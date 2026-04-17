「わくわく海体験FEVER！飯塚オートにミニ水族館がやってくる！produced by OddsPark」4月29日（水・祝）に開催！

オッズ・パーク株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」（https://www.oddspark.com/）を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下オッズ・パーク）は、2026年4月29日（水・祝）に飯塚オートレース場で「わくわく海体験FEVER！飯塚オートにミニ水族館がやってくる！produced by OddsPark」を開催します。当日は、オッズ・パークが協賛する「オッズパーク presents SG 第45回オールスター・オートレース」の最終日であり、レース観戦の合間もご家族でお楽しみいただけるよう、会場内では体験型コンテンツ「ミニ水族館」を展開します。オートレース場にいながら、生き物たちとのふれあいや観察を通じて、楽しみながら学べる体験をお届けします。

■イベント内容

本イベントは、「見て、触れて、学べる！」をコンセプトとした体験型コンテンツです。会場内には、サメやエイに実際に触れることができる「タッチプール」をはじめ、ウーパールーパーやチンアナゴ、カクレクマノミなど、個性豊かな生き物を展示した水槽エリアを展開。普段なかなか出会えない海や水辺の生き物たちを間近で観察することができます。また、金魚すくい体験やワークショップなどの参加型プログラムも実施し、お子さまから大人まで楽しみながら生き物や自然への理解を深めていただけます。

専門スタッフによるサポートのもと、安全面や衛生面にも配慮した運営を行い、安心してご参加いただける環境を整えています。

「オッズパーク presents SG 第45回オールスター・オートレース」の最終日は、レース観戦とあわせて、ぜひご家族で特別な体験をお楽しみください。

■イベント概要

■オッズ・パーク株式会社について

※実施イメージ- イベント名：わくわく海体験FEVER！飯塚オートにミニ水族館がやってくる！produced by OddsPark- 日 時：2026年4月29日（水・祝） 14:00（開門）～20:30- 場 所：飯塚オートレース場 正面階段横付近（福岡県飯塚市鯰田147）- 内 容：1．水槽で楽しむミニ水族館ウーパールーパー、チンアナゴ、カクレクマノミ（ニモ）など、さまざまな生き物をご覧いただけます。2．サメとエイのタッチプール背中をやさしくなでることで、肌の質感や泳ぐ姿を間近で観察いただけます。3．金魚すくい体験（対象：3歳～小中学生まで／先着150名様）※すくった金魚のお持ち帰りはできません。4．「メダカのお家」ワークショップ（対象：3歳～小学生まで／先着50名様）小さなプラケースに好きな色の砂利や水草、石を配置し、メダカのお家をレイアウトする体験です。最後に、お気に入りのメダカを1匹選んでお家に迎え入れることができます。※生き物の体調により展示内容が変わる場合がございます。- そ の 他：どなたでもご参加いただけます

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

- プレスリリースに掲載されている会社名、サービス名などは各社の登録商標または商標です。- プレスリリースに掲載されている内容、サービス、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。