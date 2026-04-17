大阪・心斎橋に、蜂蜜とオーガニック洋菓子の新ブランド誕生【L’ATELIER DU MIEL TORII × shodai bio nature】

株式会社やまと蜂蜜

創業81年の株式会社やまと蜂蜜（本社：奈良県、代表：鳥居 大嗣）は、蜂蜜を活かした上質なオーガニック洋菓子と蜂蜜のブランド「L’ATELIER DU MIEL TORII（ラトリエ・ドゥ・ミエル・トリイ）」を、2026年4月25日（土）、クオーツ心斎橋 地下2階にグランドオープンいたします。

L’ATELIER DU MIEL TORIIは、長年培ってきた蜂蜜の知見と品質へのこだわりをもとに誕生した新ブランドです。

蜂蜜を主役に据えたオーガニック洋菓子や蜂蜜商品を展開し、「自然にやさしく、体にやさしい」をコンセプトに、素材本来の魅力を生かした上質な味わいを提案します。

出店概要

ブランド誕生の背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117789/table/12_1_575ce0c3ebaee120ff108e4a282edb5f.jpg?v=202604171151 ]

L’ATELIER DU MIEL TORIIは、創業81年の株式会社やまと蜂蜜が手掛ける、蜂蜜を主役としたオーガニック洋菓子・蜂蜜専門店です。



長年にわたり蜂蜜と向き合ってきた知見と品質へのこだわりをもとに、蜂蜜の新たな魅力を届けるブランドとして誕生しました。

春日大社原始林の麓で育まれた蜂蜜や、自然素材への深いこだわりがあります。



本ブランドでは、「神々の森から生まれる、蜜の菓子工芸」 を掲げ、オーガニック素材のみで仕立てたスイーツと、蜂蜜そのものの魅力を楽しめる商品を展開しています。

さらに、shodai bio natureとのコラボレーションにより誕生したブランド として、自然素材を大切にする美しい世界観を一貫して発信してきました。



やまと蜂蜜が長年向き合ってきた“蜂蜜”という素材の魅力を、現代の感性で再編集し、ギフトとしても、自分へのご褒美としても選ばれる新たな価値へと昇華しています。

商品紹介

店頭では、蜂蜜の魅力を生かした洋菓子や蜂蜜商品を展開予定です。

華やかな見た目と上質感を兼ね備えた商品は、心斎橋 洋菓子を探す方、蜂蜜スイーツを楽しみたい方、ギフトを探している方にもおすすめです。

■蜂蜜とミルティペタル商品イメージ

蜂蜜と花粉を使った6色の花びらのチョコレート。

身体に優しい素材にこだわり着色料を使用しない素材本来の優しい色合いです。

・苺/花粉、蜂蜜、木苺パウダー

・有機抹茶/花粉、蜂蜜、前茶

・紅茶/花粉、蜂蜜、ジャスミン花弁

・マンゴー/花粉、蜂蜜、柚子皮

・ミント/花粉、蜂蜜

・木苺/花粉、蜂蜜、薔薇花弁

■蜂蜜フィナンシェ詰め合わせ商品イメージ

上質な有機米粉と有機玄米粉を使用した、グルテンフリーのフィナンシェ詰め合わせです。 ふんわりと軽い口当たりの生地へ、素材の風味を活かした4種類のフレーバーをご用意しました。

・蜂蜜

・ピスタチオ

・チョコレート

・ほうじ茶

■蜂蜜バウムクーヘン商品イメージ

上質な有機米粉と有機玄米粉を使用した、グルテンフリーの蜂蜜バウムクーヘンです。

■奈良県産春日山はちみつ 「山藤」商品イメージ

1300年にわたり人の手が入ることなく守られ続けてきた、春日山原始林の麓に自生する山藤の花から、短い期間だけ採れる希少な蜂蜜。

グランドオープン記念キャンペーン

グランドオープンを記念し、店頭で商品をご購入のうえ、会員登録いただいたお客様限定で、はちみつをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

数量限定でのご用意となり、なくなり次第終了となります。

ブランドの象徴でもある“はちみつ”を通じて、L’ATELIER DU MIEL TORIIの魅力をより身近に感じていただける機会を提供いたします。

オンラインストアについて

L’ATELIER DU MIEL TORIIでは、店舗オープンに先駆けて公式オンラインストアを展開しています。

遠方のお客様や、ご来店後に再購入をご希望のお客様にも、ブランドの世界観とともに商品をお届けできる環境を整えています。

オンラインストアでは、蜂蜜を活かしたオーガニック洋菓子や蜂蜜商品を取りそろえ、ご自宅で楽しむ特別なひとときから、大切な方へのギフトまで、幅広いニーズに対応しています。

店舗での出会いをきっかけに、オンラインでも継続してブランドをお楽しみいただける導線を設けることで、より多くのお客様にL’ATELIER DU MIEL TORIIの魅力を届けてまいります。

公式オンラインストアはこちら：

https://latelierdumieltorii.jp/(https://latelierdumieltorii.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=grand_open_20260425)

ブランドロゴ

今後の展開と想い

L’ATELIER DU MIEL TORIIは、蜂蜜を主役とした洋菓子と蜂蜜のブランドとして、今後さらなる発展を目指してまいります。

創業81年の株式会社やまと蜂蜜が長年培ってきた知見と品質へのこだわりを礎に、蜂蜜の魅力をより多くの方に伝える商品づくりを進めるとともに、オーガニック素材を活かした上質なおいしさと、贈る喜びを感じられるブランド体験を提案してまいります。

また、心斎橋の実店舗を起点に、公式オンラインストアを通じて全国へとブランドの魅力を発信し、日常のご褒美から大切な方へのギフト、さらには観光・インバウンド需要まで、幅広いお客様に選ばれるブランドを目指します。

「自然にやさしく、体にやさしい」という想いのもと、蜂蜜スイーツの新しい価値を届けるブランドとして、今後も歩みを進めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社やまと蜂蜜

所在地：奈良県奈良市田中町324番地

代表者：代表取締役社長 鳥居 大嗣

創業：1945年

ホームページ：https://www.yamato-honey.co.jp/