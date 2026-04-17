新色が登場！人気のリボンジュエリーシリーズの予約会が【e.m. WEBSHOP】【e.m.zozotown】にてスタート

イー・エム・デザイン株式会社

ジュエリーブランド【e.m.】を運営するイー・エム・デザイン株式会社は、e.m. WEBSHOPにて2026年4月17日(金)～4月21日(火)、e.m.zozotownにて2026年4月17日(金)～4月23日(木)の期間で「LOVE BY e.m. リボンジュエリー予約会」を開催します。

商品ラインナップ

LOVE BY e.m. リボンジュエリー予約会ピアス※シングル〈新色〉ブラック\4,400、レッド\7,700〈定番色〉シルバーカラー\4,400、ピンク\6,600、イヤーカフ※シングル〈新色〉ブラック\5,500、レッド\8,800〈定番色〉シルバーカラー\5,500、ゴールドカラー\5,500、ピンク\7,700 すべて税込

コーディネートに取り入れやすいミニマルなサイズで人気のミニリボンジュエリーに、定番のシルバー・ゴールド・ピンクの3色に加え、レディライクなレッド、クラシカルなブラックが仲間入りしました。

ピンキーリング〈新色〉ブラック\5,500、レッド\8,800〈定番色〉シルバーカラー\5,500、ゴールドカラー\5,500、ピンク\7,700 すべて税込

小指にリボンをきゅっと結んだような、心をときめかせるピンキーリング。

新色のブラックやレッドは指先の控えめなアクセントにも。

イヤーカフ※シングル・左耳用〈新色〉ブラック\8,800、ピンクゴールドカラー\8,800〈定番色〉シルバーカラー\8,800、ゴールドカラー\8,800、ピンク\13,200 すべて税込

また、耳元を可憐に彩るリボンイヤーカフには、ピンクゴールドカラーとブラックの新色が登場。

甘くなりすぎず、上品にまとまるシックなカラーです。

その他、下記含む人気の一部定番デザインも今回の期間中に予約可能です。

予約可能ページ

e.m. WEBSHOP(https://www.em-grp.com/collections/love-by-e-m-ribbon-motif)

e.m.zozotown(https://zozo.jp/women-shop/em/)

開催スケジュール

e.m. WEBSHOP(https://www.em-grp.com/)

4月17日(金)～4月21日(火)



e.m.zozotown(https://zozo.jp/women-shop/em/)

4月17日(金)～4月23日(木)

ブランドについて

e.m.デザイナー 仲谷英二郎/飛田眞義

公式Instagram：e.m.__official(https://www.instagram.com/e.m.__official/)

カンパニーサイト：https://em-grp-company.com/

ブランドサイト：https://www.em-grp.com/

1996年、仲谷英二郎、飛田眞義によって設立されたジュエリーブランド 『e.m.』。

「“想像（Imagination）”と“創造（Creation）”で世界中をHAPPYにする」というビジョンのもと

企業理念にはブランド設立から変わらず“みんながよろこぶモノづくり”“ありそでなさそなモノづくり”を掲げています。

ジュエリーは形のあるモノですが、それを手に入れることで得られる「気持ち」は形のないモノ。

形ある最高のモノを作りながら、形にはならない「あなたのよろこび」も作りたい。

それが、e.m.の考えるモノづくりです。日本のクリエーターブランドとして 永続的に存在することで、時代、世代を超え目標とされるブランドとして日本のモノづくりに貢献し、世界中に幸せの象徴を提供し続けます。