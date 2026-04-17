Minimal、最短1分で完売の“幻のクッキー缶”が期間限定で増産決定。チョコレート専門店だからこそ実現した、カカオを丸ごと味わい尽くす、多彩な6種のクッキー缶。

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、発売以来即完が続く「チョコレートクッキー缶（6種詰め合わせ）」を、期間限定で増産します。

「最短1分で完売」を記録した、2年間即完売が続くクッキー缶

品質の維持と供給体制の強化を両立し、期間限定で待望の増産

オンラインストアでの数量限定販売のたびに即完売を記録し、多くのお客様にお待ちいただいていた「6種のクッキー缶」ですが、このたび製造体制を調整・強化し、期間限定で増産して販売できることとなりました。

本商品は、2023年7月のクラウドファンディングの返礼品として登場し、開始当日わずか1日で約700万円の支援を達成しました。

カカオ豆からチョコレート、そしてクッキーになるまで、すべての工程を職人の手仕事で仕上げるため、製造には多大な時間を要します。一時は製造拠点である「Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵店」の営業日を調整して製造にあたってまいりましたが、想定を上回る反響により継続的な販売が困難となり、一時販売を休止する時期もございました。

販売休止中も、お客様から再販を希望する熱烈なメッセージを多数いただいたことを受け、2024年4月より数量限定での販売を再開。

以降約2年間、即完売が続き、最短1分で完売する状況が続いております。こうした状況を受け、この度、品質を維持したままお届けできる数量を増やすべく、製造体制の調整・強化を行い、期間限定での増産を決定いたしました。

▼「チョコレートクッキー缶（6種詰め合わせ）」商品情報

【価格】6,490円(税込)

【販売チャネル】オンラインストア

【商品ページ】https://mini-mal.tokyo/collections/chocolate-sweets/products/100000000917

※増産しての販売は、2026年4月21日昼12時より開始予定

試作・調整回数は100回以上。手仕事で1枚1枚丁寧におつくりする、カカオを丸ごと楽しむチョコレートクッキー缶の開発秘話

6種のクッキー缶の開発にあたり、数多くのクッキーを試食しながら、「美味しい“クッキー缶”とは何か」をチームで日々議論を重ねました。

食べ飽きることなく、そして食べ終えたあとも「また食べたい」と思っていただけるよう、すべてのクッキーに一律で“チョコレート”を使うのではなく、“カカオ”をさまざまな形で活かし、バラエティ豊かな楽しさを目指しました。

そして完成したのが、「カカオの果肉」、カカオ豆を砕いた「カカオニブ」、そして「ココア」と「チョコレート」を使用した、カカオを丸ごとお楽しみいただける、Bean to Barチョコレート専門店ならではのクッキー缶です。

全体のバランスを重視しているため、ひとつの味わいや見た目が決まったあとでも、他のクッキーに調整が生じた場合には、既に決定したものも再度見直しを行います。その結果、試作・調整の回数は100回以上に及びました。

・6種の味わいの軸となる1枚、じゅわっとチョコレートが広がる「ディアマンショコラ」

チョコレートらしさをしっかりと味わえるクッキーであり、6種の中でも軸となる一枚が「ディアマンショコラ」です。チョコレートそのものの風味を最大限に引き出すため、生地がクッキーとして成立する限界の分量までチョコレートを配合しました。

カカオ豆は、ナッツのような風味が特徴のガーナ産とハイチ産をブレンドし、カカオ由来のナッツのようなコク深い風味を感じるチョコレートに仕立てました。

一般的にはココアを使用することが多い中で、本品ではココアではなくチョコレートそのものを使用しています。本来、チョコレートをそのまま練り込むと、食感の変化や焼成時の香りの劣化、型崩れなどが起こりやすく、非常に扱いが難しい素材です。こうした課題に対し、試作と調整を重ねることで、理想の食感と味わいのバランスを追求しました。

・フルーティなカカオの果肉が楽しめる「パルプジャムクッキー」

甘酸っぱい味わいのカカオの果肉「カカオパルプ」を使った軽やかな1枚です。カカオパルプは砂糖を少なめでジャムに仕上げることで、パルプそのものの爽やかでフルーティな味わいを楽しめるよう仕上げました。フルーティな味わいに相性の良いサクフワ食感の軽やかなクッキーと合わせてお楽しみください。

・ナッツの食感が楽しい「ヘーゼルナッツクッキー」

ココアを使ったクッキー生地に、カカオ由来のナッツのような風味を感じるチョコレートチップを混ぜ込みました。さらに相性の良いヘーゼルナッツをあわせることで、チョコレートとヘーゼルナッツそれぞれの食感と相性をお楽しみいただけます。

・カカオ豆を砕いたニブ入りの「カカオニブフロランタン」

チョコレートサブレに、香ばしいフィリピン産のカカオニブを使ったヌガーをトッピング。ザクザクとしたサブレからヌガー、そしてカリカリとしたニブと、口の中でうつろう食感や味わいをお楽しみください。

・ホワイトチョコレートも使った「クッキーサンド」

サクサクで口溶けのよいココアクッキーに、ホワイトチョコレートクリームをサンドしました。食べごたえがありながら軽やかな甘さと口溶けをお楽しみください

・メレンゲの軽い食感を楽しむ「カカオニブスナック」

フルーティな風味が特徴のマダガスカル産カカオニブをアクセントに使ったメレンゲスナックです。サクサクと軽い食感のメレンゲとカリカリのニブ、そして心地よく抜ける香りをお楽しみください。

ぜひこのこだわりが詰まったクッキー缶を、店舗にいらっしゃることがなかなか難しい方も含めた、全国各地多くの皆さまにお届けできれば嬉しく思います。

ショコラティエ・パティシエ含む、カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続累計103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Minimal The Edition 仙川

住所：東京都調布市仙川町3丁目1-17 フォレストスクエア仙川 1F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：京王電鉄京王線 仙川駅 徒歩2分

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X：https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook：https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts