています。日本発、世界中が喜んで学びたくなる、メタバース教育コンテンツを提供してまいります。

- 代表者：代表取締役 真鍋 拓也- 本社所在地：東京都中央区八丁堀2-11-7 MC八丁堀ビル6階- 資本金：1億円- 設立：2018年1月- 事業内容：eスポーツを活用したメタバース教育企業- コーポレートサイト：https://gecipe.co.jp/