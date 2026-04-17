【世界の強豪が福岡に集結】「サニックスワールドラグビーユース交流大会2026」開催！

株式会社サニックスホールディングス

株式会社サニックスホールディングス（本社:福岡県福岡市博多区/代表:宗政 寛）は、世界各国の次世代を担う若きラグビープレーヤーたちが技術と文化の交流を深める国際大会「サニックスワールドラグビーユース交流大会2026」を、グローバルアリーナ（福岡県宗像市）で開催いたします。

本大会は2000年の初開催以来、今年で27年目を迎えます。今年は、男子16チーム、女子8チームが福岡に集結。ラグビー王国ニュージーランドの王者をはじめ、世界各地の強豪校と日本のトップチームが激突する、高校ラグビー界最高峰の国際大会です。

■大会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/25581/table/139_1_e138ccbf960a9f5f7b1039bd4cd4c674.jpg?v=202604171151 ]

■参加チーム一覧

【男子：16チーム】

- 海外（8）：ダウンランズ カレッジ（豪）、ジェングオ ハイスクール（台湾）、エクセター カレッジ（英）、ラトゥ カダヴレヴ スクール（フィジー）、ウィンドフック ジムナジウム（ナミビア）、ロトルアボーイズ ハイスクール（NZ）、フィールディング ハイスクール（NZ）、トゥポウ カレッジ（トンガ）- 国内（8）：桐蔭学園（神奈川）、京都成章（京都）、東海大大阪仰星（大阪）、大阪桐蔭（大阪）、天理（奈良）、東福岡（福岡）、佐賀工業（佐賀）、大分東明（大分）2025年大会優勝、大阪桐蔭高等学校

【女子：8チーム】

- 海外（4）：ザ グレニー スクール（豪）、ワージング カレッジ（英）、クイーン マーガレッツ スクール（カナダ）、マヌクラ（NZ）- 国内（4）：関東学院六浦（神奈川）、四日市メリノール学院（三重）、追手門学院（大阪）、福岡ラグビーフットボールクラブ（福岡）2025年大会優勝、関東学院六浦高等学校■国境を越えた「若き才能」の育成と交流

大会は、ラグビーを通じて次代を担う青少年たちの健全な育成と、国際相互理解を深めることを目的としています。27年にわたり継続してきたこの大会から、その後、各国代表としてワールドカップ等の世界の舞台でプレーする若き才能が数多く飛び立っていきました。歴史ある本大会は、現在、心技体を高レベルで備えたスタープレーヤーとなるための「登竜門」となっています。

■世界レベルの興奮と快適な観戦環境- 世界最高峰のプレーを間近で：ニュージーランドの王者「ロトルアボーイズ」や、日本の花園3連覇「桐蔭学園」など、世界と日本のトップチームによるハイレベルな試合をライブで体感できます。- 特別な観戦体験「プレミアムシート」：会場では、お食事を楽しみながらゆったりと試合を観戦できる特別席をご用意。贅沢な環境でラグビーに没入いただけます。- アクセスも快適：天神・博多から会場（グローバルアリーナ）まで直接向かえる「アクセスツアーバス」を運行し、ご家族や遠方からのファンの方もスムーズにご来場いただけます。■PR- 4月20日（月）～5月3日（日）にかけて、福岡県内JR二日市駅から門司港駅までの計35駅で大会ポスターを掲示し、博多駅内の大型ビジョンで30秒CMを放映することで、地域一体となって大会を盛り上げます。- スコットランドからジョージ ワシントンズ カレッジ バグパイプバンドも来日し、もう一つの参加チームとして演奏で大会を盛り上げます。

【大会ホームページ】

https://wryt2026.sanix-worldrugbyyouth.com/

株式会社サニックスホールディングス

【東証上場 証券コード4651】ホームページ https://hd.sanix.jp/

1975年創業。「次世代へ快適な環境を」を企業理念とし、環境とエネルギーに関する事業に取り組んでいます。戸建住宅・集合住宅の衛生管理・設備保全から、太陽光発電の調達・販売・施工、産業廃棄物の燃料化および当燃料による発電事業、電力小売まで、多岐にわたる事業を通じて脱炭素社会ならびに資源循環型社会の実現に貢献してまいります。また、スポーツを通じた青少年の健全育成・国際交流にも注力しています。