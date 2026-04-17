豊洲から世界へ ― Global Leap International School 開校式レポート

株式会社キカガク

当日は、多くのお子さまたちと保護者の皆様が国際連合大学にお集まりくださいました。新たな門出をご家族の皆さまとともにお祝いできたことをとても嬉しく思います。

Highlights of the Day

理事長 和泉正倫より――「ワクワクする気持ちが、あなたの宝物」

最初に登壇した和泉理事長は、開校の喜びを語りました。スピーチの中で子どもたちに向けて "Do you like animals? Do you like bugs? Do you like trains?" と問いかけると、元気いっぱいの "Yes!" が返ってきて、会場は温かい雰囲気に包まれました。

"That feeling is your treasure. So please find the things that make you excited. We are in Shibuya, but our school is in Toyosu. From there, we go to the whole world. One day, you will go out to the world. We want our children to think, to connect, to live, not just in Japan."

「このワクワクする気持ちがあなたの宝物です。ぜひ、自分がワクワクするものを見つけてください。式典は渋谷で行っていますが、学校は豊洲にあります。そこから世界全体へとつながっています。いつかみなさんが世界へ飛び出していく日を心から楽しみにしています。子どもたちには、考え、人とつながり、日本だけでなく世界を舞台に生きていってほしいです。」

この学校はまだ開校したばかりですが、これから保護者の皆さまとともに歩み、子どもたちと一緒に大きくなっていきたい ― その想いを込めてスピーチを締めくくりました。

運営会社（株式会社キカガク）社長 大崎将寛より――「新しいからこそ、ともに育てていける学校を」

続いて登壇した大崎社長は、特別な日を皆様とお祝いできることの喜び、そして学校への想いを述べました。

"We want children to learn knowledge, of course, but we also want them to learn how to think, how to communicate, and how to try new things. Because this is our first year, some of you may feel a little worried. We understand that. But being new also means that we can be flexible. At the same time, we always remember our responsibility. Your children's safety, growth and happiness are the most important things to us. we hope to build this school together with you."

「知識を学ぶことはもちろん大切ですが、考える力・伝える力・新しいことに挑戦する力も育てていきたいと考えています。開校初年度ということで、ご不安を感じていらっしゃる方もいるかもしれません。そのお気持ちはよく理解しています。ただ、新しいからこそ柔軟でいられます。同時に、私たちは常に責任の重さを忘れません。お子さまたちの安全・成長・幸せが、私たちにとって何より大切なことです。皆さまと一緒に、この学校をつくっていきたいと思っています」

子どもたちの安全と成長を最優先に、保護者の皆さまと協力しながら学校を育てていくという大崎社長の言葉に、会場から温かい拍手が送られました。

笑顔あふれる式典の締めくくり

スピーチの後には学校紹介のショートムービーを上映し、子どもたちは画面に目を輝かせていました。

続いて Head of School の中田知宏より教職員を紹介しました。

IBコーディネーターを務める副校長 Valarie 先生をはじめ、K2・K3・K4の各クラスを担当する教員チームをご紹介いたしました。

式の最後には、学年ごとに集合写真を撮影しました。雨の中にもかかわらず、子どもたちの笑顔と保護者の皆さまの温かなまなざしがとても印象的でした。

Our journey has just begun

この開校式は、私たちにとってもかけがえのない一日となりました。

豊洲から世界へ――子どもたちの可能性を皆さまとともに広げていけますよう、教職員一同精一杯取り組んでまいります。

Global Leap International School の今後の歩みと子どもたちの成長をを、ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです。

お問い合わせ

メール、電話、グローバルリープ公式 LINE にてお問い合わせを受け付けています。ご入学について、学校見学会について等、ご質問がありましたらお気軽にご連絡ください。

(メール)️ internationalschool@kikagaku.co.jp

03-5859-0642（グローバルリープインターナショナルスクール）

💬 Global Leap 公式 LINE(https://liff.line.me/2006483092-8AgA4djD/landing?follow=%40300xmupw&lp=iMmFxl&liff_id=2006483092-8AgA4djD)

詳細はこちら資料請求 :https://global-leap-international.com/request?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=opening_ceremony&utm_content=0416学校見学会 :https://global-leap-international.com/information-session?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=opening_ceremony&utm_content=0416

スクール概要

グローバルリープインターナショナルスクールは 2026 年 4 月、豊洲で開校予定の先端国際プリスクールです。国際カリキュラムに基づく探究学習や STEAM 教育、AI 時代に対応したカリキュラムで、子どもの好奇心を育て、世界で活躍できる力を養います。

【概要】

代表者：理事長 和泉 正倫

設立 ： 2025 年 1 月 8 日

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-1-9 豊洲セイルパーク 2F

URL ：https://global-leap-international.com/(https://global-leap-international.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=opening_ceremony&utm_content=0416)

運営会社概要

株式会社キカガクは、DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する教育と人材育成を専門とする企業です。AI・機械学習の分野において、革新的な教育コンテンツを提供し、多くの企業や個人に価値ある学習体験を届けています。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 大崎 将寛

設立 ： 2017 年 1 月 17 日

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-6-4 渋谷イーストプレイス 4F

URL ： https://www.kikagaku.co.jp(https://www.kikagaku.co.jp/)