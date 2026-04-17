株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、客室清掃管理システム「Jtas」の導入を拡大

株式会社Edeyans

株式会社Edeyans（東京本社：東京都中央区、代表取締役社長：片山 裕之、以下「Edeyans」）は、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：金田 佳季、以下「SPW」）が運営するホテル事業所において、客室清掃領域のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するハウスキーピング・オペレーティング・システム「Jtas -ジェイタス-」（以下、「Jtas」）の導入を進めています。

背景：インバウンド需要の拡大と、求められる「清掃DX」

昨今、宿泊業界においては、インバウンド（訪日外国人旅行者）需要の急激な回復や国内旅行の活性化により、稼働率が高水準で推移しており、お客様へ快適な滞在を提供し続けるための「オペレーション品質」の重要性が増しています。一方で、生産年齢人口の減少に伴う人手不足は業界全体の課題であり、特にホテルの品質を支える「客室清掃（ハウスキーピング）」領域においては、業務効率化とスタッフの労働環境改善が急務とされています。

従来のアナログな管理手法（紙の台帳や電話連絡）では、リアルタイムな情報共有が難しく、フロントと清掃現場の連携に多くの時間を要していました。SPWではこれらの課題解決に向け、テクノロジー活用を積極的に推進されており、その基盤システムとしてEdeyansの「Jtas」が採用され、導入エリアが全国へと広がっております。

導入の経緯：現場の声から生まれた「進化するシステム」

SPWにおける「Jtas」の導入は、システムありきの導入ではなく、現場の課題解決を最優先にした「実証」の積み重ねによって進められました。

1. ファーストカスタマーとしての実証開始（2022年）

SPWには「Jtas」のファーストカスタマーとして、開発の初期段階からご活用いただきました。「東京ベイ潮見プリンスホテル」での初導入時には、実際のハウスキーピング業務における使い勝手や、既存オペレーションとの適合性について、数ヶ月にわたる綿密な実証実験が行われました。

2. フィードバックによる機能改善と都内展開

現場スタッフの皆様から頂いた「より使いやすく、より効率的に」という具体的なフィードバックに対し、Edeyansが迅速な機能アップデートを行うことで、システムは現場に即した形へと進化しました。このプロセスを通じて、ホテルスタッフと清掃会社双方の業務効率化、およびペーパーレス化への貢献が実証され、同年中に都内の主要4事業所へと導入が拡大されました。

3. 全国への展開加速（2023年～現在）

都内事業所での確かな導入効果を受け、2023年よりSPW本社のご協力のもと、全国の事業所への「Jtas」展開が本格化しました。ラグジュアリーから宿泊特化型まで、多様なブランドカテゴリーのオペレーションに対応できる柔軟性が評価され、順次導入が進められております。

現在の導入状況と成果

現場主導で始まった取り組みは、現在ではSPWのハウスキーピング領域の重要なインフラとして定着しています。

各社代表コメント

【主な導入効果】- ペーパーレス化の実現： 紙の清掃指示書（インジケーター）を廃止し、タブレット/スマートフォンでの管理へ完全移行。資源削減とともに、紛失リスクや保管コストを削減。- 清掃に関する集計業務の効率化： 清掃会社ごとに計算・管理が必要な集計業務において、専用機能を開発し、大幅な業務効率化とヒューマンエラーの防止を実現。- 多言語対応による負担軽減： 多国籍化する清掃スタッフに対し、Jtasの多言語機能がスムーズな業務理解を支援。教育コストの削減に寄与。株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド オペレーション部長 中野 忠昭 様

