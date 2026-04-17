5月12日（火）慶應丸の内シティキャンパスで開催される「夕学講演会」に関通・代表取締役会長 達城久裕が登壇

株式会社関通

物流とITオートメーション、セキュリティ事業を展開する関通ホールディングス株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：達城 利卓、以下「関通」）は、2026年5月12日（火）に慶應丸の内シティキャンパスで開催される「夕学講演会」において、代表取締役会長 達城久裕が登壇することをお知らせいたします。

申し込みはこちらから（事前登録制）

https://www.sekigaku.net/sg/reserve/lecture

■夕学講演会とは

『夕学（せきがく）講演会』とは、慶應義塾の社会人教育機関である慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）が主催する定例講演会です。多彩なジャンルから講師を招き、前期（4月～7月）、後期（10月～2月）の期間に各15講演、年間で30講演を開催しています。

・興味・関心がある領域の知識を身につけたい、教養を深めたい方

・仕事に関連する分野の動向を知り、方向性を見極めたい方

・第一線で活躍する研究者や経営者、文化人、ジャーナリストたちの話を聞いてみたい方

にお勧めの講演会となります。

■講演内容

「ランサムウェアからの復活。その時、経営者に問われた「意思決定」の本質」

「うちは大丈夫だろう」―その慢心が経営を揺るがす事態を招きます。

2024年9月、ランサムウェア攻撃で基幹システムが全面停止した株式会社関通。

代表の達城自らが、被害発生から復旧まで下し続けた数百もの経営判断の裏側を公開します。

いかに組織を動かし、事業継続へと導いたのか。実体験に基づく意思決定のリアルとともに、当事者だからこそ語れる「今、経営者がすべきこと」を包み隠さずお話しいたします。

■セミナー登壇概要

【名 称】夕学講演会

【日 時】2026年5月12日（火）18:30～20:30（開場18:10）

【会 場】新丸ビル9階 新丸コンファレンススクエア

【主 催】慶應丸の内シティキャンパス

〒100-0005

東京都千代田区丸の内2-5-2三菱ビル10階 株式会社 慶應学術事業会

http://www.keiomcc.com/

【受講料】有料（事前予約制）

【詳 細】https://www.sekigaku.net/sg/reserve/lecture

■登壇者プロフィール

関通ホールディングス株式会社

代表取締役会長 達城久裕

1960年生まれ。創業以来40年以上、EC物流のパイオニアとして業界を牽引してきた。座右の銘「準備・実行・後始末」に基づき、物流DXや倉庫管理システム（WMS）の開発・展開など、時代の変化を先取りした柔軟な経営で事業を拡大。2024年には大規模なサイバー攻撃という未曾有の危機に直面するも、迅速な意思決定により事業を継続・復活させた経験を持つ。現在は、自社の経験を社会に還元するため、「サイバーガバナンスラボ」を設立し、企業のセキュリティ対策やガバナンスの向上に取り組む。「転んでもただでは倒れない」という精神で、今も新たな道筋を示し続けている。

■関通ホールディングス株式会社について

関通ホールディングス株式会社は2026年4月1日より、株式会社関通からホールディングス体制へと移行いたしました。

【社 名】関通ホールディングス株式会社（東証グロース上場）

【所在地】兵庫県尼崎市西向島町111-4

【代表者】代表取締役会長：達城久裕 代表取締役社長：達城利卓

【創 業】1986年4月

【事 業】物流事業・ITオートメーション事業・セキュリティ対策事業

【U R L】ホールディングス：https://www.kantsuhd.com/

サービスサイト ：https://www.kantsu.com/