お客さまに安全・安心で快適な滞在を提供し、品質を維持・向上させるためには、客室清掃現場のDX化が不可欠であると考え、Jtasの導入を進めてまいりました。Edeyans様とは、Jtasの黎明期より現場レベルでの議論を重ねてまいりましたが、単なるシステム導入にとどまらず、当社の独自のオペレーションや現場の細かな要望に対し、真摯に機能改善を続けていただいた結果、今では日々の業務に欠かせないツールとなっております。全国規模での導入が進む中、今後もテクノロジーの力を最大限に活用し、従業員がより働きやすい環境づくりと、お客さまへ提供するさらなるサービスの品質向上を目指してまいりたいと思います。

株式会社Edeyans代表取締役社長 片山 裕之

日本を代表するホテルブランドである西武・プリンスホテルズワールドワイド様の全国の事業所にて、私どもの『Jtas』が採用され、多くの事業所でのご利用が進んでいることを大変光栄に存じます。 SPW様は、リリース初期の頃からJtasの可能性を信じてくださった最初のパートナーであり、いわば『Jtasの育ての親』とも言える存在です。 『世界中の宿泊を支え、感動を生む』という弊社のミッションにも共感いただき、ハウスキーピング領域のDXという難題に先陣を切って取り組んでいただいたSPW様には心から感謝しております。

今後もSPW様と共に、ホテル業界全体の生産性向上と、更なるゲスト体験の向上を目指し、サービスの磨き込みに邁進してまいります。

ハウスキーピング・オペレーティング・システム「Jtas」について

「Jtas」は、ホテル客室清掃のオペレーションをデジタル化し、効率化と見える化を実現するハウスキーピング・オペレーティング・システム（HOS）です。

会社概要

- PMSと情報連携し、これまで非効率性やヒューマンエラーを引き起こす原因となっていた紙での清掃指示書や、清掃日報の作成・管理・転記などの作業をすべてデジタルに置き換えます。- 清掃に関わる予定や手配品の追加、清掃不要部屋の共有などのあらゆるコミュニケーションをデジタルで一元管理します。予定変更連絡の通知はもちろん、変更履歴の閲覧・既読未読管理・対応完了報告も可能です。- 写真を撮影するだけで忘れ物の登録・管理ができるなど、AIを活用した最先端技術を採り入れております。- 客室清掃スタッフひとりひとりに紐付いた清掃実績データを蓄積し、「毛髪を落としがち」「スイートルームの清掃が苦手」など、個々の業務傾向を明らかにします。清掃会社へのマネジメント・指導をデータドリブンに行うことで、ホテルの規定に適合した清掃品質の実現を最短距離で達成します。- 多言語対応しており、多国籍化が進む現場においても、言語の壁を意識する必要なくスムーズにご利用いただけます。- 客室清掃経験のある専任コンサルタントが1ホテルにつき1名以上アサインされ、導入前の説明会開催や導入後の現地でのオンボーディング、定期的なKPI報告定例会の実施を行うことで、「現場で活用されない」をなくします。【Jtasの主な機能】Jtasサービス説明資料をダウンロード :https://hubs.ly/Q03c0SM_0こちらのボタンを押下いただくと、Jtasのサービス説明資料をダウンロードいただけるページに遷移いたします。株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

西武グループの中核企業として、国内外に90以上のホテル、ゴルフ場、スキー場などのレジャー施設を運営。「プリンスホテル」ブランドをはじめ、多様なブランド展開により、あらゆるお客さまのニーズにお応えするホスピタリティ企業です。日本のホテル業界を牽引するリーダーとして、伝統と革新を融合させたサービスを提供し続けています。

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「世界中の宿泊を支え、感動を生む。」をコーポレートミッションに掲げ、テクノロジーとオペレーションの両輪でホテル客室清掃領域の課題解決に取り組むスタートアップです。SaaS型システム「Jtas」の開発・提供に加え、自社でも客室清掃サービスを展開することで、現場知見をシステム開発にフィードバックする独自の強みを持っています。日本が世界に誇れる清掃サービスの発展と、従事する方々の地位向上を目指し事業を展開しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40554/table/45_2_0834fd7cebdd439047ccb076561d9a62.jpg?v=202604171151 ]